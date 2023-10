Exploration de macOS Sonoma : Tout ce que vous devez savoir sur le dernier système d’exploitation de bureau d’Apple

Le mardi, Apple a lancé macOS Sonoma, la dernière version de leur système d’exploitation Mac. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment des widgets de bureau interactifs, des applications web, des options améliorées de visioconférence et diverses améliorations de la plateforme. Dans cet article, nous avons compilé une liste de 10 nouvelles fonctionnalités et de changements moins connus de macOS Sonoma qui pourraient vous intéresser si vous envisagez de passer à cette nouvelle version. N’hésitez pas à partager vos réflexions sur macOS Sonoma dans la section des commentaires ci-dessous.

Option pour Définir la Couleur des Widgets

Lorsque vous ne les utilisez pas activement, les widgets de bureau interactifs dans macOS Sonoma se fondront dans l’arrière-plan en adoptant un style monochrome. Ce design vous permet de vous concentrer sur l’application ou la fenêtre active sans distraction.

Comment Changer la Couleur des Widgets dans macOS Sonoma

Si vous aimez cet aspect et souhaitez le rendre permanent, vous pouvez le faire en accédant à Paramètres système -> Bureau et Dock. Sous la section « Widgets », sélectionnez « Monochrome » comme style de widget. Cela maintiendra le style monochrome pour vos widgets de bureau en permanence.

Changements de Navigation dans les Paramètres Système

Dans macOS Ventura, Apple a fait un changement en remplaçant les Préférences Système par les Paramètres Système pour le mettre en ligne avec iOS et iPadOS. Cependant, la nouvelle organisation des contrôles a laissé de nombreux utilisateurs insatisfaits.

Dans ‌macOS Sonoma‌, l’interface familière des Paramètres Système reste inchangée. Toutefois, il est maintenant plus simple de naviguer entre les différentes pages de menu que vous avez visitées. Cette amélioration est obtenue en ajoutant des boutons de retour et d’avance, ce qui vous évite de devoir faire défiler sans cesse la barre latérale.

Changements aux Réactions dans FaceTime

Apple a apporté quelques modifications à la façon dont FaceTime s’intègre à la barre de menu. Les options d’effets vidéo, qui se trouvaient auparavant dans le Centre de contrôle, ont maintenant un nouvel emplacement dans un élément de la barre de menu FaceTime dédié en vert. Cet élément de la barre de menu inclut également une mini vue de la webcam et des boutons pour déclencher des réactions pendant vos appels FaceTime.

Comment Fonctionnent les Réactions dans FaceTime

Les réactions dans FaceTime incluent désormais une variété d’options telles que Love, Like, Dislike, Balloons, Rain, Confetti, Lasers et Fireworks. Ce qui est intéressant, c’est que certaines réactions sont déclenchées automatiquement par les actions physiques de l’utilisateur. Par exemple, donner un pouce levé pendant un appel activera la réaction Like, et si vous donnez deux pouces levés, vous verrez un spectacle de feux d’artifice spectaculaire. À l’inverse, un pouce baissé correspond à une réaction de Dislike, et deux pouces baissés créeront un effet de pluie virtuelle. Ces nouvelles réactions ajoutent un élément amusant et interactif à vos conversations FaceTime.

Profils dans le Navigateur Safari

Safari inclut désormais une fonctionnalité utile appelée Profils, qui vise à vous aider à gérer vos activités de navigation de manière plus organisée. Cette fonctionnalité vous permet de créer des profils distincts pour différents usages, tels que Travail, École ou Usage personnel. Ainsi, vous pouvez maintenir votre navigation web séparée et passer facilement d’un profil à l’autre en fonction de vos besoins actuels. Cela peut vous aider à maintenir une expérience en ligne plus organisée et efficace, notamment lorsque vous devez segmenter vos activités en ligne pour différents aspects de votre vie.

Comment Créer des Profils dans Safari

Dans Safari, vous pouvez accéder à la section Profils en vous rendant dans Safari -> Préférences… Une fois là-bas, vous avez la possibilité de créer des profils personnalisés selon vos besoins. Vous pouvez attribuer un symbole et une couleur uniques à chaque profil, ce qui facilite leur distinction. De plus, vous pouvez sélectionner un dossier de favoris spécifique pour chaque profil, vous permettant de garder vos signets organisés et adaptés au type de navigation que vous effectuez dans chaque profil. Cette fonctionnalité offre un moyen pratique de gérer vos activités en ligne de manière plus efficace et de personnaliser votre expérience de navigation.

Les profils offrent un moyen utile de compartimenter vos activités en ligne. Dans chaque profil de Safari, votre historique de navigation, les groupes d’onglets et les cookies sont séparés, ce qui offre une meilleure confidentialité et organisation. De plus, vous avez la possibilité d’attribuer des extensions spécifiques à des profils spécifiques, ce qui vous permet de personnaliser votre expérience de navigation en fonction de vos tâches ou besoins spécifiques. Cette fonctionnalité offre un niveau de personnalisation et de contrôle qui peut vous aider à rationaliser votre flux de travail en ligne et à améliorer votre efficacité globale de navigation.

Saisie au Clavier et Dictée

Avec macOS Sonoma, vous pouvez combiner en toute transparence la saisie au clavier et la dictée sans interruptions, assurant un flux fluide et ininterrompu de vos pensées et idées. Cette fonctionnalité permet une interaction plus flexible et efficace avec votre Mac, répondant à différentes préférences et besoins en matière de saisie de texte. Que vous préfériez taper ou utiliser la dictée, macOS Sonoma garantit que votre processus créatif reste ininterrompu, vous aidant ainsi à travailler et à communiquer de manière plus efficace.

En termes plus simples, vous pouvez continuer à taper même après avoir utilisé la fonction de dictée. Vous pouvez configurer un raccourci pour la dictée dans les Paramètres système, et lorsque vous avez besoin d’une pause dans la saisie, vous pouvez prononcer à voix haute le reste de la phrase pour la compléter. Cela permet une transition sans heurts entre la saisie au clavier et la dictée, vous offrant plus de flexibilité dans la façon dont vous saisissez du texte sur votre Mac.

Superposition du Présentateur

Pendant un appel FaceTime ou Zoom, vous pouvez cliquer et maintenir enfoncé l’icône du feu de circulation verte dans le coin d’une fenêtre d’application ouverte. Cela vous donnera la possibilité de partager votre écran avec d’autres personnes présentes dans l’appel, vous permettant de leur montrer ce qui se trouve sur votre écran.

De plus, il y a une nouvelle fonctionnalité de superposition du présentateur qui vous permet de rester visible à l’écran tout en pointant des détails spécifiques. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous donnez une présentation ou discutez de quelque chose de visuel pendant l’appel.

Pendant un appel vidéo, vous avez deux options pour votre apparence aux yeux des autres. Vous pouvez soit vous positionner à l’intérieur d’une bulle mobile dans le coin de la fenêtre ou du bureau que vous partagez, soit placer le contenu à l’écran dans l’arrière-plan de votre propre environnement. Cela donne l’impression que vous vous tenez juste devant le contenu dont vous parlez, rendant votre présentation ou discussion plus captivante et interactive.

Ancrage des Applications Web

Avec une nouvelle fonctionnalité dans Safari, vous avez la possibilité de créer des applications web autonomes et de les ajouter à votre dock, aux côtés de vos applications régulières. Cela permet un accès facile à vos sites web préférés comme s’il s’agissait d’applications natives, améliorant votre expérience de navigation.

Comment Ancrer des Applications Web dans macOS Sonoma

La création d’une application web ancrée est un processus simple. Il vous suffit de visiter le site web de votre choix avec Safari et de suivre ces étapes :

1. Cliquez sur « Fichier » dans le menu de Safari.

2. Sélectionnez « Ajouter au Dock… ».

3. Donnez un nom à l’application web.

4. Personnalisez son icône si vous le souhaitez.

Une fois ces étapes terminées, votre application web ancrée s’ouvrira dans une fenêtre séparée, avec des boutons de retour et d’avance pour une navigation facile. Cette fonctionnalité simplifie l’accès à vos sites web préférés, les rendant ainsi semblables à des applications natives sur votre système.

Indicateur d’Activation du Verrouillage des Majuscules

Dans ‌macOS Sonoma‌, si vous activez accidentellement la touche Verr Maj de votre clavier, un indicateur utile apparaîtra près de votre curseur. Cet indicateur sert de signal visuel pour vous empêcher de taper accidentellement en majuscules, ce qui peut entraîner des erreurs de saisie de mot de passe et d’autres problèmes de frappe.

Apple a apporté quelques améliorations visuelles au curseur de texte dans ‌macOS Sonoma‌. Le curseur est maintenant légèrement plus épais, le rendant plus visible et plus facile à repérer pendant la frappe. De plus, la couleur du curseur change en fonction de l’application active, ce qui offre une indication plus claire de l’endroit où votre saisie de texte apparaîtra lorsque vous commencerez à taper. Cette amélioration aide les utilisateurs à maintenir un meilleur contrôle et une meilleure conscience de leur saisie de texte dans différentes fenêtres d’application.

Envoi de Notes vers Pages

Dans ‌macOS Sonoma‌, il existe une fonctionnalité pratique qui vous permet d’envoyer facilement des notes de l’application Notes à Pages. Pour ce faire, suivez ces étapes :

1. Ouvrez la note que vous souhaitez envoyer depuis l’application Notes.

2. Cliquez sur le bouton Partager dans l’application.

3. Dans la feuille de partage qui apparaît, sélectionnez « Ouvrir dans Pages ».

Cette fonctionnalité simplifie le processus de transfert de contenu de Notes vers Pages, facilitant ainsi l’intégration de vos notes dans des documents ou des présentations.

Une fois que vous avez envoyé une note de l’application Notes à Pages dans ‌macOS Sonoma‌, vous pouvez continuer à travailler dessus de manière transparente dans Pages. Cette intégration vous permet de modifier la note selon vos préférences, puis de la sauvegarder ou de l’exporter dans différents formats, tels que PDF, Word, EPUB, etc. Cette fonctionnalité améliore la flexibilité et la commodité de travail avec vos notes et documents.

Widgets d’iPhone sur Mac (macOS Sonoma)

La fonctionnalité de continuité d’Apple permet d’inclure dans votre bibliothèque de widgets sur macOS Sonoma des widgets de votre iPhone, disponibles en différentes tailles. Cette synchronisation entre vos appareils permet une expérience transparente, car vous pouvez accéder et personnaliser des widgets dans tout votre écosystème, améliorant ainsi votre productivité et votre confort.

Même si vous ne possédez pas l’application Mac correspondante, vous pouvez profiter des widgets iOS directement sur votre bureau dans macOS Sonoma. Cette intégration transparente vous permet d’accéder et d’utiliser ces widgets sans effort. Il vous suffit de prendre le widget dans la galerie et de le placer dans un espace disponible. Cela vous permettra d’ajouter des fonctionnalités et une commodité supplémentaires.

Si vous possédez plusieurs iPhones, vous avez la possibilité de décider quels widgets apparaissent dans la bibliothèque de widgets de votre Mac. Vous pouvez facilement gérer cela en accédant à « Paramètres système » -> « Bureau et Dock ». Dans la section « Widgets », localisez le menu déroulant « iPhone ». Ensuite, sélectionnez l’appareil spécifique que vous souhaitez synchroniser avec votre Mac. De cette façon, vous pouvez personnaliser vos widgets selon vos préférences et besoins.

Notre avis

Le nouveau macOS Sonoma d’Apple offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui amélioreront certainement l’expérience utilisateur et les ordinateurs de bureau d’Apple dans leur ensemble. Dans cette nouvelle mise à jour du système, Apple a accordé de l’importance à presque tous les domaines du système d’exploitation. La société est déterminée à faire en sorte que macOS reste aussi performant que possible, et ce nouveau système d’exploitation constitue une avancée dans la bonne direction. D’autres fonctionnalités incluent la visioconférence, de nouveaux fonds d’écran et bien d’autres encore. Apple a également fourni un fichier PDF mettant en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités sur son site officiel. Pour consulter la liste de toutes les nouvelles fonctionnalités, veuillez suivre ce lien vers le site d’Apple pour télécharger le fichier PDF.

