vivo V29 Pro lancé avec une caméra selfie de 50 MP et une puce Dimensity 8200.

Présentation du dernier ajout à la famille V29 – le vivo V29 Pro. Ce smartphone surpuissant surpasse son homologue vanille, le vivo V29, avec une lentille d’appareil photo supplémentaire et une puce ultra-rapide. Non seulement cela, mais il relègue son prédécesseur, le V27 Pro, plus tôt cette année, au rang des oubliés.

Dévoilement du vivo V29 Pro : Capturez de superbes portraits avec une lentille de zoom 2x

Ce qui distingue le V29 Pro non seulement de ses homologues, mais aussi de tous les autres téléphones V existants, c’est son exceptionnel appareil photo portrait de 12 MP. Équipé d’une lentille de zoom 2x, il peut se concentrer avec talent sur des sujets situés entre 0,5 m et 2 m. Assurant des clichés rapprochés impeccables dans une plage de 1,6 à 6,5 pieds. L’appareil photo est doté de l’impressionnant capteur Sony IMX663 avec autofocus « dual-core pour tous les pixels », qui brille vraiment même en conditions de faible luminosité.

Alors que l’appareil photo principal du V29 Pro est similaire à celui du V29 et du V27 Pro, doté d’un capteur IMX766 de 50 MP avec une lentille f/1.9 et une stabilisation optique de l’image (OIS), il n’y a pas de place pour un capteur de profondeur de 2 MP ici. À la place, le Pro opte pour l’appareil photo portrait remarquable.

Le Smart Aura Light, une fonctionnalité signature de la série V, reste un point fort. Avec son flash à LED en forme d’anneau qui est 36% plus lumineux que son prédécesseur. Ce flash ingénieux ajuste sa température de couleur en fonction de la lumière ambiante environnante, garantissant que vos photos aient toujours leur meilleur aspect.

En parlant de photographie, le V29 Pro est doté d’un impressionnant appareil photo selfie de 50 MP, équipé d’une généreuse lentille de 92° avec autofocus et Eye AF, garantissant que votre visage reste nettement visible en tout temps.

Maintenant, plongeons dans une autre mise à niveau excitante – la puce. Comparé au V29 standard, le V29 Pro présente la puissante puce Dimensity 8200, offrant des performances supérieures. Surtout dans le département GPU, comparé au Snapdragon 778G. Pour ceux qui envisagent le V27 Pro, qui utilise également la puce D8200, la mise à niveau concerne le département de la recharge. La version Pro prend désormais en charge une impressionnante vitesse de recharge de 80W, une amélioration substantielle par rapport aux 66W du V27 Pro (le V29 offre également une recharge de 80W).

Profitez d’un niveau supérieur avec l’écran AMOLED incurvé du vivo V29 Pro

En ce qui concerne l’avant, le V29 Pro arbore un écran AMOLED incurvé de 6,78″, en accord avec le reste de la série V29. Avec une résolution de 1 260 x 2 800 pixels et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, cet écran offre un taux d’échantillonnage tactile instantané de 1 000 Hz. Bénéficiant d’une luminosité maximale de 1 300 nits et d’un gradateur PWM haute fréquence de 2 160 Hz avec 16 000 niveaux de luminosité, c’est une merveille visuelle. Il s’agit d’un écran 10 bits avec une couverture DCI-P3 complète et une certification HDR10+, garantissant des couleurs vives et fidèles à la réalité.

Malgré ses caractéristiques impressionnantes, le V29 Pro conserve un profil élégant avec seulement 7,46 mm d’épaisseur. Le verre avant se courbe gracieusement à 55°, ne laissant que 2,4 mm de cadre sur les côtés. Fabriqué avec un panneau arrière en verre, le V29 Pro porte avec fierté l’étiquette « Made in India ».

vivo a paré le V29 Pro de deux couleurs captivantes. Le premier, Himalayan Blue, intègre des particules magnétiques à l’échelle nanométrique qui donnent une touche scintillante à la finition bleu clair, évoquant les majestueuses montagnes de l’Himalaya. La deuxième option est un Noir Spatial classique, offrant une apparence élégante et intemporelle.

Le V29 Pro sera bientôt disponible en deux configurations : une avec 8 Go de RAM au prix de 480 $, et une autre avec 12 Go au prix de 515 $, toutes deux offrant un généreux espace de stockage de 256 Go. Bien qu’il offre des emplacements double SIM, il n’y a malheureusement pas d’emplacement microSD pour le stockage extensible.

Sont inclus dans le package de vente des éléments essentiels tels qu’un câble USB-C, un adaptateur 80W FlashCharge, un outil d’éjection de carte SIM, un guide de démarrage rapide, un étui de protection et un protecteur d’écran pré-appliqué. Avec le V29 Pro, vivo continue de repousser les limites de la technologie des smartphones. Offrant un impressionnant mélange de fonctionnalités de pointe et de design époustouflant.

