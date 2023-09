Comment télécharger et jouer à Counter-Strike 2 sur PC

Counter-Strike, une franchise de jeu aimée par des personnes de tous âges depuis des années. Alors que nous avons vu un bon nombre de jeux Counter-Strike sortir tout au long de la vie de la franchise. Valve a enfin fait le pas et a sorti Counter-Strike 2. Oui, Counter-Strike 2 est réel et est maintenant disponible pour que vous puissiez y jouer immédiatement sur votre PC ainsi que sur vos appareils SteamOS et Linux.

Après avoir été en version bêta de test limitée pendant la partie médiane de l’année, Valve a finalement rendu le jeu disponible pour tous. Oui, tout le monde peut télécharger, installer et profiter du tout nouveau jeu de tir dès maintenant. Vous vous demandez comment télécharger et installer le nouveau jeu Counter-Strike 2 ? Vous êtes au bon endroit.

Comment télécharger Counter-Strike 2

Tout d’abord, beaucoup de gens se demanderont si le jeu est gratuit à télécharger. Oui, le jeu est gratuit à télécharger. Vous n’avez pas besoin de payer pour télécharger et installer le jeu sur votre système. Cependant, si vous voulez faire correspondre et jouer avec des joueurs Prime, vous pouvez toujours acheter la mise à niveau Prime Status.

Désormais, jetons un coup d’œil aux étapes pour télécharger Counter-Strike 2 sur votre PC.

Prérequis pour installer Counter-Strike 2

Voici quelques éléments dont vous aurez besoin pour installer Counter-Strike 2 sur votre PC.

Client Steam et compte Steam (Si vous n’avez pas de compte Steam, il est temps d’en créer un car il y a une tonne de jeux pour vous amuser, y compris CS2)

Au moins 85 Go d’espace de stockage libre

Télécharger Counter-Strike 2

Si vous êtes quelqu’un qui n’a jamais joué à Counter-Strike: GO et que vous prévoyez de jouer et de profiter de Counter-Strike 2, voici les étapes à suivre.

Lancez le client Steam et connectez-vous avec votre compte Steam. Une fois connecté, cliquez sur la boîte de recherche en haut à droite du client. Tapez Counter-Strike 2 et cliquez sur le jeu lorsqu’il s’affiche dans les résultats de recherche. Une fois la page du store pour le jeu affichée, vous devez simplement cliquer sur le bouton qui dit Jouer au jeu.

Cela lancera le processus de téléchargement du jeu. Le jeu a une taille d’environ 35 Go, donc en fonction de la vitesse Internet, vous pourrez télécharger le jeu rapidement ou lentement sur votre PC.

Comment mettre à jour Counter-Strike: GO vers Counter-Strike 2

Pour ceux qui ont déjà le jeu Counter-Strike: GO installé sur leur système, vous n’avez pas grand-chose à faire.

Tout ce que vous avez à faire est de lancer le client Steam puis de visiter l’onglet Bibliothèque. Désormais, faites défiler la liste jusqu’à ce que vous voyiez Counter-Strike: GO. En cliquant dessus, vous verrez maintenant la page du store pour Counter-Strike 2. Oui, le jeu Counter-Strike: GO a été mis à jour vers la page Counter-Strike 2.

Cliquez sur le bouton bleu mettre à jour pour commencer l’installation de la nouvelle mise à jour qui remplacera Counter-Strike: GO par Counter-Strike 2. Vous ne pourrez plus jouer à Counter-Strike: GO sur votre PC. Si vous avez CS: GO installé sur votre PC, vous devrez télécharger une mise à jour de 6 Go.

Jouez à Counter-Strike 2 sur votre PC !

En ce qui concerne les exigences du système, rien n’a changé. Tant que votre PC est capable de jouer à Counter-Strike: GO, vous pouvez être sûr que Counter-Strike 2 fonctionnera tout aussi bien sur votre PC. Une fois le jeu téléchargé sur votre PC, il vous suffit de cliquer sur l’icône du lanceur de jeu / CS 2 et de commencer à jouer.

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur la façon de télécharger et d’installer le nouveau Counter-Strike 2 sur votre PC Windows. Bien que ce soit un jeu de Valve, le jeu n’est toujours pas prêt à être installé sur le Steam Deck. Nous pourrions voir cette prise en charge arriver dans les prochains jours ou semaines.

