Counter-Strike 2 Vient-il sur Consoles et Autres Plates-formes

Counter-Strike est l’un des jeux de tir à la première personne (FPS) les plus populaires et les plus appréciés sur les plateformes Windows. Au fil des ans, il y a eu de nombreux titres de Counter-Strike, mais tous ont toujours été disponibles sur la plateforme PC Windows. Les personnes ont appris à jouer aux jeux FPS avec un clavier et une souris et cela ne changera jamais. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre manette pour de nombreux jeux, mais est-ce suffisant pour jouer à CS 2 ?

Counter-Strike a été et sera toujours un jeu exclusif à Windows PC. Peu importe la puissance ou les fonctionnalités des consoles, ce sera toujours un jeu à jouer sur PC avec votre clavier et votre souris.

Valve n’a aucun projet de sortir une version ou un portage du jeu sur la Sony PlayStation, ni même sur les consoles Xbox Series X|S. En réalité, la seule console sur laquelle vous pourriez essayer de jouer à Counter Strike 2 serait les consoles portables Windows telles que le Lenovo Legion Go ou l’ASUS ROG Ally.

Counter-Strike 2 n’est actuellement pas supporté sur la console portable de Steam, la Steam Deck. Et même avec plusieurs services de cloud gaming disponibles, Counter-Strike 2 ne sera toujours pas disponible sur ces plateformes et services.

Même les distributions Linux attendent d’obtenir un support pour le jeu Counter-Strike 2. Il en va de même pour les systèmes macOS. Oui, votre puce M2 est tout-puissante à bien des égards, mais le jeu ne sera jamais disponible sur ces plateformes et appareils.

La seule façon pour les joueurs console et autres plateformes non Windows de profiter de Counter Strike 2 est de jouer au jeu sur un PC, ou simplement de regarder des joueurs diffuser leur gameplay sur Twitch ou YouTube.

