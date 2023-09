De l’iPhone 13 Pro Max à la série d’iPhone 15, quelle génération offre la meilleure autonomie de batterie

Lorsque Apple a lancé l’iPhone 13 Pro Max il y a deux ans, il s’est clairement distingué comme l’un des meilleurs smartphones au monde. Cependant, il a dû faire face à une concurrence féroce de marques comme Samsung, Vivo, Xiaomi, etc. Dans certaines situations, certaines de ces marques ont réussi à surpasser l’iPhone 13 Pro Max dans les tests de vitesse et les comparaisons de caméras. Cependant, il y avait un domaine dans lequel aucune autre marque ne pouvait rivaliser avec l’iPhone 13 Pro Max. Il s’agissait de la durée de vie de la batterie.

L’iPhone 13 Pro Max d’Apple a fait ses preuves dans cette catégorie pendant deux ans sans qu’aucun autre smartphone ne puisse le battre. Même si Apple a annoncé l’iPhone 14 Pro Max comme le smartphone le plus économe en énergie, il n’a pas pu rivaliser avec l’iPhone 13 Pro Max. Même le Galaxy S23 Ultra de Samsung n’a pas pu vaincre l’efficacité énergétique de l’iPhone 13 Pro Max.

Apple a récemment annoncé la série iPhone 15 avec les modèles Pro qui présentent la dernière puce A17 Pro. Apple affirme que la puce A17 Pro est la puce la plus économe en énergie de tous les smartphones aujourd’hui. Eh bien, la société a fait la même déclaration à propos de la puce A16, mais elle a échoué face à la puce A15 de l’iPhone 13 Pro Max. Pour cette raison, un YouTuber populaire nommé Mrwhosetheboss a réalisé un test de batterie en utilisant l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro Max et tous les modèles de la série iPhone 15. Cela permet de vérifier les affirmations audacieuses d’Apple concernant l’efficacité énergétique de l’iPhone 15 Pro.

Informations de base sur les iPhones utilisés dans le test

Avant de passer au test de batterie de ces 7 iPhones sélectionnés, il est important de prendre en considération certains éléments. Nous allons d’abord tenir compte des tailles de batterie et des chipsets que ces téléphones embarquent. Nous allons également tenir compte des tailles d’écran et des taux de rafraîchissement de chaque téléphone. Ce sont les principales caractéristiques qui déterminent l’endurance de la batterie du smartphone.

iPhone 13 Pro Max : L’iPhone 13 Pro Max est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il possède une batterie de 4352 mAh et est équipé de la puce Apple Bionic A15.

iPhone 14 : Apple a lancé l’iPhone 14 en 2022 avec une taille d’écran de 6,1 pouces. Cependant, cet appareil ne disposait que d’un écran de 60 Hz et d’une capacité de batterie de 3279 mAh. Tout comme l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 14 était également équipé de la puce A15 Bionic d’Apple.

iPhone 14 Pro Max : L’iPhone 14 Pro Max avait également un écran très similaire à son prédécesseur. Une taille d’écran de 6,7 pouces qui dispose de la technologie Pro Motion de 120 Hz d’Apple. Pour une raison quelconque, Apple a décidé de réduire la capacité de la batterie de ce modèle, passant de 4352 mAh à 4323 mAh. Ce modèle fonctionne avec la puce A16 Bionic.

Caractéristiques de base de la série iPhone 15

iPhone 15 : Le basic iPhone 15 dispose également d’un écran de 6,1 pouces et d’un taux de rafraîchissement décevant de 60 Hz. Sous le capot, il fonctionne avec la puce A16 Bionic. La capacité de la batterie de cet appareil est de 3349 mAh, une légère augmentation par rapport à celle de l’iPhone 14.

iPhone 15 Plus : Ce modèle est également fourni avec la puce A16 Bionic des modèles pros de l’année dernière et d’un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4383 mAh.

iPhone 15 Pro : L’iPhone 15 Pro possède également la même taille d’écran que son prédécesseur avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est doté de la dernière puce A17 Pro Bionic, réputée pour être la plus économe en énergie. Il fonctionne également avec une batterie d’une capacité de 4383 mAh, tout comme l’iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro Max : Le meilleur et le plus grand iPhone jamais créé dispose également d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec une capacité de batterie de 4441 mAh, l’iPhone 15 Pro Max est doté de la plus grande batterie jamais utilisée dans un iPhone. Il fonctionne également avec la nouvelle puce A17 Pro Bionic d’Apple.

Test de décharge de batterie : de l’iPhone 13 Pro Max à l’iPhone 15 Pro Max

Maintenant que vous avez en tête les caractéristiques de base des sept iPhones, parlons rapidement de la façon dont le test a été réalisé. Mrwhosetheboss a effectué ce test de décharge de batterie en utilisant des applications populaires connues pour consommer beaucoup de batterie. La plupart de ces applications sont courantes pour l’utilisateur quotidien. Dans le cadre de ce test, il a utilisé des applications comme Facebook, TikTok, Spotify, ChatGPT, l’application Camera, Zoom, YouTube et des jeux. Il y avait d’autres applications, mais nous nous concentrerons sur celles-ci pour cet article. Il a utilisé chaque application sur les sept iPhones pendant 1 heure pour voir comment ils géraient la consommation de batterie. Nous listerons donc chaque application et la quantité de batterie qu’elle a consommée sur chaque téléphone pendant une heure.

Test de décharge de batterie de l’iPhone 13 Pro Max à l’iPhone 15 Pro Max : TikTok

Après avoir utilisé TikTok pendant une heure sur les sept iPhones, voici le pourcentage de batterie restant sur chaque téléphone.

Apple iPhone 13 Pro Max : 96%

iPhone 14 : 93%

Apple iPhone 14 Pro Max : 93%

iPhone 15 : 92%

iPhone 15 Plus : 94%

Apple iPhone 15 Pro : 89%

iPhone 15 Pro Max : 96%

Test de décharge de batterie : Spotify

Apple iPhone 13 Pro Max : 88%

iPhone 14 : 84%

Apple iPhone 14 Pro Max : 86%

iPhone 15 : 85%

iPhone 15 Plus : 88%

Apple iPhone 15 Pro : 78%

iPhone 15 Pro Max : 89%

Test de décharge de batterie : ChatGPT

Apple iPhone 13 Pro Max : 81%

iPhone 14 : 74%

Apple iPhone 14 Pro Max : 80%

iPhone 15 : 78%

iPhone 15 Plus : 83%

Apple iPhone 15 Pro : 70%

Apple iPhone 15 Pro Max : 83%

Test de décharge de batterie : Zoom Meeting

Apple iPhone 13 Pro Max : 66%

iPhone 14 : 53%

Apple iPhone 14 Pro Max : 61%

iPhone 15 : 64%

iPhone 15 Plus : 71%

Apple iPhone 15 Pro : 52%

iPhone 15 Pro Max : 69%

Test de décharge de batterie : Application Camera

Apple iPhone 13 Pro Max : 40%

iPhone 14 : 21%

iPhone 14 Pro Max : 34%

Apple iPhone 15 : 33%

iPhone 15 Plus : 48%

iPhone 15 Pro : 23%

Apple iPhone 15 Pro Max : 43%

Test de décharge de batterie : Application YouTube

Apple iPhone 13 Pro Max : 33%

iPhone 14 : 13%

Apple iPhone 14 Pro Max : 27%

iPhone 15 : 24%

iPhone 15 Plus : 42%

Apple iPhone 15 Pro : 15%

iPhone 15 Pro Max : 37%

Jeux et Notre avis

Pendant le test de jeu, certains téléphones n’avaient pas assez de batterie pour continuer. Par conséquent, notre test sera conclu sur les applications de jeu. Maintenant, combien de temps chaque téléphone a-t-il duré pendant le test, et quel téléphone s’est avéré être le meilleur iPhone de tous les temps en termes d’autonomie de la batterie ? La puce A17 Pro Bionic est-elle vraiment la puce la plus économe en énergie au monde ? Découvrons-le ci-dessous.

Après la conclusion du test, Mrwhosetheboss a classé les téléphones du plus faible au meilleur en termes d’autonomie de la batterie. Nous allons donc lister chaque téléphone dans cet ordre et indiquer combien de temps il a duré pendant le test de décharge de la batterie des iPhones.

7. iPhone 14 : a duré 9 heures et 2 minutes.

6. Apple iPhone 15 Pro : a duré 9 heures et 20 minutes.

5. Apple iPhone 15 : a duré 9 heures et 57 minutes.

4. Apple iPhone 14 Pro Max : a duré 10 heures et 54 minutes.

3. iPhone 13 Pro Max : a duré 11 heures et 13 minutes.

2. iPhone 15 Pro Max : a duré 11 heures et 41 minutes.

1. Apple iPhone 15 Plus : a duré 13 heures et 19 minutes.

En examinant la liste, on peut voir à quel point la puce A17 Pro Bionic d’Apple gère bien la durée de vie de la batterie. Enfin, l’iPhone 13 Pro Max est détrôné de la première place après être resté constamment à cette position pendant 2 ans. Deux appareils de la série iPhone 15 ont pris les première et deuxième positions mais malheureusement, l’A17 Pro n’a pas pu rester en tête comme l’entreprise nous l’avait fait croire. En réalité, il est presque deux heures derrière l’iPhone 15 Plus qui est alimenté par la puce A16 Bionic de l’année dernière. En ce qui concerne les smartphones haut de gamme, l’A17 Pro peut se targuer d’être la puce la plus économe en énergie du moment, mais en général, rien ne se compare à la puce A16 de l’iPhone 15 Plus.

