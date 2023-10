Le portefeuille Apple prend désormais en charge PayPal, les cartes de débit et de crédit Venmo

Apple Wallet a récemment ajouté la prise en charge des cartes de débit et de crédit PayPal et Venmo. Cela permet aux utilisateurs de faire des paiements rapidement et en toute sécurité en store, en ligne ou sur leurs applications préférées en utilisant Apple Pay. Les utilisateurs peuvent toujours bénéficier des mêmes remises en argent et récompenses qu’ils adorent sur leurs achats éligibles.

Venmo est un outil de paiement et une plateforme sociale appartenant à PayPal. Il prend en charge les pages Web et offre des services de paiement locaux. Il est pratique pour diviser les factures avec des amis et pratique pour le shopping et le paiement en ligne et en store physique.

Comment ajouter les cartes PayPal et Venmo à Apple Wallet

Pour commencer, les utilisateurs doivent ouvrir l’application Apple Wallet, appuyer sur le bouton +, puis sélectionner l’option « Ajouter une carte de débit ou de crédit ». Les cartes peuvent ensuite être ajoutées en les scannant avec l’appareil photo de l’iPhone ou en entrant manuellement les informations de la carte. Une fois la carte ajoutée, les utilisateurs peuvent commencer à utiliser Apple Pay pour effectuer des achats avec leur carte PayPal ou Venmo.

Avantages d’utiliser Apple Wallet avec les cartes PayPal et Venmo

L’utilisation des portefeuilles mobiles continue d’augmenter en popularité alors que les consommateurs se tournent vers des options de paiement par carte sûres, rapides et sans contact. Une enquête menée l’année dernière par Morning Consult a révélé que 42% des Américains ont utilisé des portefeuilles mobiles. En ajoutant les cartes PayPal et Venmo à Apple Wallet, les clients peuvent profiter des avantages suivants :

Paiements rapides et pratiques : les clients peuvent effectuer des paiements d’un simple toucher de leur iPhone ou Apple Watch, sans avoir à créer de compte ni à saisir plusieurs fois les informations de livraison et de facturation.

Transactions sécurisées : lorsque les clients paient avec Apple Pay, chaque achat est sécurisé car il est authentifié avec Face ID, Touch ID ou le code d’accès de l’appareil, ainsi qu’un code de sécurité unique et dynamique à usage unique. PayPal garde également les transactions protégées et sécurisées, que le client paie avec un smartphone ou avec sa carte physique.

Remises en argent et récompenses : les clients peuvent toujours bénéficier des mêmes remises en argent et récompenses qu’ils adorent sur leurs achats éligibles.

Notre avis

L’ajout des cartes de débit et de crédit PayPal et Venmo à Apple Wallet offre une solution pratique pour effectuer des paiements en ligne. Il offre également une manière sécurisée aux utilisateurs d’effectuer des paiements en déplacement ou en ligne. En utilisant Apple Pay avec leur carte PayPal ou Venmo, les utilisateurs peuvent profiter de paiements rapides et sans contact. De plus, ils peuvent obtenir les mêmes remises en argent et récompenses qu’ils adorent sur leurs achats éligibles.

