Yeedi Cube Robot Aspirateur et Serpillière : Découvrez le nettoyage autonome puissant et complet

Dans un monde où le temps est un bien précieux, les tâches ménagères peuvent souvent sembler une corvée. Le Yeedi Cube Robot Aspirateur et Serpillière (100€ de réduction actuellement) est là pour vous faciliter la vie. Avec son design élégant, sa technologie avancée, et ses multiples fonctionnalités, ce robot aspirateur est une véritable révolution dans le monde du nettoyage domestique.

La Cube Station

Le Cube Station, avec son design moderne, est un élément clé de cet aspirateur robot. Avec un sac à poussière de 2.1L, le Cube Station recueille les déchets de manière efficace. Grâce à cette base, le robot peut se vider rapidement en 10 secondes avec une efficacité allant jusqu’à 99%. De plus, il est équipé d’un réservoir d’eau sale pour faciliter l’élimination des déchets liquides.

La Cube Station offre une excellente puissance d’aspiration de 27000Pa, lui permettant de vider efficacement le robot. L’éclairage d’ambiance bleu Yeedi ajoutera une touche de modernité à votre intérieur. De plus, son design anti-dérapant lui permet de rester en place même sur des surfaces glissantes.

Le Robot Aspirateur

Le robot Yeedi Cube est doté d’un réservoir d’eau d’une capacité de 1L. Une poignée de ramassage pratique permet une utilisation facile. Avec une capacité d’aspiration intense de 5100Pa, le robot peut nettoyer efficacement toutes les surfaces.

Il est également équipé d’une brosse principale multi-surfaces, de capteurs anti-chute, de brosses latérales et d’un capteur de suivi de sol. La détection automatique de tapis est une autre caractéristique pratique, permettant au robot de nettoyer efficacement les différentes surfaces de votre maison.

Le Yeedi Cube offre une expérience de nettoyage exceptionnelle grâce à son autonomie de batterie de haute capacité de 5200mAh, à sa capacité de nettoyage avec une intensité de frottement de 2500 fois par minute et à sa fonction de levage automatique de la serpillière. De plus, il est doté d’un reservoir à poussière, d’un filtre lavable et d’un port d’évacuation de la poussière, assurant un nettoyage complet et hygiénique.

Efficacité de nettoyage sans pareil

Le Yeedi Cube Robot Vacuum and Mop offre une expérience similaire à la conduite automatisée d’une Tesla à domicile, c’est-à-dire qu’il fusionne l’expérience de navigation et d’évitement des obstacles. Le Yeedi Cube adopte la technologie de navigation visuelle, avec 10 images par seconde et environ 300 000 pixels pour obtenir des points de caractéristiques de la pièce, ce qui permet de mieux restaurer la structure de la maison intérieure et de partitionner avec précision la maison. En même temps, le capteur laser en ligne peut aider le Robot à naviguer et à se positionner avec précision, et peut identifier les obstacles devant le Robot pour éviter les obstacles avec précision, rendant l’expérience de fusion plus fluide.

Le Yeedi Cube dispose d’une technologie de mopping sonique auto-élévatrice qui, comme nous l’avons cité précédemment, fonctionne à une fréquence impressionnante de 2500 fois par minute. Cela permet un contrôle précis du ratio eau-liquide et une uniformité de l’infiltration d’eau, aboutissant à un nettoyage impeccable. Avec une pression de 6 à 8N et un ajustement de la serpillière à +8°, le Yeedi Cube s’adapte au sol pour fournir les meilleurs soins pour votre maison.

Le Yeedi Cube est également intelligent, capable de reconnaître les tapis et de lever ou d’abaisser le pad de nettoyage dans une plage de 8 mm pour éviter de mouiller les tapis.

Ce robot permet une expérience de nettoyage sans effort. Il offre la possibilité de nettoyer le sol avec de l’eau pure à une humidité constante, garantissant un nettoyage efficace et sans traces. De plus, sa fonction Pick and Place Clean rend le nettoyage plus rapide et plus pratique.

Conception de pointe

La Station Omni du Yeedi Cube est la plus petite du marché avec une hauteur de 37,5 cm et un design en forme de cube. Elle peut être placée dans la plupart des espaces de rangement domestiques. Pour atteindre cette taille ultime, la Station adopte une nouvelle forme d’architecture empilée. Le ventilateur du sac à poussière est empilé horizontalement, et chaque composant interne, comme la carte principale, le mécanisme de grattage et le module de séchage, est arrangé de manière très serrée pour atteindre une utilisation de l’espace ultra-haute. Son design cubique élégant permet de s’adapter à différents environnements de maison, soulignant une qualité de vie exquise.

La base détachable est la solution la plus pratique pour l’entretien de la Station dans l’industrie. Les utilisateurs n’ont qu’à retirer la base, la laver à l’eau propre, la sécher, puis l’installer sur la Station.

Afin de garantir que le Robot puisse retourner à la Station en douceur à chaque fois, le Yeedi Cube utilise des matériaux anti-dérapants sur la Base Détachable, ce qui augmente la friction entre la base et les Roues Motrices pour assurer une charge réussie.

La conception du Yeedi Cube est basée sur l’innovation pratique. Avec seulement trois boutons (nettoyage, zone, retour à la base), il répond à tous les besoins quotidiens en matière de nettoyage.

La fonction de séchage à l’air chaud de 40°C est une autre caractéristique qui distingue le Yeedi Cube. Après le nettoyage, le robot sèche automatiquement la serpillière, la brosse, le bac à poussière et le filtre lavable à une température optimale pour éliminer toutes traces d’humidité.

Le Yeedi Cube est vraiment un expert en matière de nettoyage des taches tenaces. Grâce à la technologie de mopping yeedi facile à nettoyer, qui utilise l’agent de protection « Easy to Clean » de 3M Scotchgard, le Yeedi Cube est facile à laver et peut nettoyer de manière impeccable. De plus, avec l’aide de la technologie de nettoyage ECOVACS DEEBOT, le Yeedi Cube est capable de nettoyer en profondeur le sol.

Le Yeedi Cube est doté d’une technologie de nettoyage à l’humidité constante pour un nettoyage impeccable et de haute qualité. Il dispose du réservoir d’eau de robot le plus grand du marché, ce qui lui permet de maintenir une humidité constante pendant 175 minutes de nettoyage.

Le système de nettoyage du Yeedi Cube est conçu pour être efficace et hygiénique. Il humidifie la serpillière par auto-perméation et la lave de l’intérieur vers l’extérieur pour la rendre plus propre. De plus, il isole la serpillière du réservoir d’eau sale pour éviter que la saleté et les odeurs ne se déposent sur la serpillière lavée.

Enfin, le Yeedi Cube est également doté d’une fonction antibactérienne/bactériostatique à 99,9%+72 heures sur l’ensemble du lien, ce qui garantit un environnement de nettoyage hygiénique. Ce robot aspirateur et serpillière est vraiment un nettoyeur complet et puissant.

Yeedi Cube : Prix et promotion

Le Yeedi Cube Robot Aspirateur et Serpillière représente le futur du nettoyage domestique. Avec ses multiples fonctionnalités, son design élégant, et sa technologie avancée, il offre une solution de nettoyage efficace et sans effort. Alors pourquoi attendre ? Faites de votre ménage une tâche facile et sans effort avec le Yeedi Cube.

Si vous êtes intéressé par le Yeedi Cube, vous êtes au bon moment au bon endroit. La marque propose en effet, pour une durée limitée, un coupon de réduction de 100 € !

