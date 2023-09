Exploration des fonctionnalités passionnantes de l’Explorateur de fichiers dans la mise à jour de Windows 11 2023

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour pour Windows 11. Cette nouvelle mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités passionnantes à l’application Explorateur de fichiers. Cet article explorera les fonctionnalités de l’Explorateur de fichiers dans Windows 11. Nous expliquerons également comment elles améliorent les performances du système d’exploitation.

Dans la mise à jour de Windows 11 de 2023 (version 23H2), Microsoft nous offre un nouvel Explorateur de fichiers. Il est doté d’un nouveau code, d’un nouveau look et de quelques nouveautés intéressantes. Le nouvel Explorateur de fichiers dans la mise à jour de Windows 11 de 2023 fait l’objet d’une refonte. Microsoft utilise quelque chose appelé WinUI 3 et XAML pour mettre à jour le code, le rendant plus moderne. Mais ne vous inquiétez pas, il aura toujours l’apparence de l’Explorateur de fichiers que vous connaissez. Ils modifient également l’apparence en haut, rectifient le volet « Détails » et améliorent le partage des fichiers.

Le nouvel Explorateur de fichiers est également doté d’une fonctionnalité dénommée « Galerie » pour vous aider à visualiser et à gérer vos images. Ils le rendent également compatible avec plus de types de fichiers compressés, pas seulement les fichiers Zip. Maintenant, vous pouvez également ouvrir et extraire des fichiers RAR et 7-Zip. Ce guide vous présentera les grands changements et les nouvelles fonctionnalités de l’Explorateur de fichiers pour la mise à jour de Windows 11 de 2023.

Mise à jour de Windows 11 : Nouveau design de l’en-tête

Un gros changement que vous remarquerez est l’apparence différente de l’en-tête. Lorsque vous obtenez la nouvelle mise à jour, vous verrez que la barre de commandes se trouve en bas de la barre d’adresse et que les boutons ont été mis à jour.

Vous trouverez le bouton de rafraîchissement à côté des boutons de navigation dans la barre d’adresse. Ils ont également modifié l’apparence de la barre d’adresse lorsqu’une nouvelle page est en cours de chargement. Au lieu de la barre de progression verte, il y a une nouvelle animation de capture d’écran dans l’onglet.

De plus, la barre d’adresse a été mise à jour pour afficher l’état de synchronisation des fichiers OneDrive. Lorsque vous survolez l’icône OneDrive, une nouvelle flyout apparaît, vous montrant des informations sur le stockage.

Dans la zone du chemin, si vous cliquez sur le bouton chevron, vous verrez une nouvelle conception de la flyout avec le style moderne de Windows 11. La barre d’adresse et la zone de recherche ont maintenant des coins arrondis, ce qui leur donne un aspect élégant.

À partir de cette mise à jour, vous pouvez faire quelque chose de nouveau : vous pouvez faire glisser des onglets hors de la fenêtre pour ouvrir une autre fenêtre de l’Explorateur de fichiers. C’est un moyen pratique de gérer vos fichiers et dossiers de manière plus efficace.

Mise à jour de Windows 11 : Redesign du volet « Détails »

La barre de commandes dispose également d’un nouveau bouton qui vous permet d’ouvrir le volet « Détails ». Ce volet fournit plus d’informations et d’options pour un fichier, un dossier ou un lecteur spécifique. Il facilite l’accès et la gestion de vos fichiers.

Par exemple, si vous choisissez un fichier, le volet affichera différentes informations telles que le type de fichier, la taille, l’emplacement et la date de modification. Il offre également des options pour partager le fichier ou afficher ses propriétés. Cela permet de trouver plus facilement des informations sur vos fichiers et d’effectuer des actions dessus.

Mise à jour de Windows 11 : Nouveau design de la page d’accueil

La page « Accueil » reçoit également quelques améliorations visuelles. L’équipe de développement a travaillé sur la mise à jour de cette page en utilisant le framework WinUI. En conséquence, vous verrez quelques petits changements visuels dans différentes sections comme « Accès rapide », « Favoris » et « Récent ». Ces améliorations visent à rendre l’expérience utilisateur plus agréable et plus efficace.

Gardez à l’esprit que les changements dans la section « Accès rapide » s’appliquent uniquement aux comptes Microsoft. Pour les comptes Azure Active Directory (AAD), il y aura un nouveau carrousel avec des aperçus miniatures affichant des recommandations pour les fichiers stockés dans le cloud. Cette fonctionnalité est conçue pour améliorer l’expérience utilisateur, en particulier pour ceux qui utilisent des comptes AAD.

Galerie mise à jour

Source de l’image : Windows Central

La page « Galerie » de l’Explorateur de fichiers introduit une nouvelle façon d’interagir avec vos images. Elle offre une interface rappelant l’application Photos, vous permettant de visualiser et de gérer facilement les images locales et basées sur le cloud. Cette fonctionnalité vise à offrir une expérience plus fluide et conviviale lors de la manipulation de vos photos.

La page « Galerie » de l’Explorateur de fichiers propose différentes tailles de vignettes sans afficher les noms de fichier. Ces vignettes ont des coins arrondis, et vous pouvez les trier chronologiquement à l’aide de la barre de défilement droite. Cette disposition facilite la navigation dans vos images et vous permet de trouver ce que vous recherchez en fonction de leur apparence et de leur ordre.

Si vous souhaitez inclure ou exclure des emplacements de dossiers dans la page « Galerie », vous pouvez le faire via l’option « Gérer la collection » dans le menu « Collection ». Par défaut, seuls les contenus du dossier « Images » sont affichés, mais vous avez la possibilité de personnaliser les dossiers inclus dans cette vue.

Si vous souhaitez accéder aux photos de votre téléphone, vous pouvez utiliser l’option « Ajouter des photos de téléphone » pour connecter votre appareil mobile. Cependant, si vous avez déjà installé l’application OneDrive sur votre téléphone, vous n’aurez peut-être pas besoin d’utiliser cette fonctionnalité.

Amélioration de la fonctionnalité de partage

Pour faciliter le partage de fichiers, la fonctionnalité « Partager » a maintenant un nouveau look, et les vitesses de transfert de fichiers ont été améliorées. Vos propres ordinateurs apparaîtront également en haut de la liste, ce qui facilite l’envoi de fichiers vers vos propres appareils. Dans cette mise à jour, les développeurs ont apporté des modifications à la conception de l’interface pour correspondre à l’apparence de Windows 11.

Vous pouvez maintenant envoyer des fichiers via l’application Outlook directement depuis l’interface de partage, et le menu du clic droit a été mis à jour pour inclure l’option « Partager ». Sur Windows 11 version 23H2, Microsoft utilise désormais Wi-Fi Direct pour améliorer les vitesses de transfert de fichiers entre les appareils. Si « Partage à proximité » n’est pas activé, l’interface « Partager » affichera désormais un bouton au lieu d’un menu déroulant pour l’activer, et en haut, il y a une nouvelle zone de recherche pour faciliter la recherche de contacts dans tous les comptes.

Prise en charge étendue des fichiers d’archive

Bien que vous ayez pu ouvrir et extraire des fichiers à partir de dossiers compressés, cette fonctionnalité était limitée aux formats « .zip ». Cependant, dans la version 23H2, Microsoft intègre le projet open-source « libarchive » pour apporter une prise en charge native des formats d’archive RAR et 7-Zip. Cela signifie que vous pouvez maintenant travailler avec une plus large gamme de fichiers compressés directement dans l’Explorateur de fichiers, ce qui le rend plus polyvalent pour gérer différents types d’archives.

La prise en charge vous permettra d’ouvrir et d’extraire de nombreux formats de fichiers tels que « .tar, » .tar.gz, » « .tar.bz2, » « .tar.zst, » « .tar.xz, » « .tgz, » .tbz2, » « .tzst, » .txz, » .rar, » et « .7z » depuis l’Explorateur de fichiers en utilisant l’assistant « Extraire tout ». Cela facilite l’accès rapide et facile au contenu de ces formats de fichiers pour les utilisateurs qui les rencontrent fréquemment.

Initialement, la prise en charge sera disponible via l’Explorateur de fichiers, mais la société pourra étendre la prise en charge à PowerShell et à l’invite de commandes à l’avenir. Cela signifie que les utilisateurs auront plus de flexibilité dans leur travail avec ces formats de fichiers, que ce soit via l’interface utilisateur graphique ou les outils en ligne de commande.

Notre avis

La mise à jour de septembre apporte certaines des nouvelles améliorations pour la version 23H2. Cela inclut la version moderne de l’Explorateur de fichiers, mais cela ne changera pas le numéro de version. Votre système continuera à afficher la version 22H2 après l’installation. La société prévoit de publier un package d’activation avant la fin de 2023 pour terminer la mise à niveau, déployer le reste des nouveaux composants et changer le numéro de version en 23H2. Cela signifie que d’autres changements et améliorations sont à venir, et vous pouvez vous attendre à d’autres améliorations à l’avenir.

