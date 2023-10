Google publie une fonctionnalité Emoji pour les boîtes de réception Gmail

Google a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité pour les boîtes aux lettres Gmail qui permet aux utilisateurs de répondre aux courriels avec des réactions emoji. Selon la société, les réactions incluent le « pouce en l’air », « l’amour », « les feux d’artifice », « le visage souriant », « divers gestes », etc.

Google indique que les utilisateurs peuvent envoyer jusqu’à 20 réactions dans le même message Gmail. La société a également déclaré que « l’utilisation des emoji dans Gmail est aussi simple que de réagir à un message instantané envoyé par quelqu’un d’autre ». De plus, elle rapporte que cette réponse emoji est en réalité « un moyen pratique de répondre ». Google estime que cette fonctionnalité offre aux utilisateurs un moyen facile et moins complexe de répondre aux messages.

Google a également déclaré que si le compte Gmail de l’utilisateur est un « compte de travail ou scolaire », il ne peut pas envoyer de réactions émoji. Si ces courriels envoyés par des « comptes de travail ou scolaires » reçoivent des « réactions émoji » d’autres utilisateurs, ces réactions seront bloquées.

En ce qui concerne le déploiement de cette fonctionnalité, Google a déclaré que les utilisateurs d’Android reçoivent désormais cette fonctionnalité par phases. Cela signifie que tous les utilisateurs ne recevront pas la fonctionnalité en même temps. En ce qui concerne les utilisateurs d’iOS et d’autres systèmes, Google a déclaré qu’ils devront attendre un peu que cette fonctionnalité arrive.

Comment utiliser la fonctionnalité des réactions emoji dans Gmail

Pour utiliser la fonctionnalité des réactions emoji dans Gmail, les utilisateurs peuvent suivre ces étapes :

1. Ouvrez l’application Gmail sur un téléphone ou une tablette Android.

2. Ouvrez le message électronique auquel vous souhaitez répondre.

3. Appuyez et maintenez le message jusqu’à ce que les options de réaction emoji apparaissent.

4. Sélectionnez l’emoji que vous souhaitez utiliser comme réaction.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de réactions émoji, notamment le pouce en l’air, les yeux en cœur et les visages rigolos. Selon AssembleDebug, les utilisateurs de Gmail pourront utiliser les réactions émoji directement depuis l’écran de messagerie électronique ou le menu déroulant à trois points, bien que cette dernière option soit actuellement désactivée. Cependant, il y a quelques limitations mentionnées dans le code qui indiquent que certaines réactions émoji ne peuvent pas être utilisées sur des messages chiffrés, des grands groupes ou si vous avez été en copie cachée. Il y aura également une limite de 20 réactions émoji pour un seul courriel, et au moins certains messages auront une limite de 50 uniques.

Avantages de la fonctionnalité des réactions emoji dans Gmail

La nouvelle fonctionnalité des réactions emoji dans Gmail comporte plusieurs avantages potentiels pour les utilisateurs. Par exemple, elle peut aider les utilisateurs à exprimer rapidement et facilement leurs réactions aux courriers électroniques sans avoir à taper une réponse. Cela peut être particulièrement utile pour les professionnels occupés qui reçoivent un grand volume de courriers électroniques chaque jour et doivent répondre rapidement.

De plus, la fonctionnalité des réactions emoji peut aider à rendre les conversations par courrier électronique plus attrayantes et interactives. En permettant aux utilisateurs d’exprimer leurs émotions et réactions avec des emojis, Gmail peut donner l’impression d’une application de messagerie plutôt que d’une plateforme de courrier électronique traditionnelle. Cela peut contribuer à rendre les conversations par courrier électronique plus amusantes et agréables pour les utilisateurs.

