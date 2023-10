Le SMIC se prépare aux restrictions américaines sur les puces : constitution d’un stock de fournitures pour la fabrication de puces.

En août, le géant chinois de la technologie Huawei a dévoilé son smartphone phare, le Huawei Mate 60 Pro, et cette annonce a provoqué quelques remous à travers le monde. Le smartphone Huawei Mate 60 Pro est vraiment impressionnant, mais ce n’est pas la principale force motrice derrière sa popularité. Cependant, le monde a été choqué par la capacité de Huawei à réintroduire la puce Kirin et à incorporer la technologie 5G dans son téléphone malgré les sanctions des États-Unis. C’est là que SMIC, le plus grand fondeur de puces de Chine, entre en jeu. Il a été confirmé que SMIC est l’entreprise derrière la fabrication de la nouvelle puce Kirin 9000S.

Le fabricant chinois d’équipements de télécommunication n’a pu fabriquer que des smartphones 4G depuis quelques années en raison des sanctions. Dans ses anciens fleurons, le Huawei P60 Pro et la série Mate 60, l’entreprise avait obtenu des licences pour utiliser la puce Snapdragon 8+ Gen 1. Cependant, elle ne pouvait utiliser que la version 4G de cette puce. En revanche, SMIC était limité à la fabrication de puces de 14 nm en raison des sanctions américaines.

SMIC peut maintenant créer une puce de 7 nm

En juillet 2022, il a été rapporté que SMIC avait imité la technologie 7 nm de TSMC pour produire son SoC de minage de cryptomonnaie Bitcoin Miner. À présent, il semble que SMIC puisse créer des jeux de puces de 7 nm comme le Kirin 9000S que l’on trouve dans le Mate 60 Pro compatible avec la 5G. Huawei prévoit de vendre jusqu’à 20 millions d’unités de ce dispositif. Bien que le Kirin 9000S, à 7 nm, soit deux générations en retard par rapport à la puce A17 Pro de 3 nm qui alimente les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Selon un communiqué récent du site chinois money.UDN.com (via Tom’sHardware), SMIC accumule les fournitures nécessaires pour produire davantage de puces Kirin 9000S. SMIC aurait passé des commandes auprès de sa chaîne d’approvisionnement à Taiwan pour sécuriser les matériaux nécessaires à la production du Kirin 9000S au cours des deux prochaines années. Le rapport met en évidence deux raisons possibles derrière les actions de la fonderie.

Pourquoi SMIC stocke-t-il des fournitures pour la fabrication de puces ?

Il y a deux raisons potentielles derrière les actions de SMIC. Une possibilité est qu’elle craint de nouvelles sanctions américaines contre Huawei, principalement en raison des préoccupations concernant la puce Kirin 9000S utilisée dans les téléphones 5G. Des sanctions plus strictes pourraient empêcher SMIC de produire des circuits silicium 5G de pointe, y compris le SoC Kirin 9000S.

L’autre possibilité est que SMIC anticipe une augmentation de la demande pour les Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ et Mate 60 RS de Huawei. Par conséquent, l’entreprise a dû passer plus de commandes pour ces puces. Malgré le fait de ne pas utiliser le processus de nœud 3 nm, Huawei pourrait encore avoir besoin d’utiliser le Kirin 9000S dans de futurs modèles phares. Cela inclut également la prochaine série P70.

Alors que la collaboration entre Huawei et SMIC a suscité une vague de nationalisme en Chine, ce qui pourrait potentiellement entraîner une augmentation des expéditions de smartphones pour Huawei cette année, il y a une préoccupation imminente. Si SMIC ne peut pas progresser au-delà du processus de fabrication de 7 nm, son activité pourrait décliner. La question cruciale est de savoir comment le département du commerce américain réagira à cette situation.

