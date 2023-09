Pouvez-vous toujours jouer à CS:GO en 2023 et au-delà

Valve met enfin en vente son jeu de tir mis à jour, Counter-Strike 2. Ce nouveau jeu présente de nombreuses améliorations par rapport au précédent jeu Counter-Strike: Global Offensive. Bien que le nouveau jeu comporte des améliorations bonnes et nécessaires, une question se pose : les joueurs pourront-ils revenir en arrière et jouer à l’ancien Counter-Strike: Global Offensive ?

Découvrons-le.

Pourrez-vous jouer à Counter-Strike: Global Offensive après la sortie de Counter-Strike 2 ?

La réponse courte et directe à cette question brûlante est non. Vous ne pourrez plus jouer à Counter-Strike: Global Offensive. Le jeu sur le client Steam a été mis à jour pour afficher Counter-Strike 2.

Si vous regardez la page Steam de Counter-Strike 2 et jetez un coup d’œil à la date de sortie du jeu, vous verrez toujours la date de sortie de CS: GO – le 21 août 2021.

La progression de CS: GO sera-t-elle transférée vers Counter-Strike 2 ?

Donc, vous ne pouvez plus jouer à CS: GO. La dernière fois que vous avez joué au jeu est la dernière fois réelle où vous avez pu profiter de Counter-Strike: Global Offensive. Mais que se passe-t-il pour toute la progression, le temps passé, les skins et les statistiques que vous avez obtenus dans Counter-Strike: Global Offensive ? Valve a déclaré que toutes ces choses seront transférées vers Counter-Strike 2. Vous pouvez donc simplement continuer là où vous vous êtes arrêté dans CS: GO.

Alors que tout le monde se détend et profite de tous les bons moments passés à jouer avec des amis et des inconnus dans Counter-Strike: Global Offensive, il est temps de passer à Counter-Strike 2 et de créer encore plus de souvenirs. Counter-Strike 2 s’est amélioré à plusieurs niveaux. Vous pouvez voir qu’il dispose d’une interface utilisateur au style moderne, de cartes plus belles, d’effets de sang, d’effets sonores ainsi que de quelques petites améliorations visuelles.

Configuration requise pour Counter-Strike 2

Alors que Valve a lancé CS2 dans le monde, on pourrait penser que les exigences du système pour le jeu auraient été modifiées. Mais non, les exigences du système sont toujours les mêmes. Consultez-les.

Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Processeur : Tout processeur avec 4 threads. Intel Core i5 750 ou supérieur

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : Toute carte graphique 1 Go compatible DirectX 11 et avec prise en charge du Shader Model 5.0

DirectX : Version 11

Stockage : 85 Go

Cela met fin à la question de savoir si vous pouvez continuer à jouer à CS: GO en 2023 ou pas. Bien que vous ne puissiez plus jouer au jeu, vous pouvez toujours rechercher sur Internet l’ancien jeu CS: GO et en profiter hors ligne. Profitez maintenant de votre temps de jeu à CS2 avec vos amis pendant de nombreuses années à venir.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :