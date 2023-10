Pixel Feature Drop d’octobre 2023 propose 7 nouvelles fonctionnalités

La mise à jour stable d’Android 14 est enfin disponible pour les téléphones Pixel. Et avec la nouvelle grande mise à jour d’Android 14, Google propose également la nouvelle mise à jour de fonctionnalités Pixel. La mise à jour trimestrielle des fonctionnalités Pixel propose un certain nombre de fonctionnalités utiles, comme on peut s’y attendre d’une grande mise à jour.

Si nous examinons les mises à jour trimestrielles précédentes, cette mise à jour Pixel Drop aurait dû être publiée fin le mois dernier. Mais Google avait déjà prévu de la publier avec Android 14. Google a déjà commencé les tests bêta QPR pour la prochaine mise à jour des fonctionnalités pour les Pixels. Donc oui, une mise à jour des fonctionnalités est prévue pour cette année et devrait être publiée à la fin de cette année.

La mise à jour Pixel Feature Drop d’octobre 2023 est en cours de déploiement pour les téléphones Pixel éligibles à Android 14. Voici la liste des téléphones Pixel bénéficiant de la nouvelle mise à jour Pixel Feature :

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a (5G)

Pixel 6/6 Pro/6a

Pixel 7/7 Pro/7a

Pixel Fold

Désormais, parlons des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour Pixel Feature Drop d’octobre 2023.

Personnalisez votre écran de verrouillage : Google facilite la personnalisation de l’écran de verrouillage avec le nouvel écran de sélection qui comprend une combinaison de différentes faces d’horloge et de widgets pour l’écran de verrouillage.

Nouvelle interface utilisateur de la caméra Pixel : Comme rapporté le mois dernier, la caméra Google subit quelques modifications d’interface utilisateur. La nouvelle interface facilite la navigation et le contrôle des fonctionnalités de la caméra. Il y a un bouton qui vous permet de basculer entre le mode photo et le mode vidéo.

Thèmes monochromes : Le nouveau thème monochrome vous permet de profiter d’un papier peint de couleur unique et d’autres éléments. Donc, si vous souhaitez un design minimaliste simple, vous pouvez essayer les thèmes monochromes.

Améliorations de la traduction du Pixel Fold : Sur le Pixel Fold, les utilisateurs peuvent facilement voir la traduction en direct à l’aide de l’affichage double. Par exemple, vous pouvez voir la traduction d’une langue différente vers l’anglais sur l’écran interne, tandis que l’autre personne peut voir la traduction en direct dans l’autre langue à partir de l’anglais.

Trouver un câble de charge incompatible : Votre téléphone Pixel peut détecter et vous informer si le câble charge votre appareil lentement afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème ou remplacer le câble si nécessaire.

Navigation adaptée aux enfants sur la tablette Pixel : La nouvelle barre de navigation simplifiée facilite l’exploration, le changement d’applications et le retour à l’écran d’accueil sur la tablette Pixel pour les enfants.

Diffuser des applications depuis un Chromebook : Vous pouvez désormais utiliser vos applications Pixel directement depuis votre Chromebook. Vous pouvez envoyer et répondre aux messages, vérifier votre livraison de nourriture, et plus encore.

La troisième mise à jour des fonctionnalités Pixel de l’année est en cours de déploiement pour les téléphones Pixel éligibles et sera déployée pour tous les utilisateurs dans les prochaines semaines en fonction de l’opérateur et du périphérique. Si vous possédez un téléphone éligible, vous pouvez vérifier la mise à jour dans Paramètres > Système > Mise à jour du système.

