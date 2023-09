Galaxy S23 One UI 6 Beta 5 est déployé au Royaume-Unis et en Inde

Samsung a mené des tests bêta sur One UI 6 basé sur Android 14 pendant le mois dernier. Jusqu’à présent, la version bêta a été rendue disponible sur plusieurs téléphones Galaxy, mais le principal test est réalisé sur la dernière série phare Galaxy S23.

Samsung publie presque chaque semaine la version bêta de One UI 6 pour la série Galaxy S23. La cinquième version bêta de One UI 6 pour Galaxy S23 est en cours de déploiement auprès des utilisateurs au Royaume-Unis, en Allemagne et en Inde. Bien que nous connaissions déjà la plupart des fonctionnalités qui seront incluses dans One UI 6, de nombreux utilisateurs espèrent maintenant que Samsung améliorera davantage les animations avant la version officielle de One UI 6. Les animations se sont améliorées avec chaque nouvelle version bêta, mais elles ne sont pas encore parfaites.

La version bêta 5 de One UI 6 pour Galaxy S23 porte le numéro de build ZWIK. Et la nouvelle version bêta pèse environ 750 Mo. Tout comme la précédente version bêta, elle comprend également de nombreuses corrections de bugs. Nous pouvons également nous attendre à des améliorations et des changements dans le système, bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans le journal des modifications.

Journal des modifications de la version bêta 5 de One UI 6 pour Galaxy S23

Bugs corrigés

Résolution du problème de non-enregistrement lors d’un appel

Résolution du problème de non toucher au bas de l’écran ou de problème de touche fantôme

Résolution des problèmes de blocage après avoir ouvert l’appareil photo, de fermeture forcée et de non prise de photos

Résolution du problème d’impossibilité d’utiliser Motion Photo

Résolution du problème de redémarrage infini lors de l’entrée en mode de maintenance

Nombreuses autres améliorations

La nouvelle version bêta est disponible pour les modèles Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Donc si vous avez un modèle Galaxy S23 et que vous avez rejoint le programme bêta, alors vous recevrez bientôt la mise à jour. Elle sera également disponible dans d’autres régions.

Si vous avez un Galaxy S23, vous pouvez aller dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer pour vérifier la mise à jour. Vous pouvez installer la mise à jour à partir de là. Assurez-vous de sauvegarder votre téléphone avant la mise à niveau.

