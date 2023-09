Téléphone Google Pixel 6a sous ROM personnalisée FBI repéré en ligne

Le téléphone Pixel 4a préinstallé avec le système personnalisé ArcaneOS a fait surface en 2021 selon 9to5google. Ce dispositif a été utilisé par le FBI lors d’opérations mondiales visant à attraper des criminels. Après une période de 2 ans, le téléphone Google Pixel 6a préinstallé avec un ROM personnalisé du FBI a refait surface. Le dispositif est fourni avec 3 applications préinstallées et ne peut pas déverrouiller le chargeur de démarrage comme le précédent Pixel 4a. Une série d’images avec un filigrane GSMCHIna a révélé le ROM personnalisé du FBI.

Dans le paysage en constante évolution de la technologie, l’innovation ne connaît aucune limite. Récemment, les passionnés de technologie et les aficionados des smartphones ont été captivés par une révélation unique : le Google Pixel 6a, réputé pour ses fonctionnalités remarquables, a été repéré avec un ROM personnalisé créé par rien de moins que le FBI. Cette association inattendue entre une technologie de pointe et une expertise gouvernementale suscite à la fois la curiosité et l’intrigue. Au-delà des gros titres, il y a un sens plus profond, un objectif et un message encapsulé dans cet événement extraordinaire.

Détails du Google Pixel 6a avec ROM personnalisé du FBI

Le numéro de version interne de ce ROM personnalisé du FBI est TP1A.220624.021.A1.2022121400. Ce numéro de version interne est similaire au numéro de mise à jour de septembre de GrapheneOS. Il pourrait bien s’agir d’un ROM personnalisé basé sur GrapheneOS. Le ROM personnalisé du FBI pour le Pixel 6a inclut le patch de sécurité de septembre. La version de la bande de base est 220720 et la version du chargeur de démarrage est bluejay-1.2-8893284. Cela signifie que ce système est sorti publiquement immédiatement après la sortie du Pixel 6a.

Tout le processus de configuration initiale est le même qu’un ROM personnalisé ordinaire basé sur AOSP. Selon la source, GSMCHIna, ils ont d’abord sélectionné la langue. Ensuite, ils ont entré les informations de date et d’heure. Après cela, le système vérifie la carte SIM. Après avoir terminé cette étape, ils ont dû créer un mot de passe pour le dispositif. Bien que le FBI soit une agence américaine, le dispositif porte un code-barres CE à l’arrière et a le numéro de modèle G1AZG. Selon le code source de Google Tensor, le modèle G1AZG est spécifique à l’Union européenne.









Synergie de l’innovation et de la sécurité

Fondamentalement, l’apparition du ROM personnalisé du FBI sur le Google Pixel 6a montre le lien harmonieux entre l’innovation et la sécurité. Dans un monde où les menaces numériques planent, la collaboration entre un géant de la technologie et une agence de sécurité de premier plan représente un engagement commun à créer des appareils sécurisés et conviviaux. Cela reflète un changement vers un avenir où la technologie révolutionnaire ne se limite pas aux fonctionnalités et aux caractéristiques, mais également à la protection des données et de la vie privée des utilisateurs.









L’objectif de cette collaboration va au-delà de l’intégration de logiciels. Il s’agit de donner aux utilisateurs un meilleur niveau de sécurité et de confidentialité. En tirant parti de l’expertise du FBI en matière de cybersécurité, Google vise à renforcer ses appareils contre les menaces potentielles, en veillant à ce que les utilisateurs puissent profiter de leur smartphone en toute confiance. L’objectif ici est de créer un écosystème où l’innovation ne pose pas de problème de sécurité. Les utilisateurs auront plutôt l’assurance que leurs données numériques sont en sécurité.

Notre avis

Un téléphone mobile Google Pixel 6a fonctionnant sous un ROM personnalisé du FBI a récemment été repéré en ligne. Alors que le Google Pixel 6a orné du ROM personnalisé du FBI devient le symbole de cette collaboration, il annonce une nouvelle ère dans la technologie des smartphones. Une ère où l’innovation ne se limite pas à ce qu’un appareil peut faire, mais aussi à la façon dont il peut protéger ses utilisateurs.

