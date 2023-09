Notre nouveau guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros

Êtes-vous à la recherche d’un smartphone abordable ? Bien que trouver un téléphone de qualité à moins de 200 $ puisse sembler difficile, ce n’est pas une tâche impossible. Cette sélection met en avant certains des meilleurs smartphones disponibles à moins de 200 $ en 2023.

Grâce à l’émergence de marques chinoises comme Xiaomi et realme sur le marché, la recherche d’un nouveau smartphone abordable est devenue moins intimidante. Par le passé, Samsung dominait le marché des smartphones d’entrée de gamme. Cependant, bien que la célèbre marque coréenne propose toujours des smartphones à des prix raisonnables, ses offres s’avèrent souvent moins convaincantes que celles de ses concurrents aux mêmes points de prix. En 2023, la concurrence est féroce entre Xiaomi, realme et Samsung sur le marché des smartphones d’entrée de gamme.

Voici notre compilation des meilleurs smartphones abordables de moins de 200 $ :

Redmi Note 12 4G : Le choix principal des smartphones abordables. Samsung Galaxy A14 4G : Le concurrent d’entrée de gamme de Samsung. Xiaomi Redmi 10 2021 : Un smartphone Android économique. realme 9i : Une option intéressante de realme. iPhone SE 2020 : Le choix préféré pour les appareils remis à neuf.

Alors, commençons.

Redmi Note 12 4G

La série Redmi 12 de Xiaomi offre systématiquement un excellent rapport qualité-prix, et le Redmi Note 12 4G, bien qu’un peu moins puissant que sa version 5G, ne fait pas exception à cette tendance. Avec un prix inférieur à 200 $, il présente une option de smartphone bien équilibrée.

En termes de design, Xiaomi reste fidèle à son style classique et emblématique, avec un module de caméra rectangulaire, une coque en plastique et une protection IP53.

La caractéristique phare du Redmi Note 12 4G est sans aucun doute son écran. Il arbore un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, capable d’un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. La précision des couleurs atteint 6264K, ce qui penche légèrement vers le spectre bleu, mais compte tenu de son prix, la qualité de l’écran est impressionnante.

Se distinguant de sa version 5G, le modèle 4G diffère à la fois par son chipset et sa caméra principale. La version 4G est équipée d’un ensemble de caméras triple, comprenant un capteur principal de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Sous le capot, il est alimenté par une puce Snapdragon 685, qui ne prend pas en charge la connectivité 5G. Néanmoins, le smartphone offre des performances solides.

L’inclusion de la charge rapide de 33 W est une fonctionnalité bienvenue, vous permettant de recharger la batterie en un peu plus d’une heure. Grâce à sa généreuse capacité de batterie de 5 000 mAh, l’appareil dure facilement une journée complète d’utilisation sans aucun souci.

Samsung Galaxy A14 4G

Samsung n’en a pas encore fini, même dans la catégorie des smartphones abordables, et le Galaxy A14 en est la preuve. Dans sa gamme de prix, il opte pour un écran LCD, offrant heureusement une résolution Full HD. Ce téléphone dispose d’un grand écran de 6,6 pouces. En ce qui concerne les matériaux, il utilise principalement du plastique. Cependant, Samsung a réfléchi à la conception du module de caméra en intégrant les capteurs de manière transparente dans la coque, comme on peut le voir dans le Galaxy S23.

En termes de performances, le fabricant coréen a opté pour une puce Mediatek Helio G80. Il est important de noter que les performances ne sont pas éblouissantes et que vous pouvez rencontrer des ralentissements, mais cela devrait suffire pour une utilisation légère du smartphone. De plus, l’écran LCD n’est pas particulièrement remarquable.

En ce qui concerne la photographie, le Galaxy A14 est équipé de trois capteurs de caméra arrière : un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Les photos obtenues devraient être assez satisfaisantes pour une utilisation quotidienne.

Sa durée de vie de la batterie est plutôt louable, pouvant facilement durer une journée et demie grâce à sa batterie de 5000 mAh, qui prend en charge la charge rapide à 15W. De plus, il conserve toujours une prise casque.

Avec un prix inférieur à 200 $, le Samsung Galaxy A14 pourrait être intéressant si vous êtes déterminé à rester fidèle à l’expérience Samsung. Cependant, il est important de noter que le Xiaomi Redmi Note 12 4G offre une meilleure valeur globale dans la même gamme de prix.

Redmi 10 2021

Dans la gamme de smartphones Xiaomi vendus à moins de 200 $, le Redmi 10 se démarque comme une excellente option abordable qui coche toutes les bonnes cases pour une expérience utilisateur satisfaisante.

En ce qui concerne son écran, Xiaomi a opté pour un panneau LCD 90 Hz. Il impressionne par son excellent contraste et son calibrage des couleurs maîtrisé. Bien qu’une luminosité légèrement plus élevée aurait été appréciable, ce n’est pas un inconvénient majeur. L’expérience audio apporte une agréable surprise, car elle dispose de deux haut-parleurs, offrant une rare sortie audio stéréo dans cette gamme de prix.

La puce MediaTek G88 utilisée dans ce téléphone offre des performances globales satisfaisantes, garantissant un fonctionnement fluide des applications. Cependant, il peut ne pas être particulièrement adapté aux jeux, car il a du mal avec les titres exigeants comme Fortnite. Associé à la batterie de 5000 mAh, il offre néanmoins une bonne autonomie de batterie, dure environ une journée et demie. La charge rapide, bien qu’elle ne soit pas particulièrement impressionnante, prend environ deux heures pour charger complètement le téléphone.

Le module de caméra dispose de quatre capteurs, mais c’est le capteur principal qui se distingue avec une qualité photo correcte en plein jour.

En résumé, le Redmi 10 remplit admirablement son rôle en offrant une expérience utilisateur équilibrée sans inconvénients majeurs, tout en maintenant un prix abordable. Il se démarque vraiment comme un excellent choix parmi les smartphones vendus à moins de 200 $, grâce à un mélange de points forts et de faiblesses.

realme 9i

Dans le segment des smartphones abordables, Xiaomi n’est pas la seule marque à proposer une gamme d’options. realme lance le realme 9i en tant qu’alternative plus abordable au realme 9, offrant un ensemble global similaire.

Le realme 9i abordable est doté d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Bien que l’écran soit fonctionnel, il n’excelle pas dans sa catégorie, souffrant de problèmes tels qu’une luminosité insuffisante et un calibrage des couleurs quelque peu incohérent. Le téléphone est principalement construit en plastique et présente un profil léger. En termes de connectivité, il offre une gamme d’options, dont une prise casque et un emplacement pour carte microSD.

Sous le capot, vous trouverez la puce Snapdragon 680, qui est un choix courant dans cette gamme de prix, associée à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage dans la version de base. Il est important de noter qu’il s’agit de la version 4G, tandis que la version 5G est équipée d’une puce Dimensity 810. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le realme 9i est à la hauteur de ses concurrents et peut durer un peu plus de 10 heures loin d’un chargeur. Avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W, le téléphone peut être chargé à pleine capacité en moins d’une heure et demie.

En ce qui concerne la photographie, il ne se démarque pas particulièrement, même si le capteur principal de 50 MP offre des performances raisonnables dans de bonnes conditions d’éclairage.

iPhone SE 2020 remis à neuf

En effet, un budget de 200 $ est relativement modeste pour l’achat d’un smartphone. Par conséquent, le choix de nouvelles options de produits dans cette gamme de prix est quelque peu limité. Opter pour un smartphone remis à neuf peut être une solution intelligente, vous permettant d’acquérir un appareil haut de gamme sorti il y a quelques années. À cet égard, Apple et Samsung proposent d’excellentes options.

Si vous êtes intéressé par un iPhone remis à neuf vendu à moins de 200 $, votre choix principal serait l’iPhone SE 2020. L’iPhone SE reprend le châssis de l’iPhone 8 tout en intégrant une puce nettement plus puissante, l’A13 Bionic, également présente sur l’iPhone 11. Cette puce offre toute la puissance de traitement nécessaire. Cependant, il est important de noter que l’appareil dispose d’un écran LCD relativement compact de 4,7 pouces. Le module de caméra est quelque peu obsolète, équipé d’un seul capteur de 12 MP. Néanmoins, vous apprécierez l’exceptionnelle expérience logicielle iOS d’Apple et son engagement à offrir l’une des durées de support logiciel les plus longues du marché, qui s’étend généralement sur environ 6 ans.

Que pouvez-vous faire avec un téléphone abordable ?

Ces dernières années, les performances des processeurs de smartphones d’entrée de gamme et de milieu de gamme ont considérablement augmenté. Les interfaces utilisateur fonctionnent désormais en douceur, la navigation sur le Web et la lecture vidéo sont parfaites et l’utilisation des réseaux sociaux et des jeux simples est un jeu d’enfant. Cependant, ces téléphones ont leurs limites, en particulier lorsqu’il s’agit d’exécuter des jeux 3D gourmands en ressources comme PUBG Mobile ou Fortnite.

Comment choisir un smartphone abordable ?

Dans cette gamme de prix plus bas, les fabricants font souvent des compromis importants sur les fonctionnalités. Généralement, le module de caméra est le premier à en pâtir, suivi de près par le processeur. Cependant, contrairement au passé, il existe maintenant des modèles disponibles sous ce seuil psychologique de prix qui fonctionnent assez bien. Bien qu’ils ne soient peut-être pas excellents pour les jeux haut de gamme ou les compétitions photographiques, ils sont efficaces pour les tâches quotidiennes. Il est donc important d’identifier vos besoins spécifiques en matière de smartphone lorsque vous envisagez un achat.

N’hésitez pas à profiter des promotions pour obtenir un appareil haut de gamme, même s’il a été lancé l’année précédente. Ces téléphones offrent souvent de meilleures capacités par rapport aux smartphones conçus dès le départ pour coûter moins de 150 $.

