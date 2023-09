Le Samsung Galaxy A53 obtient la version bêta One UI 6.0 basée sur Android 14

Samsung continue d’étendre la version bêta One UI 6 à différents téléphones Galaxy, et le dernier modèle à recevoir cette mise à jour importante est le Galaxy A53. Le programme bêta est déjà disponible dans différentes régions, dont les États-Unis, le Royaume-Unis, l’Inde, l’Allemagne, la Pologne et la Chine.

Si vous utilisez le Galaxy A53 et souhaitez essayer la version bêta One UI 6 centrée sur Android 14 sur votre appareil, lisez la suite pour en savoir plus.

La version bêta initiale pour le Galaxy A53 est livrée avec la version du firmware A536EXXU7ZWIA, évidemment, c’est une mise à niveau importante et nécessite plus de 2 Go à télécharger. Si vous êtes intéressé pour essayer la version bêta sur votre appareil, vous pouvez vous inscrire au programme bêta One UI 6 depuis l’application Samsung Members.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, la version bêta One UI 6 pour le Galaxy A53 est livrée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment les paramètres rapides redessinés avec un arrière-plan flou. Les nouveaux paramètres rapides ont des bascules plus grandes pour une utilisation plus facile. One UI 6 Beta est également livré avec de nombreuses applications Samsung mises à jour, il est donc possible que vous trouviez de nouvelles fonctionnalités dans les applications Samsung disponibles.

En dehors de cela, la mise à niveau permet aux utilisateurs de changer d’arrière-plan dans les modes, offre un accès à de nouveaux emojis, un lecteur multimédia mis à jour, de meilleures animations, vous permet de changer la position de l’horloge sur l’écran verrouillé, et plus encore. Découvrez plus de détails sur One UI 6 sur cette page.

Si vous êtes un fier propriétaire du Galaxy A53, qui souhaite essayer la version bêta One UI 6 basée sur Android 14, vous pouvez rejoindre le programme bêta. Cependant, veuillez garder à l’esprit que la version bêta initiale peut présenter des problèmes, nous vous recommandons donc de ne pas installer de versions bêta sur votre smartphone principal.

Si vous êtes pressé et souhaitez rejoindre le programme bêta, vous devez installer l’application Samsung Members sur votre smartphone, une fois fait, ouvrez l’application et recherchez la bannière de la version bêta One UI 6 et appuyez dessus.

Si elle n’est pas disponible, vous pouvez vérifier la section « Notifications » (icône de cloche). Vous verrez la bannière de la version bêta One UI 6. Appuyez dessus et suivez les instructions. Après cela, vous pouvez vérifier la mise à jour dans Paramètres > Mise à jour logicielle.

Articles liés :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :