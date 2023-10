Augmentation du prix de l’abonnement Premium Spotify aux Philippines

Spotify est une véritable plateforme de streaming musical qui propose des services gratuits et payants. Les utilisateurs gratuits recevront certaines publicités lorsqu’ils utilisent les services de Spotify. Cependant, les utilisateurs payants n’auront pas de publicités et bénéficieront d’une meilleure qualité sonore. Spotify aux Philippines a annoncé que son abonnement premium dans le pays a été augmenté. Selon les rapports de la société, le prix du groupe familial est passé de 194 pesos (11 dollars) à 239 pesos (14 dollars) par mois. De plus, la version personnelle augmente également de 129 pesos (7 dollars) à 149 pesos (8 dollars).

Selon les données publiques, Spotify est le plus grand fournisseur de services de streaming musical au monde. Le siège de cette entreprise se trouve à Stockholm, en Suède. Il détient des licences de coopération avec les principales sociétés de disques mondiales telles que Universal Music/Sony Music/Warner Music/Kakao M/Tencent Music. Pour le moment, l’entreprise compte plus de 70 millions d’utilisateurs avec une large bibliothèque musicale.

Spotify – version premium vs version gratuite

– Qualité musicale : Spotify Premium a un débit de lecture de 320 kbit/s+ et une meilleure qualité sonore. La version gratuite n’a qu’un débit de 150 kbits/s.

– Restrictions d’écoute : Spotify Premium n’a aucune restriction d’écoute. La version gratuite ne peut lire que des listes de lecture aléatoires, pas à la demande. Elle peut également changer de chanson jusqu’à 6 fois par heure.

– Publicités : Spotify Premium n’a pas de publicités tandis que la version gratuite a des publicités toutes les trois à cinq chansons.

– Écoute transfrontalière : Spotify Premium peut être utilisé pour l’écoute transfrontalière. La version gratuite ne prend en charge que 14 jours d’itinérance étrangère. Vous devez vous connecter une fois avec l’adresse IP enregistrée après 14 jours.

– Écoute hors ligne : Spotify Premium peut télécharger des chansons à volonté, mais la version gratuite ne prend pas en charge l’écoute hors ligne.

Il est important de souligner que Spotify Premium propose quatre options d’abonnement. Il y a le plan personnel, le mini-plan (à la journée), le plan de groupe familial et le plan étudiant. Le groupe familial peut être utilisé par jusqu’à 6 comptes ensemble. De plus, il n’y a pas de publicités et il peut être utilisé à tout moment et n’importe où.

Actualité mobile et vidéo du moment