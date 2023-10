Google Pixel Watch 2 contre Pixel Watch: Un petit pas en avant

Un an après la sortie de la première montre connectée Google, son successeur arrive déjà. La Pixel Watch 2 offre une autonomie d’une journée, tout comme la Pixel Watch. Le design reste tout aussi original et stylé. Au lieu de l’acier inoxydable, Google utilise désormais de l’aluminium recyclé pour le boîtier. Google a également agrandi la couronne. La dernière version du système d’exploitation WearOS apporte d’autres modifications.

Contenu:

Quels modèles de Pixel Watch 2 existe-il?

Alors que Samsung propose plusieurs variantes de la Galaxy Watch6, Google a fait le choix de ne pas proposer de nombreux choix. La Pixel Watch 2 est exclusivement disponible avec un écran AMOLED de 1,2 pouces et un boîtier en aluminium. Vous pouvez choisir une montre avec ou sans LTE/eSIM. Le modèle Wi-Fi est disponible au prix de 399 euros (PVC), tandis que la version LTE est au prix de 449 euros (PVC). La montre est disponible dans les couleurs Polished Silver, Matte Black, Champagne Gold et Polished Silver.

Polished Silver avec un bracelet bleu. (Photo : Google) Champagne Gold. (Photo : Google) Polished Silver avec un bracelet sport en porcelaine. (Photo : Google) Matte Black. (Photo : Google)

D’autres options de couleur et d’individualité sont apportées par les bracelets, dont certains sont nouveaux. Des bracelets tissés et des bracelets de sport s’ajoutent à l’offre croissante. Les prix commencent à partir de 49 euros.

En option, un nouveau chargeur pour la Google Pixel Watch 2 est disponible, au prix d’environ 29 euros. Bien qu’un chargeur soit inclus dans la boîte, vous pouvez l’acheter séparément comme pièce de rechange ou chargeur supplémentaire. L’accessoire n’est pas compatible avec la première Pixel Watch.

Pixel Watch 2 vs. Pixel Watch

Même si cela ne se voit pas, le Pixel Watch 2 bénéficie de matériel plus récent et de technologies entièrement nouvelles…

Pixel Watch

Pixel Watch 2

Processeur:

Exynos 9110 + Cortex M33 Processeur:

Qualcomm 5100 + Cortex M33 Écran:

Écran AMOLED de 1,2 pouces (320 ppi, luminosité pouvant atteindre 1 000 nits, verre Corning Gorilla Glass 5 en 3D) Écran:

Écran AMOLED de 1,2 pouces (320 ppi, luminosité pouvant atteindre 1 000 nits, verre Corning Gorilla Glass 5 en 3D) Mémoire:

2 Go de RAM

16 Go de ROM Mémoire:

2 Go de RAM

32 Go de ROM Batterie:

294 mAh

Charge rapide (50 % en 30 minutes) Batterie:

306 mAh

Charge rapide (50 % en 30 minutes) Logiciel:

Wear OS 3.5 (à la sortie) Logiciel:

Wear OS 4 Connectivité:

Wi-Fi : 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

NFC

Bluetooth 5.0 Connectivité:

Wi-Fi : 802.11 b/g/n 2,4 GHz

NFC

Bluetooth 5.0 Autres fonctionnalités:

Compas

Altimètre

Alerte SOS/détection des chutes

Appels internationaux d’urgence Autres fonctionnalités:

Compas

Altimètre

Alerte SOS/détection des chutes

Appels internationaux d’urgence Fonctions santé:

Saturation en oxygène

Capteur de fréquence cardiaque optique (ECG)

Accéléromètre et gyroscope (podomètre)

Variabilité de la fréquence cardiaque et fréquence respiratoire (stress)

Analyse du sommeil Fonctions santé:

Saturation en oxygène

Capteur de fréquence cardiaque optique (ECG)

Accéléromètre et gyroscope (podomètre)

Variabilité de la fréquence cardiaque et fréquence respiratoire, capteur de température de la peau, capteur cEDA (entre autres pour le stress)

Analyse du sommeil

Ce que le Google Pixel Watch 2 améliore

Quelles sont les nouveautés de la Google Pixel Watch 2?

La Google Pixel Watch 2 propose plus de capteurs. (Photo : Google)

Processeur: Le Qualcomm 5100, fabriqué selon un procédé de 4 nm, est nettement supérieur à l’ancien Exynos 9110 de la première Pixel Watch, grâce à ses quatre cœurs de calcul.

Le Qualcomm 5100, fabriqué selon un procédé de 4 nm, est nettement supérieur à l’ancien Exynos 9110 de la première Pixel Watch, grâce à ses quatre cœurs de calcul. Mémoire: Google double la capacité de stockage flash interne sur la Pixel Watch 2. C’est moderne et permet d’installer de nombreuses autres applications ou de stocker plus de musique pour une utilisation hors ligne.

Google double la capacité de stockage flash interne sur la Pixel Watch 2. C’est moderne et permet d’installer de nombreuses autres applications ou de stocker plus de musique pour une utilisation hors ligne. Batterie: La batterie légèrement plus grande et le processeur plus économe en énergie n’offrent pas (significativement) plus d’autonomie, mais la première Pixel Watch ne parvient généralement pas à atteindre les 24 heures en utilisation active avec l’affichage toujours allumé en pratique.

La batterie légèrement plus grande et le processeur plus économe en énergie n’offrent pas (significativement) plus d’autonomie, mais la première Pixel Watch ne parvient généralement pas à atteindre les 24 heures en utilisation active avec l’affichage toujours allumé en pratique. Capteur cEDA et capteur de température de la peau: Le capteur cEDA, déjà présent sur le Fitbit Sense 2, associé au nouveau capteur de température de la peau, détecte le stress potentiel. Les capteurs pourraient également être utilisés à l’avenir pour le suivi du cycle et du sommeil.

Le capteur cEDA, déjà présent sur le Fitbit Sense 2, associé au nouveau capteur de température de la peau, détecte le stress potentiel. Les capteurs pourraient également être utilisés à l’avenir pour le suivi du cycle et du sommeil. Capteur de fréquence cardiaque: Un nouveau capteur de meilleure qualité permet d’obtenir des résultats plus précis.

Un nouveau capteur de meilleure qualité permet d’obtenir des résultats plus précis. Wear OS 4: La Pixel Watch 4 est livrée d’origine avec le nouveau système d’exploitation Wear OS 4, qui propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Jusqu’à ce que la « vieille » Pixel Watch reçoive la mise à jour, ces nouvelles fonctionnalités seront exclusivement disponibles pour la Watch 2.

Wear OS 4 : Nouvelles fonctionnalités (également pour l’ancienne Pixel Watch)

Déjà les Samsung Galaxy Watch 6 (5/4) disposent de Wear OS 4 avec un suivi amélioré du sommeil, la possibilité de définir des zones de fréquence cardiaque individuelles et d’autres améliorations. Google offre également à sa Pixel Watch 2 certaines de ces fonctionnalités en tant que nouveautés. Les points forts incluent notamment :

Détection du stress : Lorsque la Pixel Watch 2 détecte le stress grâce au capteur cEDA, elle vous donne des recommandations pour y faire face de manière judicieuse et le réduire, par exemple en pratiquant des exercices de respiration. Elle effectue un suivi des réactions corporelles tout au long de la journée.

Lorsque la Pixel Watch 2 détecte le stress grâce au capteur cEDA, elle vous donne des recommandations pour y faire face de manière judicieuse et le réduire, par exemple en pratiquant des exercices de respiration. Elle effectue un suivi des réactions corporelles tout au long de la journée. Suivi de la fréquence cardiaque : L’intelligence artificielle combinée aux capteurs existants devrait permettre d’obtenir les résultats les plus précis (dans un produit Fitbit) à ce jour.

L’intelligence artificielle combinée aux capteurs existants devrait permettre d’obtenir les résultats les plus précis (dans un produit Fitbit) à ce jour. Informations d’urgence et fonctions d’urgence : D’autres améliorations, comme le signal de sécurité, vous aideront en cas d’urgence.

D’autres améliorations, comme le signal de sécurité, vous aideront en cas d’urgence. Modes de séance d’entraînement automatique : La Pixel Watch 2 détecte automatiquement les séances d’entraînement et les activités sportives. Elle met également en pause et arrête l’activité lorsque vous avez terminé la séance d’entraînement.

La Pixel Watch 2 détecte automatiquement les séances d’entraînement et les activités sportives. Elle met également en pause et arrête l’activité lorsque vous avez terminé la séance d’entraînement. Entraînement en zones de fréquence cardiaque et entraînement en vitesse : De nouvelles options d’entraînement offrent une meilleure rétroaction et vous aident à atteindre vos objectifs souhaités.

De nouvelles options d’entraînement offrent une meilleure rétroaction et vous aident à atteindre vos objectifs souhaités. Applications : De nouvelles versions de Gmail, Google Calendar et YouTube Music améliorent le confort.

Le capteur de température de la peau est également utilisé pour le suivi du sommeil. (Photo : Google)

Les propriétaires de la Pixel Watch (1) peuvent être assurés : bon nombre des nouvelles fonctionnalités seront également disponibles sur la montre connectée de l’année dernière via une mise à jour. Les éléments qui utilisent les nouveaux composants matériels, en particulier le capteur cEDA et le capteur de température de la peau, ne sont pas inclus.

Et : certaines fonctionnalités ont déjà été ajoutées à la Pixel Watch avec la mise à jour de l’application Fitbit il y a quelques semaines.

Au final : Pour qui la Pixel Watch 2 est-elle intéressante ?

Pour la plupart des gens, passer de la Pixel Watch à la Pixel Watch 2 ne sera pas rentable. Bien que de nouveaux capteurs et un meilleur matériel soient désormais disponibles, la plupart des fonctionnalités sont également disponibles sur la première Pixel Watch via la mise à jour WearOS4. En revanche, si vous considérez les nouvelles fonctionnalités comme un ajout majeur, le passage à la Pixel Watch 2 en vaudra certainement la peine : Google a fait ses « devoirs » et a revu la montre connectée dans certains domaines – parfois discrètement en termes de design, parfois plus intensivement en termes de technologie.

En revanche, l’autonomie de la batterie fait défaut. Certes, les fans d’Apple ne se plaignent pas de l’autonomie de 18 heures de l’Apple Watch Series 9, mais comparé à d’autres montres connectées avec WearOS, 24 heures sont un peu limites. La Samsung Galaxy Watch6, avec une autonomie presque deux fois plus longue, a même l’avantage ici.

Si vous avez envisagé d’acheter la Pixel Watch l’année dernière, le moment est venu. Un matériel plus puissant, des extensions utiles, un design toujours excellent et le dernier système d’exploitation WearOS font de la Pixel Watch 2 une montre connectée très attrayante pour les propriétaires de smartphones Android.

La Google Pixel Watch 2 sera disponible en Allemagne à partir du 12 octobre 2023.

