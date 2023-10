Comment utiliser Google Lens sur iPhone et iPad

Google Lens est sans aucun doute l’outil de recherche visuelle le plus puissant pour les smartphones. Si vous possédez un iPhone ou un iPad et que vous souhaitez utiliser Google Lens pour faire des recherches à l’aide de photos, vous êtes au bon endroit.

Dans ce guide détaillé, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur Google Lens pour iPhone, notamment ce qu’est Google Lens, ses cas d’utilisation et comment l’utiliser efficacement.

Qu’est-ce que Google Lens?

Google Lens est un outil de reconnaissance d’images développé par Google. Il utilise l’intelligence artificielle pour analyser et comprendre les images. Avec Google Lens, les utilisateurs peuvent facilement rechercher des informations relatives à divers objets, textes et étiquettes, codes-barres, codes QR, et plus encore, directement depuis l’appareil photo de leur smartphone.

Google a présenté cet outil de recherche visuelle basé sur l’IA lors de la Google I/O 2017. Au départ, cette fonctionnalité était exclusive aux téléphones Pixel, lancés avec la série Pixel 2. Par la suite, Google a élargi sa disponibilité aux téléphones non-Pixel ainsi qu’aux iPhones en mars 2018.

Avant de passer au guide d’utilisation de Google Lens avec l’appareil photo de l’iPhone, examinons différents cas d’utilisation et scénarios réels où vous pouvez utiliser Google Lens.

Différents cas d’utilisation de Google Lens

Étudiants: Si vous êtes étudiant, vous pouvez scanner vos notes ou manuels pour en faire rapidement une copie numérique. Un autre scénario intéressant est de l'utiliser pour résoudre des questions ou des problèmes mathématiques.

Voyageurs: Si vous aimez explorer différents endroits à travers le monde, vous pouvez utiliser Google Lens pour traduire facilement les panneaux de signalisation locaux, les cartes de menu et autres documents.

Idées de tenues: Google Lens est votre compagnon de mode. Découvrez de nouvelles idées de tenues en recherchant des robes, des chaussures, des boucles d'oreilles, des bracelets, des montres et d'autres produits de mode. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez profiter des « idées de style » pour obtenir de meilleures recommandations de tenues.

Commerçants et détaillants: Google Lens aide les commerçants à obtenir rapidement des informations sur n'importe quel produit. De plus, Google Lens peut être utilisé pour la gestion des stocks et le scan de codes-barres.

Professionnels de la santé: Que vous soyez pharmacien ou médecin, vous pouvez utiliser la caméra de votre smartphone pour scanner les étiquettes de prescription, ou vous pouvez utiliser Google Lens pour identifier des affections cutanées.

Enthousiastes du bricolage: Google Lens peut aider les utilisateurs à réaliser des projets de bricolage, vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre maison ou votre lieu de travail en recherchant différents objets ou objets décoratifs.

Art et culture: Google Lens peut être utilisé pour identifier des peintures célèbres dans les musées et les galeries.

Créateurs de contenu: Les créateurs de contenu peuvent utiliser Google Lens pour identifier les sources d'images et d'autres données liées à une image.

Ce ne sont là que quelques exemples, vous pouvez utiliser Google Lens dans n’importe quel scénario de la vie réelle. Désormais que vous connaissez certains de ses meilleurs cas d’utilisation. Si vous voulez savoir comment utiliser Google Lens sur votre iPhone, alors il existe plusieurs solutions différentes pour tirer le meilleur parti de cet outil puissant.

Examinons chaque solution une par une.

Google Lens pour iPhone et iPad: Premiers pas

Google a intégré Lens à plusieurs applications Google sur l’iPhone, notamment l’application Google Search, l’application Google Photos, Google Translate et Google Chrome. Non seulement cela, mais vous pouvez également utiliser le navigateur web Safari intégré pour utiliser la fonctionnalité Google Lens sur votre iPhone ou iPad.

Examinons chaque solution.

Prérequis:

La dernière version de l’application Google.

La dernière version de l’application Google Photos.

La dernière version de Google Chrome ou Safari version 12 ou ultérieure

Application Google Translate

Comment utiliser Google Lens sur iPhone pour des recherches en temps réel

Si vous souhaitez rechercher quoi que ce soit en temps réel à l’aide de Google Lens, vous avez besoin de l’application Google Search installée sur votre iPhone. La dernière version de l’application Google ajoute un raccourci « Recherche à l’intérieur de la photo » qui vous permet d’utiliser la fonction Lens en temps réel. Voici comment l’utiliser sur votre iPhone.

Installez l’application Google sur votre iPhone. Ouvrez l’application Google. Sélectionnez l’icône Lens dans la barre de recherche ou parcourez les raccourcis récemment ajoutés sous la barre de recherche et sélectionnez l’option de recherche à l’intérieur de la photo. Cela vous demandera si vous souhaitez rechercher à partir de n’importe quelle photo disponible dans la photothèque ou effectuer une recherche avec votre appareil photo pour des résultats en temps réel. Sélectionnez l’icône de l’appareil photo pour effectuer une recherche en temps réel avec l’appareil photo.

Note : Autorisez l’accès à l’appareil photo lorsque cela vous est demandé, ou si vous souhaitez sélectionner une photo de la bibliothèque, autorisez l’accès à la bibliothèque de photos en appuyant sur Autoriser l’accès à toutes les photos lorsque cela vous est demandé. Appuyez sur l’icône de recherche pour prendre une photo de l’objet en temps réel. Une fois terminé, l’objectif peut détecter automatiquement les objets dans le cadre et afficher les détails relatifs aux objets. C’est tout.

Comment utiliser Google Lens sur iPhone ou iPad à partir de la photothèque

Si vous avez pris une photo du porte-clés de votre ami l’autre jour et que vous prévoyez de l’acheter, vous pouvez utiliser Google Lens pour le rechercher en ligne. Vous pouvez facilement utiliser l’application Google Photos sur votre iPhone ou iPad pour rechercher le porte-clés à partir de la photo, voici comment procéder.

Installez l’application Google Photos sur votre iPhone ou iPad. Ouvrez l’application Google Photos. Autorisez l’accès à la photothèque, sélectionnez Autoriser l’accès à toutes les photos, cela permettra à Google Photos de voir toutes les photos disponibles dans la photothèque de votre iPhone. Ouvrez la photo que vous souhaitez rechercher. Appuyez sur l’icône Google Lens en bas. Google Lens détectera automatiquement les objets dans la photo, sélectionnez manuellement l’objet s’il y a plusieurs objets sur l’image. C’est tout.

Comment utiliser Google Lens sur iPhone ou iPad à l’aide de Safari ou de Google Chrome

Google Chrome est sans aucun doute l’un des meilleurs navigateurs tiers pour iPhone ou iPad. Le meilleur, c’est que Google Chrome sur iPhone dispose d’une fonction Lens intégrée. Oui, vous pouvez facilement l’utiliser pour rechercher n’importe quel objet dans l’image. En ce qui concerne le navigateur web Safari par défaut, Google permet aux utilisateurs d’iPhone d’utiliser la fonctionnalité Google Lens, voici comment vous pouvez utiliser Safari ou Google Chrome pour utiliser Google Lens sur votre iPhone.

Pour Google Chrome:

Installez la dernière version de Google Chrome sur votre iPhone ou iPad. Ouvrez Google Chrome. Vous trouverez l’intégration de Google Lens directement dans la barre de recherche. Sélectionnez l’icône Lens, et autorisez l’accès à l’appareil photo. Appuyez sur l’icône de recherche, il analysera la photo et sélectionnera les objets à l’intérieur de l’image. Vous verrez immédiatement les détails de l’objet sur votre écran.

Conseil : Vous pouvez appuyer longuement sur n’importe quelle image pendant la navigation sur Chrome, puis sélectionner l’option « Rechercher une image avec Google », il s’agit d’un raccourci rapide pour utiliser Lens.

Pour Safari :

Ouvrez Safari sur votre iPhone ou iPad. Allez sur Google Images ou sur le moteur de recherche Google. Sélectionnez l’icône Lens, autorisez l’accès à la caméra. Appuyez sur l’icône de recherche, il analysera la photo et sélectionnera les objets à l’intérieur de l’image pour obtenir des détails sur les objets.

Comment utiliser Google Lens sur iPhone pour la traduction

Google Lens ne se limite pas à obtenir des détails sur les objets ; vous pouvez également l’utiliser pour des traductions rapides. Que vous voyagiez ou que vous souhaitiez simplement traduire un texte lié à votre travail, vous pouvez utiliser Lens. Voici comment l’utiliser sur votre iPhone.

Remarque : L’application Google fonctionne très bien pour les traductions en temps réel, si vous utilisez régulièrement l’application Translate, voici comment utiliser la fonction Lens.

Installez l’application Google Translate sur votre iPhone. Ouvrez l’application Translate. Sélectionnez l’option Appareil photo. Placez votre téléphone pour capturer le texte que vous souhaitez traduire. Vous obtiendrez les résultats sur votre écran immédiatement, vous pouvez prendre une photo si vous souhaitez une meilleure précision. C’est tout.

Astuce : Intégration de Google Lens sur l’écran de verrouillage de l’iPhone !

L’année dernière, Google a publié plusieurs widgets pour l’écran de verrouillage de l’iPhone. La collection comprend deux widgets Google Lens – Lens et Lens Shortcuts.

Le widget Lens permettra de lancer Google Lens, où vous pourrez effectuer une recherche avec l’appareil photo de votre iPhone ou avec n’importe quelle image, tandis que le widget Lens Shortcuts ouvrira la fonctionnalité de traduction de Google Lens, vous pourrez parcourir différents menus pour faire du shopping, résoudre des devoirs, copier du texte, et plus encore.

Google Lens s’améliore !

Google travaille assidûment à améliorer Lens. Au départ, Lens disposait de fonctionnalités limitées, mais maintenant vous pouvez l’utiliser pour rechercher des objets, des traductions, copier du texte, vous aider dans vos devoirs, faire du shopping, découvrir des lieux, et bien plus encore. Ce qui est passionnant, c’est que nous pouvons nous attendre à ce que des capacités d’IA supplémentaires soient ajoutées à l’avenir.

Si vous avez encore des questions ou des doutes concernant Google Lens pour iPhone ou iPad, laissez un commentaire dans la section des commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

