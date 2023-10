Kenichiro Yoshida affirme que la PS5 devrait devenir la console de jeu la plus réussie de SIE

Kenichiro Yoshida, PDG du groupe Sony, a déclaré que la PlayStation 5 (PS5) devrait devenir « la console de jeu la plus réussie » de Sony Interactive Entertainment (SIE). Il a fait cette déclaration lors d’un événement où Jim Ryan, président de Sony, a annoncé son départ après 30 ans au sein de l’entreprise. Cette déclaration est soutenue par les solides performances de vente de la PS5. Selon Reuters, Sony prévoit de vendre un record de 25 millions de consoles au cours de cette année financière. Dans cette réponse, nous explorerons les raisons de la déclaration de Yoshida et les facteurs contribuant au succès de la PS5.

Kenichiro Yoshida a déclaré: « Jim Ryan a été un leader inspirant pendant son mandat, et son leadership s’est reflété dans la supervision du lancement de la PS5 pendant l’épidémie précédente. Les réalisations extraordinaires accomplies par toute l’équipe de SIE ont progressé de manière constante, et la PS5 devrait devenir la console de jeu la plus réussie de SIE à ce jour. »

Il ajoute

« Je suis humble d’avoir l’opportunité de diriger une entreprise qui crée des produits qui influencent des millions de vies. Des jeux primés aux réalisations techniques incroyablement immersives offertes avec la PlayStation 5. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli et très optimiste pour l’avenir de Sony Interactive Entertainment. Depuis mes débuts en Europe, il était clair que Sony avait construit quelque chose de vraiment spécial. Des générations plus tard, je suis toujours émerveillé par l’enthousiasme et la passion de la communauté PlayStation. C’est grâce à vous que nous avons pu continuer à innover et à offrir des expériences encore plus extraordinaires. Depuis 1994, des générations de joueurs nous ont inspirés à être meilleurs, à repousser les limites, et les résultats ont été incroyables. »

Les solides performances de vente de la PS5

La PS5 a connu un succès commercial depuis son lancement en novembre 2020. Selon VGChartz, la PS5 était la console la plus vendue aux États-Unis en juin 2023 en termes d’unités vendues et de ventes en dollars. De plus, Sony prévoit de vendre un record de 25 millions de consoles PS5 cette année financière. Ces chiffres indiquent que la PS5 se comporte bien sur le marché et devrait continuer à le faire à l’avenir.

Les données de VGcharts montrent également qu’en août 2023, les ventes mondiales totales de la PS5 étaient de 42 225 876 unités. En comparaison, le volume de ventes de la Xbox Series X|S était de 23 234 256 unités.

VGcharts a également comparé les données de ventes précédentes du camp Sony (données de juillet 2023) le mois dernier. Cela montre que les ventes de la PS5 étaient légèrement inférieures à celles de la PS4 sur la même période. Cependant, elles dépassaient celles des ventes de la PS3 sur la même période.

Sony a fait face à des pénuries mondiales dans la chaîne d’approvisionnement aux premiers stades du lancement de la PS5. Cela a eu un certain impact sur la promotion de la console de jeu Sony PS5. Cependant, la PS5 est tout de même devenue la console de jeu la plus vendue de l’histoire de Sony en 2021.

Les facteurs contribuant au succès de la PS5

Plusieurs facteurs ont contribué au succès de la PS5. L’un des facteurs clés est les capacités matérielles de la console. La PS5 est dotée d’un processeur sur mesure AMD Zen 2 et d’une carte graphique puissante. Cela lui permet d’offrir des graphismes et des performances de haute qualité. De plus, la manette DualSense de la PS5 a été saluée pour sa rétroaction haptique et ses gâchettes adaptatives. Cela offre une expérience de jeu plus immersive.

Un autre facteur contribuant au succès de la PS5 est la solide sélection de jeux disponibles pour la console. La PS5 dispose de plusieurs titres exclusifs, tels que « Spider-Man: Miles Morales » et « Demon’s Souls », qui ont été bien accueillis par les tests et les joueurs. De plus, la PS5 est rétrocompatible avec la plupart des jeux PS4, ce qui signifie que les joueurs peuvent continuer à jouer à leurs titres préférés sur la nouvelle console.

Enfin, les efforts de marketing et de promotion de Sony ont également contribué au succès de la PS5. L’entreprise a investi massivement dans la publicité et s’est associée à des streameurs et des créateurs de contenu populaires pour promouvoir la console. De plus, Sony a proposé diverses promotions et réductions pour inciter les joueurs à acheter la PS5.

Notre avis

La déclaration de Kenichiro Yoshida selon laquelle la PlayStation 5 devrait devenir « la console de jeu la plus réussie » de SIE est soutenue par les solides performances de vente de la console et les facteurs contribuant à son succès. Les capacités matérielles de la PlayStation 5, la solide sélection de jeux et les efforts efficaces de marketing et de promotion de Sony ont tous contribué à son succès sur le marché. À mesure que la console continue à bien se comporter, il est probable qu’elle deviendra l’une des consoles de jeu les plus réussies de l’histoire.

Actualité mobile et vidéo du moment