Microsoft Lists lancé : Un nouvel outil de gestion des tâches pour tous

Microsoft Lists, l’application polyvalente de gestion des tâches, s’ouvre à un public plus large. Initialement introduite en 2020 avec un accès limité réservé aux utilisateurs professionnels et d’entreprise, elle a été brièvement proposée aux consommateurs dans une version de prévisualisation limitée l’année dernière. Maintenant, Microsoft étend la disponibilité de la version gratuite de Microsoft Lists à toute personne disposant d’un compte Microsoft. Elle est accessible via les applications iOS et Android ainsi que les navigateurs web.

Microsoft Lists est disponible sur iOS, Android et le web

Avec Microsoft Lists, les utilisateurs ont la possibilité de créer, d’organiser et de partager des listes sur différents appareils. L’application est équipée de modèles préconçus pour une large gamme de tâches, telles que le suivi des dépenses, la gestion des recettes et la planification des cadeaux. Le partage de listes est facile, ce qui permet une collaboration avec des collègues, des amis et des membres de la famille, et permet à plusieurs personnes de contribuer à une seule liste.

Microsoft Lists propose une vue de liste basique sous forme de grille, mais offre également la possibilité de passer à une vue de calendrier ou à une disposition personnalisée. Cela ressemble à des outils populaires de gestion des tâches tels que Asana et Airtable. De plus, les utilisateurs ont la possibilité d’exporter des listes vers des fichiers CSV, ce qui facilite le transfert de données vers d’autres applications et services.

Garima Wadhera, directrice de programme principale chez Microsoft, a exprimé son enthousiasme quant aux possibilités offertes par Microsoft Lists. Elle a déclaré : « Nous sommes impatients de voir quelles sortes de bonnes pratiques de suivi de l’information vous créerez pendant la prévisualisation, et comment vous les partagez. Créez, utilisez et partagez vos informations avec n’importe qui, n’importe où, en déplacement, avec une expérience personnalisée axée sur la mobilité. »

Actuellement, Microsoft Lists est disponible en prévisualisation sur lists.microsoft.com et via les applications dédiées iOS et Android. Microsoft n’a pas révélé s’il existe des plans pour une application de bureau ni spécifié de calendrier pour le lancement officiel de Microsoft Lists hors de la phase de prévisualisation.

Notre avis, l’approche inclusive de Microsoft en matière de gestion des tâches grâce à Microsoft Lists promet de rationaliser la productivité et d’améliorer la collaboration pour les utilisateurs aux besoins et préférences variés. L’avenir pourrait réserver encore plus d’innovations et de fonctionnalités alors que l’application continue d’évoluer et d’étendre sa base d’utilisateurs.

