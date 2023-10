Le Google Pixel 8 est-il étanche? Possède-t-il un indice IP?

« Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas » semble être la devise des nouveaux téléphones Pixel récemment sortis. Hier, Google a dévoilé ses derniers modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro, en conservant le design emblématique Pixel avec des améliorations subtiles comme des coins arrondis et en conservant la barre de l’appareil photo.

Le Google Pixel 8 est un appareil de milieu de gamme, tandis que le Pixel 8 Pro est un véritable smartphone haut de gamme. La série Pixel 8 commence à 699 $ US et offre des Pixel Buds Pro ou une Pixel Watch 2 gratuites avec les téléphones respectifs. Étant donné qu’il s’agit d’appareils haut de gamme, certains se demandent peut-être si ces nouveaux téléphone Pixel sont étanches.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau Pixel 8 ou Pixel 8 Pro et que vous voulez savoir si ces téléphones sont dotés d’une certification IP pour la résistance à l’eau, vous êtes au bon endroit. Lisez la suite pour connaître tous les détails.

Le Pixel 8 est-il étanche ?

Non, les téléphones Pixel 8 ne sont pas étanches ; en revanche, les nouveaux téléphones de la série Google Pixel 8 sont résistants à l’eau et bénéficient d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. La certification « IP68 » de la Commission électrotechnique internationale (CEI) indique une protection contre les particules solides de poussière et l’immersion dans l’eau.

Le premier chiffre de la certification indique la protection contre les particules solides de poussière, tandis que le deuxième chiffre de la certification, qui est « 8 », indique leur capacité à résister à l’immersion dans l’eau.

Tout comme la plupart des téléphones phares de 2023, tels que l’iPhone 15 et le Galaxy S23, la série Pixel 8 bénéficie d’une certification IP68. Cela signifie que le téléphone peut résister à une immersion dans de l’eau douce jusqu’à une profondeur maximale de 1,5 mètre pendant une durée maximale de 30 minutes.

En pratique, les nouveaux téléphones Pixel 8 peuvent facilement gérer les éclaboussures accidentelles, les renversements ou une exposition légère à l’eau.

Google déclare : « La résistance à l’eau et à la poussière n’est pas une condition permanente et diminue ou disparaît avec le temps en raison de l’usure normale, des réparations, du démontage ou des dommages. Laisser tomber votre appareil peut entraîner une perte de résistance à la poussière ou à l’eau. »

Google propose un guide détaillé pour aider les propriétaires de téléphones Pixel à éviter les dommages causés par l’eau. Il existe trois recommandations que vous pouvez suivre pour garder votre téléphone Pixel au sec.

Ne plongez pas votre téléphone.

Ne prenez pas votre téléphone dans un évier, une douche, un sauna ou une baignoire.

Ne prenez pas votre téléphone dans une piscine ou un plan d’eau.

Tout comme la plupart des produits technologiques, il est conseillé aux propriétaires du Pixel 8 d’éviter d’exposer leur téléphone à l’eau de mer, aux piscines, aux baignoires, à l’eau savonneuse ou à tout environnement contenant de l’eau salée ou chlorée. Une telle exposition peut compromettre les propriétés de résistance à l’eau de l’appareil et entraîner des dommages.

Quel type d’exposition à l’eau le Google Pixel 8 peut-il résister ?

Le Google Pixel 8 peut résister à une immersion dans jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant une durée maximale de 30 minutes.

Puis-je charger mon Pixel 8 s’il est exposé à l’eau ?

Non, nous vous conseillons de ne pas brancher votre appareil sur un chargeur tant qu’il n’est pas complètement sec. Vous pouvez également choisir d’utiliser un chargeur sans fil après vous être assuré que le téléphone est complètement sec.

Tout comme tout autre appareil électronique ou smartphone, il est important de traiter votre nouveau Pixel 8 avec soin et de suivre les directives de l’entreprise pour profiter de ses capacités de résistance à l’eau.

