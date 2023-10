Nouveau chargeur Xiaomi à trois ports est en route, il peut atteindre une puissance de 140W!

Le nouveau chargeur à trois ports Xiaomi est en cours de préparation, selon les informations que nous avons obtenues ces dernières heures, un nouveau certificat d’adaptateur de charge Xiaomi a été détecté au China Quality Certification Center (CQC). Bien entendu, la société produit des téléphones avec une puissance de charge élevée, elle ne peut donc pas rester silencieuse sur l’adaptateur. Xiaomi, qui a rendu la charge de 120 W standard dans ses appareils phares, continue de produire des chargeurs capables de charger ces téléphones, et un nouveau chargeur à trois ports Xiaomi est prêt pour sa sortie.

Le chargeur à trois ports Xiaomi atteint 140 W !

Le nouveau chargeur à trois ports Xiaomi a été identifié dans le certificat du China Quality Certification Center (CQC) avec le numéro de modèle MDY-16-EA. Le certificat indique que le fabricant est Xiaomi Communication Technology et le numéro de certificat est 2023010907575784. Selon le certificat, ce produit dispose de 3 sorties, 2 sorties USB-C PD et 1 sortie USB-A. Les valeurs de puissance de sortie du nouveau chargeur Xiaomi sont les suivantes : charge rapide de 120 W avec un seul port, charge rapide de 67 W + 67 W ou 100 W + 33 W avec deux ports, et charge rapide de 45 W + 45 W + 50 W, 65 W + 65 W + 10 W et 100 W + 20 W + 20 W avec trois ports.

Le chargeur utilise le protocole de charge rapide PD 20V-5A/6A et la puissance maximale atteignable est de 140 W. Le processus de certification a eu lieu il y a quelques semaines et le produit a été approuvé. Le chargeur prend également en charge le protocole de charge UFCS et pourrait être disponible très prochainement. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à l’ancien chargeur de Xiaomi, qui atteignait une vitesse de charge de 67 W et ne possédait pas autant de ports USB. Avec le nouveau chargeur à trois ports Xiaomi, vous pouvez charger plusieurs appareils à des puissances plus élevées. Alors, que pensez-vous du nouveau chargeur à trois ports Xiaomi ? N’oubliez pas de laisser vos réflexions et opinions ci-dessous et restez à l’écoute de Netcost-security.fr pour plus d’informations.

Source : ITHome

