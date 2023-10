Sortie officielle de la version stable d’Android 14 prévue pour demain

Android 14 est prêt à faire ses débuts publics, comme confirmé par la récente sortie de la première version bêta trimestrielle pour Android 14. Telus, un opérateur canadien, a désormais officiellement dévoilé les dates de déploiement stable pour Android 14. Google prévoit de sortir la mise à jour majeure aux côtés des nouveaux téléphones Pixel 8 lors de l’événement Made by Google le 4 octobre.

Telus met régulièrement à jour son forum d’assistance avec les nouvelles plages de déploiement logiciel et les téléphones Pixel rejoignent la séquence. Selon les annonces, le Pixel 4a (5G) et les modèles ultérieurs recevront la mise à jour Android 14 tant attendue, également appelée Android U, le 4 octobre.

Grâce à Mishaal Rahman et à l’utilisateur Reddit u/blanco2701 pour avoir partagé ces informations, voici la capture d’écran de la séquence de déploiement.

Rappelez-vous, Google lance généralement des mises à jour stables d’Android en même temps que les téléphones Pixel. Il y a deux ans, Android 12 a fait ses débuts aux côtés des téléphones Pixel 6. Cependant, ce schéma a changé avec la mise à jour Android 13, qui est arrivée avant la sortie de la série Pixel 7. Désormais, Google est revenu à son calendrier habituel de sortir des mises à jour en même temps que le lancement de nouveaux téléphones Pixel.

Telus a mis à jour son forum d’assistance et a supprimé les estimations de déploiement d’Android 14 pour les téléphones Pixel. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit lancé avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro lors de l’événement Made by Google. Telus précise également : « Toutes les dates sont approximatives et susceptibles de changer ».

Désormais, si vous possédez un Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro ou Pixel 7a, votre téléphone recevra une mise à niveau logicielle majeure dans un avenir proche. Comme il s’agit d’une mise à niveau importante, elle nécessitera plus de données pour le téléchargement, je vous suggère donc d’installer la mise à jour via WiFi.

Vous recevrez la notification de mise à jour sur votre appareil une fois qu’elle sera disponible, ou vous pouvez vérifier manuellement les mises à jour dans les paramètres des mises à jour logicielles.

