Découvrez la nouvelle fonctionnalité d’éclairage dynamique de Windows 11

Les lumières RVB sur vos appareils peuvent rendre votre expérience Windows plus excitante. Maintenant, avec la dernière mise à jour de Windows 11 appelée « Dynamic Lighting », vous pouvez faire encore plus avec ces lumières colorées.

Qu’est-ce que le « Dynamic Lighting »?

Le « Dynamic Lighting » est une fonctionnalité qui vous permet de contrôler les dispositifs RVB directement depuis les Paramètres Windows. Cela signifie que vous pouvez personnaliser votre expérience informatique au-delà de ce que vous voyez à l’écran. Vous pouvez assortir les couleurs de votre ordinateur avec les lumières de vos appareils, créant ainsi une atmosphère cohérente et immersive.

Imaginez avoir des lumières RVB sur votre clavier, votre souris ou même votre boîtier PC. Avec le Dynamic Lighting, vous pouvez étendre les couleurs de votre thème d’accentuation Windows à ces appareils. C’est comme si vous peigniez l’ensemble de votre configuration informatique avec vos couleurs préférées.

Mais ce n’est pas tout. Le Dynamic Lighting vous permet également de synchroniser les effets lumineux sur des appareils de différentes marques. Ainsi, si vous avez une souris de jeu d’une marque et un clavier d’une autre, vous pouvez les faire afficher les mêmes couleurs et effets. Tout est question de création d’une expérience unifiée et visuellement impressionnante.

Un autre aspect passionnant du Dynamic Lighting est le contrôle qu’il vous offre sur la façon dont vos applications utilisent ces lumières. Vous pouvez ajuster les paramètres pour vous assurer que vos dispositifs RVB réagissent exactement comme vous le souhaitez lorsque vous utilisez différentes applications. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que votre clavier RVB s’allume différemment lorsque vous jouez à des jeux, travaillez ou regardez un film. Tout est question d’amélioration de votre expérience informatique et de rendu plus agréable.

Le « Dynamic Lighting » est compatible avec des marques tierces

Pour améliorer cette fonctionnalité, Windows 11 a collaboré avec plusieurs sociétés fabricant des dispositifs RVB. Des marques comme Acer, ASUS ROG, Logitech G, Razer et bien d’autres travaillent ensemble pour rendre les expériences RVB plus accessibles et conviviales. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à une compatibilité et à un support encore plus grands pour une large gamme de dispositifs RVB.

En résumé, le Dynamic Lighting dans Windows 11 est tout au sujet de la personnalisation et de l’immersion. Vous pouvez contrôler vos dispositifs RVB depuis les Paramètres Windows, étendre vos couleurs d’accentuation pour créer un look cohérent, synchroniser les effets lumineux entre différentes marques et ajuster finement la façon dont les applications utilisent ces lumières. Avec l’aide de différents partenaires constructeurs, Windows 11 rend les expériences RVB plus accessibles et agréables pour tous. Alors, préparez-vous à faire briller votre configuration informatique avec le Dynamic Lighting.

