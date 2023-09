Windows 11 Moment 4 Update – Liste complète des fonctionnalités

La dernière mise à jour de prévisualisation mensuelle de Windows 11 a été publiée. Il ne s’agit pas d’une mise à jour mensuelle régulière car elle apporte de nouvelles fonctionnalités importantes, notamment Windows Copilot. La nouvelle mise à jour de Windows 11 s’appelle Windows 11 Moment 4. Il s’agit d’une mise à jour relativement importante qui comprend de nombreuses fonctionnalités, dont l’intégration de l’IA.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 a commencé à être déployée et elle devrait bientôt être disponible sur votre PC. Parlons maintenant des fonctionnalités intéressantes que cette importante mise à jour de Windows 11 apporte.

Fonctionnalités de Windows 11 Moment 4

La grande mise à jour de Windows 11 propose des outils tels que Windows AI Copilot, des outils d’IA avancés dans MS Paint, et bien plus encore. Jetons un coup d’œil à toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont déployées pour les utilisateurs de Windows 11.

Windows AI Copilot

Depuis que l’IA est devenue la norme, tout le monde cherche à intégrer l’IA dans leur quotidien. Microsoft vous permet désormais également de goûter à l’IA grâce à Windows AI Copilot. Il s’agit de l’assistant IA qui peut vous aider dans diverses tâches, que vous utilisiez votre PC pour travailler, jouer ou tout autre chose. Vous pouvez demander à l’assistant IA d’ajuster différents paramètres de Windows 11, de rechercher sur Internet, voire même de lui demander de connecter un nouvel appareil Bluetooth à votre PC Windows 11.

Vous pouvez lancer Windows AI Copilot en appuyant sur les touches Windows et C ou en cliquant simplement sur l’icône d’AI Copilot dans votre barre des tâches.

MS Paint a désormais des intégrations d’IA

MS Paint a été l’application la plus utilisée pour simplement dessiner quoi que ce soit. Microsoft s’est assuré que MS Paint soit désormais doté de fonctionnalités modernes et a maintenant intégré des fonctionnalités et des outils d’IA à l’application. Vous pouvez désormais tout faire, de la suppression d’arrière-plans à la génération d’images à partir de consignes textuelles, en passant par l’ajout de nouvelles calques à vos images générées. Actuellement, l’option Cocreator qui permet de générer des images à partir de textes sera disponible ultérieurement.

L’application Paint mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs dans les canaux Insider de Windows.

Outils d’IA améliorés sur Clipchamp Video Editor

À une époque où le contenu vidéo court est devenu si populaire, Microsoft a décidé que vous pouvez désormais facilement créer et éditer vos vidéos avec leur application de montage vidéo Clipchamp. L’application vous demandera maintenant quel type de vidéo vous prévoyez de créer ou d’éditer et d’autres questions simples. Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, l’éditeur vidéo vous proposera des suggestions et des options qu’il juge adaptées au type de vidéo que vous créez.

Clipchamp peut vous aider à enregistrer vos vidéos sur OneDrive ou Google Drive. Si vous souhaitez les partager sur vos plateformes sociales, vous avez la possibilité de les partager directement sur TikTok, Instagram ou même YouTube.

Intégration de l’IA avec l’outil Capture d’écran

L’outil Capture d’écran est la réponse de Microsoft à la capture d’écran et à l’enregistrement d’écran sous Windows 10 et Windows 11. Avec la nouvelle mise à jour, il s’est encore amélioré. Dans l’outil de capture d’écran, vous pouvez également capturer le son à l’aide de l’audio et de la prise en charge du microphone. De plus, Microsoft a également intégré l’IA à l’outil de capture d’écran. Le nouvel outil de capture d’écran vous permet désormais de copier et coller du texte à partir des captures d’écran que vous avez réalisées. De plus, si vous souhaitez partager une capture d’écran contenant des informations personnelles, vous pouvez demander à l’outil de masquer ces informations sensibles.

Modifier vos photos avec l’IA dans l’application Photos

Microsoft déploie également la nouvelle application Photos améliorée avec la dernière mise à jour. Trouver, partager et éditer des photos dans l’application Microsoft Photos est désormais encore plus facile. Dans l’application Photos, les utilisateurs peuvent profiter de fonctionnalités d’édition avancées telles que le flou d’arrière-plan, qui peut améliorer la résolution de l’image tout en lui donnant un effet de flou élégant.

Dans l’application, si vous ne trouvez pas la photo que vous cherchez mais que vous vous souvenez de la scène de la photo, vous pouvez effectuer une recherche par objets, lieux ou dates dans la photo et l’application affichera des photos pertinentes. De plus, l’application Photos dispose désormais d’une option de diaporama qui vous permet de créer un diaporama de vos souvenirs préférés.

Sauvegarder votre PC Windows 11 est plus facile

Microsoft a enfin amélioré le processus de sauvegarde et de restauration de Windows lorsque vous passez à un nouvel appareil. Vous pouvez maintenant choisir le type de données que vous souhaitez sauvegarder et restaurer, telles que les applications, les paramètres et les informations d’identification. Vous pouvez facilement restaurer toutes vos données sur votre nouveau PC et reprendre là où vous vous étiez arrêté. Cela permet de passer moins de temps à restaurer et plus de temps à utiliser le PC pour le travail que vous souhaitez effectuer.

Naviguer en utilisant l’accessibilité vocale

Microsoft veille à ce que les utilisateurs bénéficient de la meilleure expérience possible lorsqu’ils utilisent Windows 11. Pour améliorer encore les choses, vous pouvez désormais contrôler et naviguer dans Windows 11 à l’aide de votre voix. Vous pouvez facilement configurer un certain nombre de commandes d’accès vocal qui sont enregistrées sur votre PC Windows 11. Windows 11 sera en mesure de prendre facilement note de tout ce que vous dites en fonction de l’application que vous utilisez.

Le narrateur propose des langues naturelles

Windows a toujours eu une fonction de narration qui lisait les choses pour vous. Désormais, avec de nombreuses améliorations apportées à l’outil, le narrateur pourra parler dans neuf nouvelles langues dont les voix sonneront plus naturelles. Les langues sont les suivantes :

Anglais indien Anglais UK Français Allemand Japonais Coréen Chinois mandarin Portugais Français

Réduire la consommation d’énergie

Pour que votre PC Windows utilise moins d’énergie lorsque vous n’êtes pas à proximité, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Détection de présence. Avec cette fonctionnalité activée, votre PC Windows 11 détectera automatiquement si vous êtes à proximité ou non. Les différentes options disponibles sont Réveil à l’approche, Verrouillage en partant et Diminution adaptative. Notez que ces fonctionnalités ne fonctionneront que si votre PC Windows 11 est équipé de capteurs intégrés.

Utilisation de Windows Hello sans mots de passe ni codes PIN pour les utilisateurs professionnels

Les grandes organisations et les entreprises peuvent désormais utiliser l’option de connexion Windows Hello sur tous les appareils sans avoir à saisir un code PIN ou un mot de passe. Qu’il s’agisse du déverrouillage de l’appareil ou de l’authentification dans le système, bien que cette fonctionnalité soit intéressante, elle n’est pas obligatoire. Tout cela devra être configuré par le responsable informatique de votre entreprise, qui prendra la décision finale d’utiliser Windows Hello ou de continuer à utiliser des codes PIN et des mots de passe.

Mise à jour de la configuration pour les professionnels de l’informatique

La mise à jour de la configuration est un outil précieux pour les professionnels de l’informatique dans les entreprises. Supposons que quelqu’un de l’équipe apporte une modification dans les paramètres qui aurait pu causer un problème ou un dysfonctionnement, vous avez maintenant la possibilité de réinitialiser les paramètres sur le PolicyCSP toutes les 90 minutes.

Protéger les applications et les programmes avec Microsoft Intune

Pour protéger vos applications et programmes contre les logiciels malveillants et les nombreuses attaques que les attaquants ne cessent de lancer, Microsoft Intune veillera désormais à ce que toutes vos applications soient sécurisées et protégées contre de telles attaques. Notez que si vous prévoyez d’utiliser cette fonctionnalité, vous devrez acheter Microsoft Intune. Ceci est un achat distinct.

Démarrage rationalisé pour Microsoft 465 Cloud PC

Microsoft a introduit le Cloud PC Windows en même temps que Windows 11. Alors que nous avons pu voir un aperçu de l’option de démarrage en début d’année, il est maintenant possible de démarrer directement dans votre Cloud PC Microsoft. Vous pouvez également choisir que le 365 Cloud PC de Microsoft soit l’option principale de démarrage sur votre PC Windows 11 principal. Cela offre plus de flexibilité et des solutions mieux gérées pour ceux qui travaillent sur le Cloud PC de Microsoft.

Passer facilement de votre PC à votre Cloud PC

Vous et vos employés qui utilisent à la fois leur PC Windows 11 principal et leur Cloud PC peuvent désormais passer facilement entre les deux systèmes. Il vous suffit d’un geste de balayage ou d’un clic de souris pour passer d’un système à l’autre. Avec le Cloud PC, Windows 365 assure un contrôle strict des politiques de données et un accès sécurisé entre les deux environnements système.

Gestion des applications mobiles pour Windows 11

Gérer des informations hautement sensibles d’une entreprise sur un système personnel ou domestique peut être risqué. Vous pouvez désormais utiliser n’importe quel système à condition que le système dispose de Microsoft Edge installé pour accéder aux ressources ou aux informations concernant l’entreprise. Cela permet de toujours effectuer le travail à tout moment, que vous ayez accès à votre PC professionnel ou à n’importe quel autre PC.

Explorateur de fichiers et menu Démarrer avec intégration d’IA

L’Explorateur de fichiers et le menu Démarrer de Windows 11 bénéficieront désormais d’une intégration d’IA. Cela signifie que vous recevrez désormais des suggestions et des recommandations de l’IA elle-même. Cela se fera principalement en collaboration avec Windows AI Copilot.

Jeux instantanés sur le Microsoft Store

Le Microsoft Store regorge de nombreux jeux. Désormais, vous pouvez les prévisualiser et les essayer directement dans le Microsoft Store sans avoir à les installer sur votre appareil. Un grand nombre de jeux occasionnels feront partie de la fonctionnalité de jeux instantanés sur le Store.

Fonctionnalités supplémentaires disponibles dès maintenant dans Windows 11

Nouvelle application Outlook pour Windows PC

Nouvel onglet Accueil des paramètres pour vous aider à gérer votre compte, votre stockage et les paramètres recommandés

Gestion automatique des couleurs pour de meilleurs dégradés et une meilleure précision des couleurs.

Amélioration du Mixeur de volume et des ajustements sonores par application

Éclairage dynamique pour les PC avec des lumières et des accessoires RGB

Dev Home pour les développeurs en tant que compagnon de production

Configuration WinGet pour une configuration rapide de la machine

Nouvelles fonctionnalités expérimentales pour Windows Subsystem for Linux

Vérifiez les mises à jour maintenant

Vous pouvez vérifier manuellement les mises à jour si votre PC Windows 11 ne les a pas automatiquement détectées. Voici les étapes pour vérifier la toute nouvelle mise à jour sur votre PC Windows 11 :

Cliquez sur l’icône du logo Windows sur la barre des tâches.

Le menu Démarrer devrait maintenant s’ouvrir à l’écran.

Cliquez sur l’icône de l’application Paramètres.

Ensuite, cliquez sur l’onglet Mise à jour de Windows en haut à droite de l’application Paramètres.

Cliquez sur les boutons qui disent Vérifier les mises à jour.

Votre PC Windows 11 effectuera maintenant une recherche et téléchargera la nouvelle mise à jour de septembre pour Windows 11 sur votre PC.

