Révéler les secrets du processeur Kirin 9000S de Huawei

Le processeur Kirin 9000S de Huawei, le moteur dynamique de la série de smartphones Mate 60, a suscité une controverse significative. Maintenant, une entreprise électronique japonaise pense avoir percé l’énigme derrière ce processeur étonnamment puissant de Huawei.

Fin août, Huawei a dévoilé le Mate 60 Pro, vantant la connectivité 5G et le processeur Kirin 9000S. Ce processeur a immédiatement déclenché une tempête de débats car il semblait offrir des performances de 7 nm, ce qui semblait improbable en raison des sanctions américaines.

Révélation de la controverse: Secrets derrière le processeur Kirin 9000S de Huawei

La théorie de l’entreprise électronique japonaise est que le processeur Huawei, fabriqué par SMIC en Chine, respecte le processus de fabrication de 14 nm, conformément aux sanctions. Cependant, SMIC aurait pu utiliser des « techniques spéciales » pour obtenir des performances similaires à celles d’un processeur de 7 nm à partir de cette puce basée sur du 14 nm.

Il est essentiel de comprendre que moins de nœuds dans un processeur équivalent à des performances supérieures et à une meilleure efficacité énergétique. Par conséquent, l’anticipation entourant le processeur A17 Bionic d’Apple, présent dans l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, est justifiée. Il s’agit du premier processeur du marché construit avec le processus de 3 nm, affichant le plus petit nombre de nœuds.

Le cœur de la controverse entourant le Kirin 9000S était lié à sa prétendue violation des sanctions américaines interdisant à Huawei d’accéder à la technologie américaine. Si la théorie de l’entreprise japonaise se révèle exacte, Huawei et SMIC auront respecté les réglementations imposées. Néanmoins, les détails des « techniques spéciales » utilisées pour conférer des performances de niveau 7 nm à partir d’une base de 14 nm restent inconnus.

À l’heure actuelle, c’est l’étendue des informations disponibles, Huawei et SMIC gardant le silence sur le sujet. L’histoire énigmatique du processeur Kirin 9000S continue de captiver le monde de la technologie. Cela nous amène à nous demander quelles techniques clandestines ont peut-être débloqué ses performances remarquables.

Dans le monde de la technologie des semi-conducteurs, atteindre des performances optimales tout en respectant des sanctions strictes est un exploit impressionnant. Cela témoigne de la poursuite incessante de l’innovation par des entreprises telles que Huawei et de leur détermination à proposer des produits de pointe même dans des circonstances difficiles. Alors que la communauté technologique attend avec impatience de nouvelles révélations et des informations sur les mystérieuses « techniques spéciales », cela rappelle à quel point le monde des processeurs de smartphones est devenu compétitif et résilient, guidé par la recherche de l’excellence et la quête de percées technologiques. Seul le temps révélera toute l’histoire derrière le processeur Kirin 9000S et ses capacités remarquables.

