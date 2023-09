Combien coûte le remplacement de la carte mère du Huawei Mate 60 RS par rapport à l’iPhone 15 ?

Huawei a récemment lancé le modèle ultra haut de gamme de la série Mate 60, le Huawei Mate 60 RS. Après cette annonce, l’entreprise a parlé brièvement du coût associé au remplacement de certaines composantes du téléphone. Tout comme le prix du smartphone, le remplacement de ces composantes n’est pas bon marché.

Détails des coûts de remplacement des composants du Huawei Mate 60 RS

Le Huawei Mate 60 RS arbore un élégant panneau arrière en céramique qui non seulement a fière allure, mais aussi peut être remplacé pour la somme raisonnable de 300 $. Cependant, si vous vous retrouvez dans la malheureuse situation d’un écran cassé, il vous faudra débourser 40 $ supplémentaires pour la réparation. Ce smartphone dispose d’un écran haute résolution avec 2720 x 1260 pixels. Un écran de 6,82 pouces, et un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz.

L’un des composants les plus cruciaux du Huawei Mate 60 RS est sa carte mère. C’est ce qui abrite le puissant processeur Kirin 9000s. Si jamais vous avez besoin de le remplacer, cela vous coûtera entre 890 et 960 $. Une dépense plus élevée compte tenu du prix initial du smartphone de 1640 à 1780 $. Fait intéressant, en Chine, le dernier iPhone 15 se vend à un prix plus modeste de 820 $.

Remplacement de la caméra

En ce qui concerne le système de caméra, qui joue un rôle vital dans tout smartphone moderne, le Huawei Mate 60 RS propose des options polyvalentes. Ses modules de caméra principaux, dotés d’objectifs impressionnants de 48 MP, 48 MP et 40 MP, peuvent tous être remplacés par de nouveaux. Le coût de cette mise à niveau est étonnamment abordable, à moins de 300 $. Parmi ces modules, l’objectif téléobjectif est le plus cher à 115 $. La caméra frontale, qui offre 13 MP, est un remplacement économique à seulement 37 $. De plus, le capteur 3D Time-of-Flight (ToF), qui offre des capacités avancées de détection de profondeur, a un coût légèrement plus élevé. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de maintenir et de mettre à niveau facilement les capacités photographiques de leur appareil.

L’autonomie de la batterie est une préoccupation essentielle pour de nombreux utilisateurs de smartphones, et le Huawei Mate 60 RS offre une batterie de grande capacité de 5000 mAh. Si vous avez besoin de la remplacer en raison d’une capacité réduite au fil du temps, le coût d’une nouvelle batterie est de seulement 35 $. Cela offre un moyen rentable de restaurer la longévité de votre appareil.

Les remplacements de composants du Huawei Mate 60 RS peuvent être coûteux, mais assez faciles

Notre avis, le Huawei Mate 60 RS associe luxe et fonctionnalité avec son panneau arrière en céramique, son écran haute résolution et son puissant processeur. Certains composants, comme la carte mère et le remplacement de l’écran, peuvent être relativement coûteux. Cependant, la possibilité de remplacer les modules de caméra individuels, la caméra frontale et la batterie à des prix abordables permet aux utilisateurs de maintenir les performances optimales de leur appareil sans se ruiner. Cette polyvalence fait du Huawei Mate 60 RS un choix attrayant pour les utilisateurs qui apprécient à la fois le style et la praticité dans leurs smartphones.

