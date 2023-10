Samsung élargit la gamme Fan Edition avec la Galaxy Tab S9 FE et les Buds FE.

Samsung attire une fois de plus l’attention dans le monde de la technologie alors qu’il élargit sa gamme Fan Edition. Aujourd’hui, nous nous intéressons aux derniers ajouts, notamment le smartphone Galaxy S23 FE, les nouvelles tablettes Tab S9 FE et les élégants écouteurs sans fil Galaxy Buds FE.

Découvrez la nouvelle Galaxy Tab S9 FE et les Buds FE de Samsung

Galaxy Tab S9 FE

Commençons par les tablettes. La série Galaxy Tab S9 FE propose deux tailles, pour répondre aux préférences diverses. Vous pouvez choisir entre la tablette Tab S9 FE de 10,9 pouces ou le modèle plus grand Tab S9 FE+ de 12,4 pouces. Les deux versions sont disponibles en Wi-Fi seulement et en déclinaisons 5G, ce qui vous offre une flexibilité en termes d’options de connectivité.

La particularité de ces tablettes réside dans leurs superbes écrans IPS LCD, avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz extrêmement fluide. Les amateurs de plein air apprécieront le Vision Booster de Samsung, qui améliore la visibilité en extérieur. Et pour les audiophiles, il y a des haut-parleurs doubles avec Dolby Atmos, garantissant une expérience audio premium.

Ne vous inquiétez pas de la durabilité ; les deux tablettes Tab S9 FE bénéficient d’une impressionnante certification IP68, les rendant résistantes à l’eau et à la poussière. De plus, elles sont fournies avec le stylet S Pen, qui est tout aussi résistant aux éléments.

Sous le capot, Samsung équipe ces tablettes de la puce Exynos 1380, offrant des performances robustes. Vous pouvez opter pour 6/8 Go de RAM sur le Tab S9 FE ou 8/12 Go sur le modèle FE+. Les options de stockage incluent 128 Go ou 256 Go, avec la commodité supplémentaire de l’extension via la fente pour carte microSD.

En ce qui concerne la photographie, les deux tablettes disposent d’une caméra frontale ultragrand angle de 12 MP avec un champ de vision de 120˚, parfaite pour prendre des selfies panoramiques. À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 8 MP. Le Tab S9 FE+ élève le niveau avec un module ultragrand angle supplémentaire de 8 MP.

L’autonomie de la batterie n’est pas un détail négligé. La Tab S9 FE est équipée d’une batterie de 8 000 mAh, tandis que le modèle Plus dispose d’une batterie encore plus grande de 10 000 mAh. Les deux prennent en charge une charge rapide allant jusqu’à 45W, vous permettant ainsi de recharger rapidement. Cependant, notez que le chargeur n’est pas inclus, alors assurez-vous d’en avoir un à portée de main.

En ce qui concerne l’esthétique, la série Galaxy Tab S9 FE offre une palette de couleurs menthe, argent, gris et lavande, vous permettant de choisir une teinte qui correspond à votre style. En ce qui concerne les prix, le Tab S9 FE commence à 529 € en Europe, tandis que le Tab S9 FE+ est proposé à 699 €. Pour ceux qui recherchent une connectivité 5G, il y a un coût supplémentaire de 100 €.

Galaxy Buds FE

Maintenant, concentrons-nous sur le domaine audio avec les écouteurs sans fil Galaxy Buds FE. Samsung a relevé le défi en proposant ses écouteurs sans fil les plus abordables à ce jour, à partir de seulement 109 €.

Ces écouteurs ne se limitent pas à leur abordabilité ; ils proposent également de nombreuses fonctionnalités. L’annulation active du bruit (ANC) vous permet de vous couper du monde lorsque vous en avez besoin, tandis que la connectivité Bluetooth 5.2 offre une commutation transparente entre les appareils associés. Avec une autonomie de lecture totale pouvant atteindre 21 heures, boîtier de charge inclus, vous pouvez profiter de votre musique toute la journée.

La qualité audio est excellente, prenant en charge les codecs audio AAC et SBC. Les commandes tactiles intégrées facilitent la gestion de votre musique et de vos appels. Samsung a également beaucoup réfléchi au confort, en fournissant trois embouts auriculaires en silicone de tailles différentes et deux embouts d’aile supplémentaires pour un maintien sûr et confortable.

L’autonomie de la batterie impressionne, offrant 6 heures de lecture avec l’ANC activé, pouvant être étendue à 21 heures grâce au boîtier de charge et à sa batterie de 479 mAh. Les Galaxy Buds FE sont disponibles en couleurs graphite et blanc, alliant style et fonctionnalité de manière transparente.

Notre avis, les derniers ajouts de Samsung à sa gamme Fan Edition témoignent de l’engagement de l’entreprise à fournir une technologie innovante et accessible aux consommateurs. Que vous cherchiez une tablette polyvalente ou un ensemble d’écouteurs sans fil fiables, Samsung a quelque chose à offrir pour tous les besoins technologiques. Avec des designs élégants, des performances puissantes et une multitude de fonctionnalités, la série Galaxy Tab S9 FE et les Galaxy Buds FE sont destinés à avoir un impact significatif dans le monde des gadgets technologiques.

