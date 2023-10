Google a annoncé qu’il contrôlera le spam dans les boîtes de messagerie Gmail

Google a annoncé de nouveaux efforts pour empêcher le spam dans les boîtes de réception Gmail. Google a déclaré hier que les « expéditeurs en masse » qui envoient plus de 5 000 e-mails par jour aux utilisateurs de Gmail doivent fournir un bouton « désabonnement en un clic » dans l’e-mail. Ils devront également vérifier les noms de domaine liés. Cette exigence sera appliquée en février 2024. À ce moment-là, les e-mails qui ne respectent pas les réglementations seront bloqués par Google ou classés comme spam par défaut.

Google a annoncé de nouvelles règles pour les « expéditeurs en masse » afin de réduire la quantité de spam dans les boîtes de réception Gmail. Les expéditeurs en masse sont des marques ou des individus qui envoient de gros volumes d’e-mails, tels que des newsletters ou des e-mails marketing. Les nouvelles règles exigent des expéditeurs en masse de :

Fournir des informations précises et claires sur l’expéditeur de l’e-mail.

Faciliter le désabonnement de la liste de diffusion.

Éviter d’utiliser des lignes d’objet trompeuses ou mensongères.

Ces règles sont conçues pour aider les utilisateurs de Gmail à identifier et filtrer les e-mails indésirables. Google a également déclaré qu’il prendrait des mesures contre les expéditeurs en masse qui enfreignent ces règles, notamment en bloquant leurs e-mails pour qu’ils n’atteignent pas les boîtes de réception de Gmail.

Filtres anti-spam personnalisés

Les administrateurs de Google Workspace peuvent personnaliser le filtrage anti-spam par défaut de Gmail en ajoutant des filtres anti-spam personnalisés. Ces filtres permettent aux administrateurs de créer des règles qui marquent automatiquement certains e-mails comme spam ou les déplacent dans un dossier spécifique. Par exemple, un administrateur pourrait créer un filtre qui marque tous les e-mails d’un domaine spécifique comme spam.

Pour ajouter un filtre anti-spam personnalisé, les administrateurs doivent se connecter à la console d’administration Google et accéder aux paramètres de spam, d’hameçonnage et de logiciels malveillants. À partir de là, ils peuvent sélectionner une unité organisationnelle, ajouter une nouvelle règle et configurer les options de filtrage anti-spam.

IA pour bloquer les messages indésirables

Google utilise l’intelligence artificielle pour bloquer les messages indésirables afin qu’ils n’atteignent pas les boîtes de réception Gmail. Selon Google, sa technologie d’IA, TensorFlow, permet à l’entreprise de bloquer 100 millions de messages indésirables supplémentaires par jour. Cela s’ajoute aux 99,9 % de messages indésirables que Gmail bloque déjà.

TensorFlow aide Google à détecter plus efficacement le spam difficile à trouver, tels que les e-mails provenant de domaines récemment créés, les messages basés sur des images et les messages contenant du contenu incorporé caché. Bien qu’un supplément de 100 millions de messages indésirables par jour puisse sembler beaucoup, cela équivaut seulement à environ un e-mail indésirable supplémentaire bloqué par 10 utilisateurs.

Neil Kumaran, chef de produit chez Google, a déclaré que les changements susmentionnés sont similaires à un ajustement dans le monde des e-mails. En corrigeant « certaines erreurs cachées » dans le monde, Google peut maintenir le bon fonctionnement des e-mails, mais ce n’est pas un travail « ponctuel ». Pour rendre le monde des e-mails plus sûr et sans spam, une collaboration continue de la part de toute la communauté est nécessaire.

Le Comité national républicain poursuit Google en justice

En 2022, le Comité national républicain (RNC) a poursuivi Google, affirmant que les filtres anti-spam de Gmail marquaient les e-mails de collecte de fonds du groupe comme spam. Le RNC a affirmé que le filtrage politique du spam de Google avait coûté à l’organisation au moins 75 000 dollars de dons perdus et pourrait entraîner des pertes à long terme se chiffrant en millions de dollars.

Google a nié les affirmations du RNC, affirmant que les filtres anti-spam de Gmail reflètent les actions des utilisateurs. Google offre une formation et des lignes directrices aux campagnes concernant son système Gmail. Il a récemment lancé un programme driver pour les expéditeurs politiques afin de les aider à contourner les filtres anti-spam.

Notre avis

Google prend des mesures pour réduire la quantité de spam dans les boîtes de réception Gmail. Les nouvelles règles pour les expéditeurs en masse, les filtres anti-spam personnalisés et la technologie d’IA sont toutes conçues pour aider les utilisateurs de Gmail en les aidant à identifier et à filtrer les e-mails indésirables. Ces efforts ne permettront peut-être pas d’éliminer complètement le spam, mais ils devraient contribuer à réduire la quantité d’e-mails indésirables reçus par les utilisateurs de Gmail.

