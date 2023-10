Fonctionnalités d’Android 14, Appareils pris en charge (Pixel), Date de sortie et plus encore

Il y a un nouveau dessert en ville et non, cela n’a rien à voir avec les tendances alimentaires actuelles. Le gâteau renversé également connu sous le nom d’Android 14 est enfin là aux côtés des duos Google Pixel 8. Comme on peut s’y attendre de la part de Google, Android 14 est rempli d’options de personnalisation, d’options de confidentialité ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui peuvent grandement améliorer votre expérience générale d’Android.

Dans cet article, nous examinerons toutes les nouvelles fonctionnalités qui accompagnent Android 14, la liste des appareils compatibles, et bien plus encore.

Mise à jour : Android 14 a été rendu disponible sur tous les appareils Pixel pris en charge après le discours annuel de Google Pixel. Bien sûr, les autres fabricants de smartphones Android suivront bientôt et proposeront la nouvelle mise à jour Android 14 sur leurs appareils pris en charge.

Alors que tout cela est formidable, examinons maintenant toutes les nouvelles fonctionnalités que Google a introduites dans son dernier système d’exploitation, Android 14.

Google a publié ses premières versions de développement d’Android 14 en février dernier. Comme c’est le cas pour les versions d’Android, les utilisateurs peuvent déjà essayer la version bêta d’Android 14 sur certains appareils.

Aujourd’hui, Google a enfin publié la version stable d’Android 14 pour les téléphones Pixel, et cette nouvelle mise à jour comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications. Nous examinerons les fonctionnalités plus tard, commençons par voir quels téléphones Pixel sont éligibles pour cette mise à niveau majeure.

Appareils Pixel éligibles à Android 14

Google a officiellement lancé la mise à jour Android 14 pour les téléphones Pixel. Voici la liste complète des téléphones Pixel compatibles avec cette importante mise à niveau.

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

D’autres fabricants de smartphones travaillent également sur leur propre version de la mise à jour Android 14. Samsung teste déjà la One UI 6 basée sur Android 14 sur les séries Galaxy S23, S22, et autres. On peut en dire autant pour OnePlus avec OxygenOS 14 en cours de test.

Si vous possédez un téléphone non-Pixel et que vous recherchez la liste des téléphones éligibles à Android 14, consultez la liste complète des appareils compatibles avec Android 14.

Fonctionnalités d’Android 14 – Quoi de neuf ?

Au fil des années, Google s’est concentré sur l’augmentation et l’amélioration de la confidentialité de son système d’exploitation. Dans le cas d’Android 14, vous disposez d’options et de paramètres de confidentialité encore meilleurs. Désormais, sans perdre davantage de temps, examinons toutes les fonctionnalités du nouveau système d’exploitation Android 14.

Dites bonjour aux thèmes monochromes

Tout le monde aime avoir des thèmes colorés sur leur téléphone Android. Pour certains d’entre nous, un peu de monochrome serait parfait. Désormais, vous n’avez pas besoin de chercher sur le Google Play Store un thème monochrome. Dans Android 14 lui-même, vous pouvez simplement appliquer le thème monochrome qui est intégré au système d’exploitation. Ce thème sera appliqué à l’ensemble du téléphone et lui donne un bon aspect.

Fonds d’écran génératifs avec IA pour Pixel 8

Nous avons vu l’IA être intégrée partout et elle donne en effet de très bons résultats. Désormais, ne vous inquiétez plus de savoir quel sera le prochain fond d’écran sur votre appareil alimenté par Android 14. Il vous suffit de taper sur votre demande de fond d’écran et l’IA le générera et l’appliquera comme fond d’écran de votre appareil. Pour le moment, cette fonctionnalité est limitée aux téléphones Pixel 8.

Rendez votre écran de verrouillage plus agréable

Marre de voir uniquement une horloge de grande taille non souhaitée sur l’écran de verrouillage de votre appareil ? Eh bien, avec Android 14, vous pouvez désormais personnaliser de nombreux éléments sur l’écran de verrouillage. Vous pouvez choisir parmi une variété de styles prédéfinis pour l’écran de verrouillage, ajouter vos raccourcis d’applications préférées, changer les polices, jouer avec les couleurs, choisir vos formats, et enfin ajouter votre widget préféré à l’écran de verrouillage. Tout cela est nouveau sur Android 14.

Pas de webcam ? Votre téléphone Android en est maintenant une !

Oui, Google a pris exemple sur le livre iOS 17 d’Apple et l’a intégré dans Android 14. Vous pouvez maintenant passer des appels ou assister à des réunions avec la meilleure qualité et clarté que votre smartphone Android 14 a à offrir. Cependant, vous devrez utiliser le câble USB pour utiliser votre smartphone Android 14 comme webcam pour votre PC.

Photos ultra HDR entre vos mains !

Les smartphones Android qui prennent en charge Android 14 et qui peuvent prendre des photos en HDR pourront désormais rendre vos photos capturées en HDR plus lumineuses avec des ombres plus sombres, des mises en évidence plus lumineuses et une luminosité générale accrue sur vos images.

Toutes vos données de santé Google sont maintenant stockées localement

Avec Android 14, les applications et les appareils que vous utilisez pour suivre et vérifier votre santé stockeront toutes leurs données sur votre appareil lui-même. Oui, même Google ne pourra pas accéder à ces informations personnelles. Profitez de l’utilisation de votre montre connectée ou de votre bracelet intelligent préféré pour les séances d’entraînement sans vous inquiéter que ces données soient examinées par des yeux inconnus.

Affichage des partages de données et des autorisations des applications

Lorsqu’une application demande la permission d’accéder à vos fichiers, à votre position ou même à votre galerie, vous pouvez désormais choisir quand l’application peut utiliser ces autorisations, et vous pouvez également sélectionner les photos et les vidéos que vous souhaitez que l’application puisse accéder. Les photos et les vidéos que vous n’avez pas autorisées ne pourront jamais être accessibles, sauf si vous apportez des modifications. Lors de l’octroi des autorisations à l’application, vous pouvez également consulter des informations détaillées sur les raisons pour lesquelles l’application a besoin de ces autorisations.

Vous voulez déverrouiller ? Entrez votre code PIN à 6 chiffres

Une fonctionnalité présente sur les smartphones Android fabriqués par différents fabricants est désormais officiellement intégrée au système d’exploitation Android 14. Vous pouvez désormais utiliser des codes PIN à 6 chiffres et les chiffres que vous tapez ne s’afficheront plus. Une fois que vous avez entré le code PIN, l’appareil se déverrouille automatiquement. Vous n’avez plus besoin de cliquer sur le bouton OK.

Pincez pour zoomer dans toutes les applications

Nous avons tous utilisé la fonctionnalité de pincement pour zoomer lors de l’utilisation du navigateur web sur nos smartphones. Eh bien, vous pouvez maintenant pincer pour zoomer sur presque n’importe quelle application. Vous pouvez désormais modifier la taille de la loupe ainsi que les niveaux de zoom à partir de la fenêtre contextuelle qui apparaît lorsque vous pincez pour zoomer sur l’écran.

Facilité de lecture du texte à l’écran

Android 14 vous permet désormais d’ajouter des tailles de police plus grandes et vous donne également la possibilité de les adapter à 200 %. De plus, il existe une mise à l’échelle non linéaire qui fait en sorte que les mots dans les titres ne semblent pas soudainement plus gros ou plus grands, ce qui facilite la lecture du texte sans avoir à forcer les yeux.

Taille de police – Un simple toucher suffit

Auparavant, changer la taille de la police sur votre smartphone Android nécessitait de fouiller dans l’application Paramètres. Désormais, avec Android 14, il vous suffit de faire glisser vers le bas pour ouvrir le panneau des Paramètres rapides, de toucher sur la tuile de taille de police, puis de faire glisser simplement le curseur jusqu’à la taille souhaitée.

Notifications clignotantes, enfin !

Avec des écrans d’affichage dotés de fines bordures, la bonne vieille LED de notification a perdu sa place. Bien sûr, il existe des moyens créatifs d’obtenir une LED de notification sur l’écran si vous utilisez un affichage OLED ou AMOLED. Recevez désormais des alertes de notification sur votre smartphone alimenté par Android 14 à l’aide du flash de l’appareil. Vous pouvez également choisir que le téléphone réveille l’écran à chaque fois que vous recevez une notification, mais avec l’option de la lampe de poche, pourquoi utiliser cette option ?

Meilleure prise en charge des aides auditives

Android 14 place la nouvelle configuration des aides auditives dans le menu Accessibilité. Vous pouvez choisir de rediriger tout le son joué depuis votre smartphone vers n’importe quelle aide auditive qui a été connectée ou associée à votre smartphone. De plus, vous disposez de meilleurs contrôles des aides auditives qui sont maintenant un raccourci chaque fois que vous utilisez vos aides auditives.

Alertes instantanées de séisme

Les séismes sont des catastrophes naturelles qui peuvent se produire à tout moment. Désormais, si vous vivez dans une zone sujette aux séismes, votre smartphone Android 14 détectera rapidement un séisme et l’affichera à l’écran pour que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pendant le séisme. De plus, vous pouvez appuyer sur le bouton des conseils pour voir ce que vous devez ou pouvez faire d’autre.

Vous êtes suivi ? Plus maintenant !

Les trackers sont un excellent moyen de garder une trace de choses et de vos bagages. Cependant, ils peuvent être utilisés de manière abusive et peuvent être utilisés comme un dispositif pour traquer les personnes. Votre smartphone Android 14 détectera désormais tout tracker ou balise inconnu qui pourrait vous suivre ou se déplacer avec vous. Vous recevrez également des instructions sur la façon de désactiver le tracker si vous en trouvez un inconnu près de vous.

Widget Google Assistant – Désormais avec IA

Le widget Google Assistant At a Glance a été extrêmement utile. Mais maintenant, avec l’intégration de l’IA dans le widget, vous pouvez voir les rappels, les alertes météo, les mises à jour de voyage et autres événements à venir qui ont été ajoutés à votre calendrier Google et à votre Gmail.

Options et personnalisation basées sur la région

Vous pouvez désormais choisir le format de date, les mesures de température et le jour de la semaine avec la nouvelle page de Préférences régionales. Vous pouvez également choisir vos préférences numérales, ce qui rend votre smartphone plus facile à comprendre et plus local à votre région.

Améliorations de l’autonomie de la batterie

Android 14 est réputé pour être efficace en termes de consommation d’énergie. Le système d’exploitation est désormais conçu pour gérer la manière dont il gère les applications en arrière-plan ainsi que les tâches lourdes telles que le téléchargement ou le téléversement de fichiers, etc. Et oui, vous disposez maintenant de l’option du temps d’écran depuis la dernière charge complète dans le menu des paramètres de la batterie.

Meilleure prise en charge de l’application pour n’importe quel écran, n’importe quelle taille

Android 14 est maintenant prêt à fonctionner mieux avec n’importe quel type d’appareil. Que vous ayez un téléphone de taille standard, une tablette, un téléphone pliable ou un téléphone à clapet, les applications devraient maintenant s’ajuster automatiquement à la taille de l’écran sans problème. Ces options sont également disponibles pour les développeurs d’applications afin qu’ils puissent les mettre en œuvre dans leurs applications sans avoir à les redisigner pour s’adapter à des tailles d’écran différentes.

Cela conclut toutes les nouvelles fonctionnalités proposées par Android 14. Bien sûr, la gamme de smartphones Google Pixel qui prend en charge Android 14 a déjà commencé à recevoir la mise à jour vers Android 14. Les propriétaires d’autres marques devront attendre un peu pour que leur fabricant de dispositifs publie les mises à jour d’Android.

Quelle est votre fonctionnalité préférée dans la nouvelle mise à jour d’Android 14 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :