La série Huawei Mate 60 redéfinit la photographie lunaire des smartphones.

Tout au long des dernières années, les smartphones ont fait des progrès significatifs en matière de photographie. Plus précisément, nous avons constaté une amélioration significative des capacités à longue portée. Mais en ce qui concerne la capture de photos de la lune, le Galaxy S23 Ultra a attiré davantage l’attention. Eh bien, maintenant, la série Huawei Mate 60 a prouvé que prendre de bonnes photos de la lune n’est plus une fonctionnalité spéciale.

La série Huawei Mate 60 dépasse les attentes avec une technologie innovante de capture de la lune

Récemment, la Chine a célébré la Fête de la mi-automne. Cet événement a eu lieu pendant un événement céleste rare mettant en vedette une « super lune » dans le ciel. Cet événement rare a offert des conditions météorologiques et atmosphériques excellentes pour observer la lune. Et les utilisateurs de la série Huawei Mate 60 ont tiré le meilleur parti de cet événement.

Les utilisateurs en Chine ont commencé à partager des photos de la lune prises avec leurs smartphones. Mais parmi tous, ce sont les photos prises par la série Mate 60 qui se sont démarquées le plus. Et lorsque les photos de la lune de la gamme ont commencé à se démarquer, il était temps de jeter un coup d’œil de plus près à la technologie de l’appareil photo dont est équipée la gamme.

Comme vous pouvez le voir sur la photo que j’ai jointe ci-dessus, la série Huawei Mate 60 peut ajuster l’exposition de l’appareil photo. L’algorithme de Huawei permet à la lune d’obtenir une clarté appropriée au premier plan. L’arrière-plan est bien détaillé et présente un bruit minimal.

Cette amélioration est probablement due au brevet que Huawei a obtenu l’année dernière. Et si vous l’ignorez, le brevet concerne l’utilisation d’une méthode spécialisée pour la photographie de la lune. La méthode brevetée permet à l’appareil d’identifier la lune avec une efficacité accrue.

Elle permet également aux téléphones de la série Mate 60 d’optimiser la mise au point pour obtenir un contour clair et de capturer de nombreuses images avec différentes expositions. Ensuite, l’algorithme combine toutes les images. Cela vous donne un ensemble de photos de la lune bien défini et détaillé, avec un arrière-plan clair et lumineux.

