MIUI Mise à jour de développement : Xiaomi met en pause les versions du firmware pour les flagship de 2021

Xiaomi a des nouvelles concernant leurs mises à jour logicielles. Ils ne feront plus de nouvelles versions du logiciel MIUI pour six de leurs smartphones. Cela comprend trois téléphones phares de 2021.

Quels smartphones Xiaomi ne recevront plus de mise à jour MIUI?

Les téléphones qui n’auront pas de nouvelles fonctionnalités pour MIUI 14 sont les Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro et Xiaomi Mi 11 Ultra. Il y a aussi trois modèles Redmi, le Redmi K40S, le Redmi Note 11t Pro et le Redmi Note 11T Pro+, qui n’auront pas de nouvelles fonctionnalités non plus.

Mais voici la bonne nouvelle : Xiaomi sortira quand même MIUI 14 avec Android 14 pour tous ces téléphones. Ainsi, vous bénéficierez toujours des dernières mises à jour d’Android, mais vous ne verrez pas de nouvelles fonctionnalités dans MIUI 14. Ils cesseront progressivement de fournir un support pour ces téléphones au cours des un à deux prochaines années.

Maintenant, parlons d’autres modèles. Sept autres téléphones n’obtiendront pas les versions de test de Xiaomi MIUI 14 avec Android 13. Cependant, cela n’est pas permanent. Xiaomi prévoit de recommencer à envoyer ces mises à jour après la sortie d’Android 14.

Alors, que cela signifie-t-il pour vous si vous possédez l’un de ces téléphones Xiaomi ou Redmi ? Vous recevrez toujours des mises à jour importantes pour que votre téléphone fonctionne de manière fluide et sécurisée. Mais vous ne verrez pas de nouvelles fonctionnalités dans MIUI 14 pendant un certain temps.

MIUI Xiaomi : ce que les utilisateurs de ces téléphones doivent faire

Il est important de maintenir à jour le logiciel de votre téléphone pour vous assurer qu’il fonctionne bien et reste sécurisé. Donc, même si vous ne recevez pas de nouvelles fonctionnalités, assurez-vous d’installer les mises à jour lorsqu’elles seront disponibles.

Xiaomi travaille constamment à l’amélioration de son logiciel et à offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs. Bien que vous ne voyiez peut-être pas immédiatement de nouvelles fonctionnalités, ils sont toujours attachés à maintenir votre téléphone à jour avec les dernières versions d’Android.

Dans le monde des smartphones, les mises à jour logicielles sont une partie cruciale de l’expérience. Elles contribuent à améliorer les performances, à corriger les bugs et à renforcer la sécurité. Donc, même si vous ne bénéficiez pas de nouvelles fonctionnalités, soyez assuré que Xiaomi s’efforce de vous fournir une expérience smartphone fiable et sécurisée.

