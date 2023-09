Meta dévoile les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta et le casque VR Quest 3 : Combler le fossé entre les mondes virtuels et physiques

Lors de l’événement Meta Connect, Meta Platforms, Inc. (anciennement Facebook) a enfin fait un effort très attendu pour prendre le devant de la scène et a dévoilé une série d’appareils de pointe destinés à combler le fossé entre les mondes virtuel et physique. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a présenté les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta et le casque de réalité virtuelle Quest 3. Il a déclaré que Meta souhaite rendre l’IA facile et bon marché pour tous.

L’évolution des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta

Meta a présenté les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, une grande amélioration par rapport aux anciens Ray-Ban Stories. Elles ont un aspect plus agréable, avec différents styles et couleurs tels que le denim, le caramel et le noir rebelle. Parfaites pour un usage quotidien.

La caméra grand angle de 12 MP des nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban Meta constitue une énorme amélioration par rapport à l’ancien capteur de 5 MP. Bien que chaque clip puisse durer seulement 60 secondes, les amateurs de vidéos apprécieront la possibilité de capturer des films en 1080p/60fps. Désormais, les utilisateurs peuvent diffuser en direct des vidéos sur Facebook et Instagram directement depuis leurs appareils connectés, rendant les lunettes encore plus utiles pour les créateurs.

L’audio est bien meilleur avec cinq micros intégrés pour un son spatial et une meilleure qualité d’appel. Des haut-parleurs plus puissants, un son immersif, des commandes vocales faciles, la diffusion en direct et le partage avec les amis.

Les personnes soucieuses de leur vie privée apprécieront la lumière vive lors de la prise de photos ou de vidéos. Elle est claire et empêche les enregistrements secrets. En ayant la capacité de bloquer les tentatives d’enregistrement lorsque la LED est couverte, les lunettes mettent encore plus en valeur l’engagement de Meta envers la protection de la vie privée des utilisateurs.

L’application Meta View, qui offre une interface utilisateur simple et des fonctionnalités facilement accessibles, a été entièrement repensée par Meta afin d’améliorer la commodité et l’utilisation des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta.

Casque de réalité virtuelle Quest 3 : Un bijou de réalité mixte

Le casque de réalité virtuelle Quest 3 de Meta place l’entreprise en tête de la réalité virtuelle. Le Quest 3 offre une réalité mixte de premier plan, moins coûteuse que d’autres, à partir de 500 $. S’appuyant sur la popularité du Quest Pro, cet appareil permet aux utilisateurs d’accéder à un flux vidéo de leur environnement tout en fusionnant harmonieusement les mondes virtuel et réel.

En plus de cela, Meta a présenté ses premiers produits d’IA générative destinés aux utilisateurs, dont Meta AI. Il s’agit d’un chatbot capable de texte et de photos réalistes. Les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta intègrent déjà Meta AI, qui comprendra éventuellement d’autres fonctionnalités telles que la reconnaissance d’objets et la traduction de langues.

Mark Zuckerberg a déclaré que Meta rend l’IA bon marché et facile pour tout le monde. Ils veulent partager une IA peu coûteuse ou gratuite pour la vie quotidienne, afin de la rendre accessible à tous.

Un aperçu du futur

Meta souhaite que les mondes réel et virtuel travaillent ensemble. Ils révolutionnent la réalité augmentée et virtuelle grâce à de nouvelles technologies et expériences. Les investisseurs et les développeurs se sont rendus à Meta Connect pour découvrir le plan de l’entreprise et les opportunités d’application. Les investisseurs estiment que c’est important alors que Meta s’adapte rapidement aux évolutions technologiques.

Meta reste en tête dans un monde en constante évolution. Ils mêlent imagination et réalité, offrant de nouvelles opportunités. Avec les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, le casque Quest 3 VR et Meta AI, ils continuent d’aider les personnes avec la technologie.

Actualité mobile et vidéo du moment