Meta Quest 3 lancé : Un casque de réalité mixte nouvelle génération

Meta a récemment dévoilé sa dernière offre, le Meta Quest 3, un casque Mixed Reality de pointe conçu pour une utilisation quotidienne. Cet appareil remarquable offre aux utilisateurs une gamme d’expériences uniques, telles que jouer du piano virtuel directement sur leur table ou créer des portails qui les transportent dans des mondes d’ailleurs depuis le confort de leur salon. L’une des fonctionnalités phares du Meta Quest 3 est son utilisation de la technologie de haute qualité Passthrough, qui permet aux utilisateurs de garder une vue claire de leur environnement. Cette technologie présente un nombre de pixels accru par rapport à son prédécesseur, le Meta Quest 2.

Le Meta Quest 3 dispose d’une gamme de fonctionnalités impressionnantes. Ses écrans 4K+ Infinite, combinés à un taux de rafraîchissement de 90 Hz (ou 120 Hz en mode expérimental), offrent une amélioration de 30% de la résolution par rapport au Quest 2. L’expérience visuelle offerte par ce casque est tout simplement époustouflante, avec une résolution exceptionnelle et un large champ de vision qui captive les utilisateurs.

Meta Quest 3 : La prochaine frontière des casques Mixed Reality

Non seulement le Meta Quest 3 offre des performances exceptionnelles, mais il privilégie également le confort et la personnalisation. Avec un design plus mince et une répartition améliorée du poids, ce casque offre un ajustement plus confortable pour une utilisation prolongée. Sa sangle réglable garantit la compatibilité avec différentes formes de visage et permet aux porteurs de lunettes d’utiliser l’appareil sans problème. De plus, le Meta Quest 3 prend en charge le suivi des mains, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer et de contrôler leurs expériences virtuelles sans avoir besoin d’une manette physique.

Le Quest 3 fonctionne sur la plate-forme Snapdragon XR2 Gen 2, garantissant des temps de chargement rapides et des graphismes époustouflants. Il est disponible en deux options de stockage : 128 Go et 512 Go, toutes deux associées à 8 Go de RAM. En moyenne, les utilisateurs peuvent s’attendre à une autonomie de batterie de 2,2 heures par charge. Les capacités audio spatiales du Quest 3 se sont également améliorées, offrant un son cristallin avec une plage 40% plus large par rapport à son prédécesseur.

En termes de contenu, le Quest 3 offre un accès à une vaste bibliothèque comprenant plus de 500 titres. Y compris des applications Meta Quest, des jeux et des expériences immersives. Pour plus de polyvalence, les utilisateurs peuvent connecter le casque à leur PC à l’aide du câble Meta Quest Link ou de l’Air Link.

De manière passionnante, le Meta Quest 3 sera lancé le 10 octobre et les précommandes sont déjà disponibles sur meta.com. La version 128 Go est proposée au prix de 499,99 $, tandis que la version 512 Go est au prix de 649,99 $. Avec ses fonctionnalités avancées, son confort amélioré et sa vaste sélection de contenu, le Meta Quest 3 est sur le point de révolutionner le domaine de la réalité virtuelle et d’offrir aux utilisateurs des expériences inoubliables.

