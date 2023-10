Le PDG de Microsoft témoigne dans l’affaire d’antitrust contre Google

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a témoigné le lundi 2 octobre 2023, dans le procès antitrust fédéral contre Google. Il a parlé des problèmes de concurrence avec Google dans la recherche en ligne. Dans son témoignage, Nadella a déclaré que le pouvoir de Google dans la recherche en ligne était si omniprésent que même Microsoft ne pouvait le surmonter. L’apparition de Nadella à la barre des témoins dans cette affaire est un signe que la rivalité entre Microsoft et Google est toujours présente.

Nadella a déclaré qu’ils se disputent toujours le contenu massif nécessaire pour former l’IA. Cependant, il affirme que Google a signé des accords exclusifs coûteux avec des éditeurs. Nadella laisse clairement entendre que l’entreprise n’est pas satisfaite du contenu et des pratiques de Google.

Le témoignage de Nadella est le premier procès majeur contre Google. Il s’agit du premier cas majeur d’abus de position dominante depuis que le gouvernement américain a poursuivi Microsoft en 1998. Il a témoigné que les géants de la technologie s’efforcent de constituer des bibliothèques de contenu pour former leurs propres modèles de langage de grande envergure.

La domination de Google dans la recherche

Nadella a témoigné que la domination de Google dans la recherche était due à son utilisation d’accords de plusieurs milliards de dollars pour être le moteur de recherche par défaut sur les smartphones et les navigateurs web. Il a déclaré que les accords de Google avec les fabricants d’appareils et les développeurs de navigateurs rendaient difficile pour Microsoft de rivaliser avec Google dans la recherche. Nadella a également déclaré que la domination de Google dans la recherche était si ancrée que même Microsoft, avec ses vastes ressources, ne pouvait pas facilement la combattre. Il a ajouté que le pouvoir de Google dans la recherche en ligne était « vraiment le web Google ».

L’accord de distribution est au centre de la répression antitrust du département de la Justice américain (DoJ) contre Google. Google, qui détient 90% du marché de la recherche, paie des fabricants de smartphones comme Apple et des opérateurs sans fil comme AT&T. L’enquête du département de la Justice américain a révélé que Google verse 10 milliards de dollars par an à ces entreprises pour devenir le moteur de recherche par défaut sur leurs appareils. Le département de la Justice américain estime que ce comportement enfreint la loi.

Google a exploité son influence dans le marché de la recherche pour devenir un acteur majeur du marché publicitaire lucratif, boostant ainsi ses marges bénéficiaires.

Nadella a déclaré que le développement de l’IA nécessite de la puissance de calcul (serveurs) et des données pour entraîner le logiciel. « Pas de problème, nous sommes prêts à investir de l’argent », a-t-il déclaré à propos des serveurs.

Mais si d’autres entreprises bloquent le contenu via des accords exclusifs avec de grandes sociétés de contenu, cela pose un « problème ». Cependant, il n’a pas explicitement mentionné Google.

« Quand j’ai rencontré les éditeurs, ils ont dit que Google payait l’argent et signait l’accord d’exclusivité, et vous devez offrir les mêmes conditions », a déclaré Nadella.

Procès antitrust de Google révèle qu’Apple a rejeté Bing

Nadella a également déclaré que Microsoft voulait autrefois faire de Bing le moteur de recherche par défaut sur les téléphones mobiles Apple. Cependant, il a déclaré qu’Apple n’a pas accepté l’accord.

L’avocat principal de Google, John Schmidtlein, a rappelé à Nadella que Microsoft bénéficie parfois du statut de moteur de recherche par défaut sur les ordinateurs et les téléphones mobiles, mais de nombreux utilisateurs contournent toujours Bing et utilisent Google.

John a déclaré que Microsoft n’avait pas réussi à s’imposer avec Bing en raison d’une série d’erreurs stratégiques. Cela inclut le fait de ne pas avoir investi dans les équipements et les talents pour améliorer Bing et de ne pas avoir reconnu le potentiel de la révolution mobile.

John a également déclaré que Microsoft avait signé des accords de moteur de recherche par défaut avec de nombreuses entreprises auparavant. Il a mentionné les accords de Microsoft avec Verizon en 2008 et BlackBerry et Nokia en 2011. John a déclaré que malgré ces accords, le résultat final était le même. Il affirme que les utilisateurs contournent toujours Bing et effectuent la plupart de leurs tâches via Google.

Nadella a admis que Bing est le moteur de recherche par défaut sur la plupart des ordinateurs portables utilisant les systèmes Microsoft, mais sa part de marché est encore inférieure à 20%. En référence à la domination de Google dans le marché de la recherche, il a ajouté: « Beaucoup de personnes se lèvent le matin, se brossent les dents et commencent à rechercher sur Google ».

Problèmes de qualité

Amit Mehta, le juge qui préside cette affaire, a demandé à Nadella: Étant donné la mauvaise qualité des produits Microsoft, pourquoi Apple devrait-il passer à Bing ?

Cette question montre que le juge s’intéresse à l’argument de Google selon lequel sa domination a été obtenue grâce à une meilleure qualité de produit, et non à des infractions.

Nadella est devenu PDG de Microsoft en 2014. Le géant de la technologie était depuis longtemps conscient du procès antitrust fédéral. Ce procès s’est terminé par un règlement en 2001, obligeant Microsoft à mettre fin à certaines pratiques commerciales et ouvrant la voie à des entreprises comme Google.

Alors que Google est devenu le principal moteur de recherche de l’industrie, les deux entreprises sont également devenues de féroces concurrentes. Les deux ont des navigateurs, des moteurs de recherche, des services de courrier électronique et de nombreux autres services qui se chevauchent. Les deux marques se concurrencent également récemment dans le domaine de l’IA. Microsoft a investi massivement dans OpenAI et Google développe le chatbot Bard AI.

Impact des accords anticoncurrentiels de Google sur Bing

Nadella a témoigné que les accords anticoncurrentiels de Google avaient un impact significatif sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Il a déclaré que les accords de Google avec les fabricants d’appareils et les développeurs de navigateurs rendaient difficile la conquête de parts de marché par Bing. Nadella a également parlé de l’impact des accords anticoncurrentiels de Google sur l’activité publicitaire de Microsoft, affirmant que la domination de Google dans la recherche rendait difficile la concurrence de Microsoft sur le marché de la publicité en ligne. Il a déclaré que les pratiques anticoncurrentielles de Google avaient entravé la croissance de Bing et avaient empêché Microsoft de concourir équitablement sur le marché de la recherche.

Notre avis

Le témoignage du PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans le procès antitrust fédéral contre Google a mis en lumière les défis de la concurrence avec Google dans la recherche en ligne. Le témoignage de Nadella a souligné l’impact des accords anticoncurrentiels de Google sur le moteur de recherche de Microsoft, Bing, et sur son activité publicitaire. L’apparition de Nadella à la barre des témoins dans cette affaire est un signe que la rivalité amère entre Microsoft et Google se poursuit. Le procès est en cours et il reste à voir quel impact aura le témoignage de Nadella sur l’issue de l’affaire.

Actualité mobile et vidéo du moment