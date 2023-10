Découvrez les derniers téléphones industriels de Nokia conçus pour résister à des conditions extrêmes

Devinez quoi ? Nokia n’est pas encore sorti du jeu des smartphones ! En réalité, ils ont récemment lancé deux téléphones robustes conçus pour les industries exigeantes comme le pétrole, où la durabilité est essentielle. Nous ne verrons peut-être pas une version industrielle du Nokia XR21 comme nous l’avons fait avec le Nokia XR20. Cependant, la société fait des progrès dans une direction différente.

Nokia lance deux téléphones robustes

Dites bonjour au Nokia HHRA501x et au Nokia IS540.1, deux nouveaux téléphones robustes nés d’un partenariat entre Nokia et la société allemande i.safe MOBILE GmbH. Ces téléphones sont classés « EX », partageant une plateforme techniquemmon. Ils ont tous deux été soumis à des tests rigoureux et ont obtenu l’approbation pour répondre aux normes de connectivité des industries telles que le pétrole, le gaz, l’exploitation minière et les produits chimiques.

Nokia affirme fièrement que ces téléphones peuvent être utilisés en toute sécurité dans des endroits présentant un risque d’explosion (pensez à la zone ATEX 1) ou des zones présentant moins de risques (comme la zone ATEX 2). Ils couvrent toutes les bandes de fréquences nécessaires et ont obtenu les certificats requis. Cela en réalité des smartphones adaptés aux entreprises du monde entier.

Détails du téléphone robuste Nokia IS540.1

Alors qu’il n’y a pas encore beaucoup de caractéristiques disponibles, nous avons quelques détails sur le Nokia IS540.1. Ce téléphone dispose d’un écran de 6 pouces avec une protection Gorilla Glass 3. Il est alimenté par la puce Qualcomm QCM6490, un monstre à double cœur offrant des performances similaires au Snapdragon 778. Avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, vous aurez amplement d’espace.

Les amateurs de photographie seront ravis de l’appareil photo arrière de 48 mégapixels avec autofocus, tandis que l’appareil photo frontal de 5 mégapixels s’occupe des selfies. Ce dispositif est alimenté par une batterie amovible de 4400 mAh, bien que le prix du dispositif soit encore inconnu.

Ainsi, Nokia ne fabrique peut-être pas des téléphones grand public flashy, mais il reste dans le jeu en répondant aux besoins difficiles et exigeants des industries du monde entier.

Actualité mobile et vidéo du moment