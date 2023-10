La Commission fédérale des communications des États-Unis inflige la première amende pour débris spatiaux

Le gouvernement des États-Unis a infligé pour la première fois une amende à une société privée qui a laissé des débris spatiaux en orbite. La Federal Communications Commission (FCC) a infligé une amende de 150 000 dollars à Dish Network. L’amende est pour ne pas avoir correctement éliminé l’un de ses satellites, violant la règle de la FCC contre les débris spatiaux.

Selon la FCC américaine, les satellites défaillants comme Dish pourraient également augmenter le risque de dommages aux systèmes satellitaires. Ils pourraient interférer avec les systèmes terrestres et spatiaux américains.

« Il s’agit d’un règlement révolutionnaire qui démontre clairement que la FCC dispose d’un pouvoir d’application solide et de capacités pour faire respecter ses règles extrêmement importantes sur les débris spatiaux », a déclaré Loyaan A. Egal, directeur du Bureau de l’application de la FCC, dans un communiqué de presse.

Contexte

Les débris spatiaux deviennent un problème de plus en plus urgent pour les opérateurs de satellites. On estime qu’il y a près de 700 000 débris incontrôlés d’une taille supérieure à 0,4 pouce (1 cm) en orbite autour de la Terre. Ces objets pourraient présenter un risque de collision avec les satellites actifs, la Station spatiale internationale ou d’autres débris. Cela pourrait augmenter davantage le risque de collisions dans l’espace. Jusqu’à récemment, l’industrie des satellites était largement laissée à l’autorégulation de sa conformité.

L’amende

Dish Network a été condamné pour ne pas avoir désorbitalisé son satellite EchoStar-7. Il a été lancé en 2002 et était explicitement exempté de la règle de la FCC exigeant une orbite minimale d’élimination. La FCC a déclaré que Dish avait accepté dans le cadre d’un règlement de payer une amende de 150 000 dollars. L’amende concerne le fait de ne pas avoir propulsé son satellite vers une orbite supérieure. Le décret de consentement de la FCC déclarait que « les débris orbitaux dans l’espace compromettent les systèmes de communication terrestres et spatiaux de la nation en augmentant le risque de dommages aux systèmes de communication par satellite ».

Réponse de Dish

Dish a répondu dans un communiqué. Il a déclaré que le satellite en question était « un ancien engin spatial qui avait été explicitement exempté de la règle de la FCC exigeant une orbite minimale d’élimination ». Il a également déclaré que la FCC ne prétendait pas que le satellite « présente des préoccupations liées aux débris orbitaux ». De plus, la société affirme avoir un « long historique de vol en toute sécurité d’une grande flotte de satellites et prend au sérieux ses responsabilités en tant que titulaire de licence de la FCC ».

Notre avis

La décision de la FCC d’infliger sa première amende pour débris spatiaux marque une étape significative dans les efforts de l’agence pour réglementer la politique des satellites et atténuer les risques posés par les débris spatiaux. À mesure que le nombre de satellites en orbite continue de croître, il est probable que la question des débris spatiaux deviendra encore plus urgente, et les actions de la FCC pourraient servir d’avertissement aux autres opérateurs de satellites de prendre leurs responsabilités au sérieux.

