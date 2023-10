Apple publie la mise à jour iOS 17.0.3 : Correctif pour le problème de surchauffe de l’iPhone 15 Pro

Apple a déployé une mise à jour iOS essentielle, la version 17.0.3, aujourd’hui, seulement une semaine après la sortie de iOS 17.0.2. En même temps, les utilisateurs d’iPad peuvent désormais bénéficier de la mise à jour iPadOS 17.0.3. Pour obtenir ces mises à jour sur votre iPhone ou iPad compatible, il suffit de naviguer jusqu’à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Éliminez les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15 Pro avec iOS 17.0.3

Cette dernière version, iOS 17.0.3 (build 21A360), résout un problème flagrant sur les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max récemment lancés. Les problèmes de surchauffe excessive ont perturbé les utilisateurs, entraînant l’arrêt de certains appareils en raison de la chaleur. Apple a reconnu ce bug fin du mois dernier et a promis un correctif via une mise à jour iOS 17. De plus, certaines applications tierces ont été identifiées comme sollicitant excessivement la puce A17 Pro, exacerbant ainsi les problèmes de dissipation thermique. Les coupables notables étaient Instagram et Uber. Cependant, Apple collabore avec les développeurs d’applications pour optimiser ces applications problématiques.

Apple a affirmé que le problème de surchauffe sera résolu avec cette mise à jour et que le cadre en titane de l’iPhone 15 Pro n’est pas en cause. L’analyste de renom d’Apple, Ming-Chi Kuo, a suggéré que le problème de surchauffe pourrait provenir de « compromis réalisés dans la conception du système thermique ». Et a proposé que la seule solution viable pourrait impliquer une réduction des performances du processeur. Apple a déclaré son intention de laisser la puce A17 Pro inchangée, affirmant que la composition en titane et en aluminium de l’iPhone 15 Pro offre une meilleure dissipation de la chaleur par rapport aux modèles précédents avec cadre en acier inoxydable.

Outre la résolution du problème de surchauffe, iOS 17.0.3 et iPadOS 17.0.3 s’attaquent également à une vulnérabilité test du Core. Cette vulnérabilité pourrait potentiellement accorder des privilèges élevés à des acteurs malveillants. Apple a reconnu que des attaquants ont exploité cette faille de sécurité dans des versions antérieures d’iOS avant iOS 16.6.

Notre avis, la réponse rapide d’Apple aux plaintes des utilisateurs concernant les problèmes de surchauffe et les mises à jour de sécurité rapides témoignent de leur engagement à garantir une expérience utilisateur fluide et sécurisée pour tous les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS.

