Liste des téléphones Sony Xperia éligibles à la mise à jour Android 14

Android 14 est presque là, et au moment où vous lisez ceci, il se peut qu’il ait déjà été publié pour les téléphones Pixel. Mais qu’en est-il des téléphones non-Pixel ? Quels téléphones recevront la mise à jour Android 14 ? Dans cet article, nous nous concentrerons sur les téléphones Sony Xperia, en fournissant des réponses aux utilisateurs d’Xperia.

Nous avons déjà publié une liste complète des téléphones compatibles avec Android 14. Si vous avez un téléphone d’un autre fabricant, vous pouvez vous référer à cette liste.

Android 14 est une mise à niveau importante du système d’exploitation qui comprend une pléthore de nouvelles fonctionnalités, que d’autres fabricants comme Sony intégreront dans leur interface utilisateur personnalisée basée sur Android 14. Les utilisateurs peuvent anticiper des fonctionnalités telles que le redimensionnement de la taille de police à 200 %, des notifications flash, des paramètres de langue spécifiques à chaque application améliorés, plus d’informations sur la batterie comme le cycle de charge, l’option de sélectionner des médias spécifiques à partager, et de nombreuses autres nouveautés.

Mais pourrez-vous profiter de ces nouvelles fonctionnalités sur votre téléphone Xperia ? Seulement si votre téléphone est éligible. Et ceci est le guide de la liste pour que vous sachiez bientôt si votre téléphone Xperia est éligible pour Android 14 ou non.

Xperia 5 V

Tous les téléphones Xperia ne reçoivent pas une mise à niveau du système d’exploitation chaque année, seuls quelques-uns bénéficient de mises à niveau majeures, ce qui rend relativement facile de spéculer sur les téléphones Xperia qui seront éligibles pour la mise à niveau de cette année. La liste fournie ci-dessous n’est pas officielle mais est basée sur l’historique des mises à jour Xperia et leur politique de mise à jour. Elle peut être considérée comme précise.

Téléphones Sony Xperia compatibles avec Android 14

Sony Xperia 1 V

Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 10 V

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 10 IV

Les téléphones Xperia ne reçoivent généralement que deux ans de mises à niveau du système d’exploitation, ce qui peut ne pas correspondre à la tarification de leurs appareils par rapport à d’autres options sur le marché. Alors que Sony dispose d’un appareil photo impressionnant, c’est souvent le logiciel avec lequel les utilisateurs interagissent au quotidien. Nous espérons que Sony donnera la priorité à la livraison de plus de mises à jour à l’avenir.

D’après les données des dernières années, il est bien connu que Sony ne propose pas de mises à jour aussi rapidement que certains autres fabricants. Les téléphones Xperia ne reçoivent qu’un nombre limité de mises à jour, et les utilisateurs doivent souvent attendre plusieurs mois pour y accéder. Étant donné que Sony dispose d’une gamme d’appareils plus petite par rapport à des marques comme Samsung et Google, ce qui devrait donner un avantage à l’entreprise puisqu’elle n’a pas à gérer autant d’appareils. Mais Sony ne parvient pas à en tirer parti.

Si vous avez un téléphone Xperia de la liste, vous pouvez vous attendre à la mise à jour Android 14, mais pas dans un proche avenir. Étant donné que Xperia ne partage pas de calendrier de sortie, il est difficile de dire quand un appareil spécifique recevra la mise à jour majeure d’Android.

