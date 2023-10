Google Android 14 est enfin officiel, Téléchargez maintenant!

Android 14, la dernière mise à jour d’Android, est enfin disponible au public. Cette mise à jour devait être publiée le mois dernier, mais elle a été retardée pour une raison quelconque. Google a finalement publié officiellement Android 14 pour les appareils Pixel. Cela signifie que d’autres fabricants d’équipements d’origine lanceront bientôt leur propre version d’Android 14 basée sur une interface utilisateur personnalisée.

Le nouveau Android 14 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Attendez-vous également à des améliorations sur vos téléphones Pixel après la mise à jour Android 14. Jetons rapidement un coup d’œil aux nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec Android 14.

Avec Android 14, vous pourrez utiliser différents fonds d’écran animés sur l’écran d’accueil et l’écran verrouillé, prendre en charge des polices plus grandes jusqu’à 200 %, flash d’appareil photo ou flash d’écran sur les notifications, pas besoin d’appuyer sur Entrée après avoir saisi le code PIN, créez vos propres fonds d’écran d’emoji, préférences régionales, faites glisser et déposez du contenu d’une application à une autre, et bien d’autres fonctionnalités. Voici quelques fonctionnalités de la liste.

Générer des fonds d’écran IA directement sur le téléphone

Thèmes monochromes pour le fond d’écran, les icônes d’application, les widgets, les boutons

Nouveau sélecteur de personnalisation pour choisir l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil

Informations faciles à comprendre sur les autorisations de données des applications

Connexion santé disponible dans les paramètres

Modifier la taille de la police depuis les paramètres rapides

Ce ne sont que quelques fonctionnalités d’Android 14. Il y a beaucoup d’autres fonctionnalités dont nous devons parler en détail.

Android 14 est disponible en test depuis quelques mois, et beaucoup d’entre vous savent déjà si votre téléphone Pixel est éligible pour Android 14 ou non. Si vous ne savez pas, voici les appareils Pixel éligibles à Android 14.

Pixel 4a (5G)

Pixel 5 et 5a

Pixel 6 et 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 et 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Comment télécharger Android 14 sur Pixel

La mise à jour est en cours de déploiement auprès des utilisateurs par voie aérienne et peut prendre un certain temps avant d’être disponible sur tous les appareils éligibles. Pour vous assurer de ne pas manquer la mise à jour lorsqu’elle est disponible, recherchez les mises à jour dans Paramètres > Système > Mise à jour du système. Et lorsque la nouvelle mise à jour apparaît, vous pouvez l’installer pour profiter du nouvel Android 14. Si elle n’est pas disponible, attendez un peu et vérifiez à nouveau.

Si vous ne voulez pas attendre le déploiement de la mise à jour pour votre appareil, vous pouvez toujours installer manuellement la nouvelle mise à jour disponible en utilisant l’outil officiel Android Flash Tool. Il existe d’autres solutions, mais l’outil Android Flash est facile et sûr.

Avant de procéder à la mise à niveau, assurez-vous de sauvegarder vos données sur votre appareil afin de ne pas les perdre en cas de problème avec la mise à jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :