Kuo : Apple réduira les commandes de puces 3 nm pour 2024

Apple a récemment présenté l’Apple A17 Pro avec le nouvel iPhone 15 Pro et Pro Max. Le nouveau chipset marque une étape importante en termes de performance pour les iPhones. Le chipset est tellement puissant qu’il peut gérer des jeux lourds comme Resident Evil Village et Assassins’ Creed Mirage. Il s’agit également du premier chipset de 3 nm à arriver sur le marché des smartphones. Malgré les attentes élevées pour la série iPhone équipée de cette puce, les prévisions de production d’Apple sont tests à la baisse en raison de facteurs externes. (Source).

Apple réduit ses commandes de puces de 3 nm

Selon l’expert et analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, Apple réduit la demande de puces de 3 nm ; Qualcomm réduit également sa production, incitant l’entreprise néerlandaise ASML à réduire l’expédition d’équipements EUV pour 2024 d’environ 20 à 30%.

Le consensus actuel du marché était que l’activité des semi-conducteurs atteindrait son point le plus bas au second semestre de cette année. La baisse pourrait s’étendre jusqu’au deuxième trimestre 2024. ASML est actuellement le principal fournisseur d’équipements pour les fonderies de puces du monde entier. Les prévisions de baisse des expéditions reposent sur trois raisons majeures.

La première raison est qu’Apple fait face à une demande décroissante pour les appareils MacBook et iPad après le déclin du travail à domicile. Les nouveaux chips Apple et les écrans mini LED ne suffisent pas à inciter les clients à passer à de nouveaux appareils, et Cupertino a enregistré une baisse de 30 % des ordinateurs portables expédiés, ainsi qu’une baisse de 22 % des iPads expédiés.

Qualcomm réduira également ses commandes de puces de 3 nm

En ce qui concerne Qualcomm, le fabricant de Snapdragon a également ses raisons de ne pas être intéressé par les puces de 3 nm. Le fabricant américain est moins intéressé par les puces de 3 nm car Huawei a décidé de cesser de se fournir en puces auprès de l’entreprise, avec ou sans modems 5G. Dans le même temps, Samsung est sur le point de recréer sa division phare Exynos. L’Exynos 2400 pourrait avoir une meilleure part de marché, et cela finira par nuire aux prévisions globales de Qualcomm.

En fin de compte, il semble qu’Apple joue la carte de la prudence avec ses puces de 3 nm. Mis à part les performances, l’iPhone 15 Pro et Pro Max sont principalement des mises à niveau incrémentielles par rapport aux iPhones phares de l’année dernière. Ainsi, l’entreprise ne s’attend peut-être pas à une demande énorme avec tous les fans d’Apple qui migrent vers les modèles d’iPhone de cette année.

