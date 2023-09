macOS 14 Sonoma lancé: Une nouvelle ère pour les utilisateurs de Mac

Enfin, le dernier macOS Sonoma d’Apple est lancé dans le monde entier. Cette mise à jour logicielle gratuite très attendue est destinée à améliorer l’expérience Mac en offrant de nombreuses fonctionnalités qui promettent d’améliorer à la fois le travail et les loisirs. Alors que nous plongeons dans le monde de macOS Sonoma, préparez-vous à découvrir ses offres innovantes, des widgets de bureau interactifs aux économiseurs d’écran à couper le souffle, en passant par les améliorations des vidéoconférences et une expérience de jeu immersive.

Dévoilement de macOS Sonoma: amélioration de l’expérience Mac

Widgets : personnalisation à son meilleur

Selon Apple, macOS Sonoma introduit une nouvelle fonctionnalité : des widgets de bureau qui se fondent parfaitement avec votre papier peint pendant que vous travaillez sur d’autres tâches. Finie l’époque où on se débattait avec les fenêtres pour accéder aux informations essentielles. Les widgets peuvent être placés directement sur votre bureau, permettant une multitâche et une personnalisation sans effort. Ces widgets offrent également un élément interactif, permettant aux utilisateurs de définir des rappels, de contrôler la lecture des médias, de gérer les appareils domotiques et d’exécuter diverses tâches directement depuis leur bureau. Il s’agit d’un grand pas en avant pour améliorer la productivité sur Mac.

Et ce qui est encore plus important, c’est la magie de la Continuité. Maintenant, vous pouvez améliorer les fonctionnalités de votre Mac en intégrant les widgets de votre iPhone. Étendez vos options et personnalisez votre expérience encore plus.

Économiseurs d’écran époustouflants : un festin visuel

Préparez-vous à être transporté vers des endroits captivants à travers le monde avec les superbes nouveaux économiseurs d’écran de macOS Sonoma. Des vidéos au ralenti mettent en valeur des destinations à couper le souffle comme le paysage urbain animé de Hong Kong, les buttes majestueuses de grès de Monument Valley en Arizona et les collines vallonnées et sereines de Sonoma, en Californie. Ces économiseurs d’écran ont été méticuleusement sélectionnés pour offrir un festin visuel qui vous laissera émerveillé.

Et selon les développeurs d’Apple, ce n’est pas tout ; macOS Sonoma transforme ces économiseurs d’écran en papier peint de bureau après la connexion, garantissant une expérience Mac toujours aussi captivante dès le début de votre journée.

Revolutionizing les vidéoconférences

La façon dont nous communiquons a évolué, et macOS Sonoma s’adapte brillamment à ce changement. Les fonctionnalités améliorées des vidéoconférences élèvent vos réunions virtuelles à un niveau supérieur. L’option Incrustation du présentateur place les utilisateurs devant le contenu qu’ils partagent, rendant les présentations plus engageantes et interactives. De plus, les Réactions permettent aux utilisateurs de s’exprimer par de simples gestes qui déclenchent des effets 3D agréables comme des ballons, des confettis, des cœurs, et bien plus encore. Ces fonctionnalités injectent du plaisir et de la créativité dans vos appels vidéo, les rendant non seulement productifs, mais aussi agréables.

Navigation améliorée avec Safari

Safari, le navigateur web d’Apple, bénéficie d’un important lifting esthétique avec macOS Sonoma. L’introduction des profils vous permet de garder votre navigation séparée pour différents aspects de votre vie, que ce soit le travail, l’école ou les loisirs. Passez rapidement d’un profil à l’autre pour organiser et optimiser vos activités en ligne.

De plus, pour ceux qui sont préoccupés par la confidentialité en ligne, la navigation privée offre désormais une protection renforcée contre les techniques de suivi avancées. Les fenêtres de navigation privée se verrouillent automatiquement lorsqu’elles ne sont pas utilisées, garantissant que vos données restent sécurisées. Les traqueurs connus sont également bloqués lors du chargement, protégeant ainsi votre présence en ligne. De plus, macOS Sonoma vous permet d’ajouter des sites web à votre Dock comme s’il s’agissait d’applications. Cette fonctionnalité est accompagnée d’une barre d’outils simplifiée et de notifications, offrant une expérience de navigation fluide et semblable à une application.

Une expérience de jeu immersive

Selon Apple, le jeu sur Mac est devenu meilleur, grâce à la puissance de la puce Apple. MacOS Sonoma élève le jeu à un niveau supérieur avec le mode Jeu. Offrant des taux de rafraîchissement plus constants et réduisant considérablement la latence d’entrée et audio avec les manettes de jeu sans fil et les AirPods. Cette amélioration garantit que vos sessions de jeu sont fluides, immersives et totalement captivantes.

Avec la compatibilité du mode jeu pour un large éventail de jeux, y compris des titres populaires comme DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Stray, Layers of Fear et SnowRunner, les utilisateurs de Mac peuvent désormais profiter d’une expérience de jeu diversifiée comme jamais auparavant.

Notre avis, macOS Sonoma représente une mise à jour majeure dans l’évolution de l’expérience Mac. Des widgets de bureau innovants et des économiseurs d’écran époustouflants aux améliorations des vidéoconférences et à un environnement de jeu immersif, cette mise à jour a vraiment tout pour plaire. C’est un témoignage de l’engagement d’Apple à fournir à ses utilisateurs la meilleure expérience informatique possible. Alors, embrassez l’avenir de macOS et débloquez un monde de possibilités avec macOS Sonoma. Votre Mac est sur le point de devenir encore plus puissant et agréable.

Journal des modifications complet de macOS 14 Sonoma

Économiseurs d’écran

De superbes économiseurs d’écran de lieux du monde entier deviennent automatiquement votre papier peint de bureau lorsque vous vous connectez

Paramètres de rotation des économiseurs d’écran par thème, y compris Paysage, Urbain, Sous-marin et Terre

Widgets

Vous pouvez placer des widgets n’importe où sur le bureau et les adapter à la couleur de votre papier peint tout en travaillant dans des applications

Vous pouvez ajouter des widgets iPhone à votre Mac lorsque votre iPhone est à proximité ou sur le même réseau Wi-Fi

Les widgets interactifs vous permettent d’effectuer des actions directement depuis le widget, comme exécuter un raccourci, mettre en pause les médias, etc.

Vidéoconférence

L’incrustation du présentateur vous met en avant pendant que vous partagez votre écran dans FaceTime ou d’autres applications de vidéoconférence tierces (Mac avec Apple silicon)

Les réactions permettent d’ajouter des effets 3D comme des ballons, des confettis, des cœurs, etc. autour de vous lors des appels vidéo et peuvent être déclenchées par des gestes (Mac avec Apple silicon, Continuité Caméra avec iPhone 12 et versions ultérieures)

Safari et mots de passe

Les profils vous permettent de séparer votre navigation pour des sujets tels que le travail et le personnel, en séparant votre historique, vos cookies, vos extensions, les groupes d’onglets et vos favoris

Les applications Web vous permettent d’utiliser n’importe quel site Web comme une application, avec une icône dans le Dock pour un accès plus rapide et une barre d’outils simplifiée pour une meilleure navigation

La navigation privée améliorée verrouille vos fenêtres de navigation privée lorsque vous ne les utilisez pas. Bloque les traqueurs connus et supprime le suivi qui vous identifie à partir des URL

Le partage de mots de passe vous permet de partager facilement des comptes avec des contacts de confiance

Messages

Les stickers animés sont synchronisés de iOS et iPadOS vers macOS, vous donnant accès aux stickers animés que vous créez sur iPhone et iPad

Les filtres de recherche pour les personnes, les mots-clés et les types de contenu tels que les photos ou les liens vous aident à trouver plus facilement ce que vous recherchez

La réponse en balayant vous permet de répondre en ligne à toutes les bulles de messages

Jeux

Le mode jeu donne la priorité absolue aux jeux sur le processeur et le processeur graphique, offrant des taux de rafraîchissement plus constants et une latence plus faible aux contrôleurs de jeu sans fil et aux AirPods (Mac avec Apple silicon)

Clavier

Une meilleure précision de correction automatique facilite encore plus la frappe en exploitant un modèle linguistique basé sur un transformateur plus puissant

Le texte prédictif en ligne montre des prédictions de mots simples et multi-mots que vous pouvez ajouter en appuyant sur la barre d’espace

Une meilleure expérience de dictée permet d’utiliser votre voix et votre clavier ensemble pour entrer et éditer du texte

AirPods

Adaptive Audio offre un nouveau mode d’écoute qui mélange dynamiquement la suppression active du bruit et la transparence pour adapter l’expérience de contrôle du bruit en fonction des conditions de votre environnement (AirPods Pro (2e génération) avec le dernier firmware)

Le volume personnalisé ajuste le volume de vos médias en fonction de votre environnement et de vos préférences d’écoute au fil du temps (AirPods Pro (2e génération) avec le dernier firmware)

La conscience des conversations réduit le volume de vos médias et améliore les voix des personnes en face de vous. Tout en réduisant le bruit ambiant (AirPods Pro (2e génération) avec le dernier firmware)

Appuyez pour activer et désactiver le mode muet de votre microphone en appuyant sur la tige des AirPods ou sur la couronne numérique des AirPods Max lors d’un appel (AirPods (3e génération), AirPods Pro (1re et 2e génération) ou AirPods Max avec le dernier firmware)

L’amélioration de la commutation automatique des AirPods détecte désormais le Mac jusqu’à 2 fois plus rapidement (AirPods (2e et 3e génération), AirPods Pro (1re et 2e génération), AirPods Max avec le dernier firmware)

Confidentialité

Les avertissements de contenu sensible peuvent être activés pour éviter que les utilisateurs ne voient accidentellement des images sensibles dans Messages

Les protections de sécurité de la communication pour les enfants détectent désormais les vidéos contenant de la nudité en plus des photos partagées via Messages et le sélecteur de photos du système

Des autorisations de partage améliorées vous permettent de choisir les photos à partager et d’ajouter des événements au calendrier sans donner accès à l’ensemble de votre bibliothèque de photos ou de votre calendrier

Accessibilité

La transcription en direct vous permet de taper ce que vous voulez dire et de le faire lire à haute voix lors des appels FaceTime ou des conversations en personne

La voix personnalisée aide les utilisateurs exposés à une perte de parole à créer une voix qui leur ressemble de manière privée et sécurisée grâce à l’apprentissage automatique intégré à l’appareil

Les appareils auditifs compatibles avec « Made for iPhone » peuvent être associés et utilisés avec un Mac (MacBook Pro (2021), Mac Studio (2022) et les ordinateurs Mac avec la puce M2)

Cette version comprend également d’autres fonctionnalités et améliorations :

La saisie automatique des codes de vérification à usage unique provenant de Mail vous permet de vous connecter rapidement à des sites dans Safari, sans quitter le navigateur

Les PDF en ligne et les scans de documents dans Notes s’affichent en pleine largeur, ce qui les rend faciles à visualiser

Les listes de courses dans Rappels regroupent automatiquement les articles connexes dans des sections au fur et à mesure de leur ajout

La recherche visuelle de recettes vous aide à trouver des plats similaires à partir d’une photo

La recherche visuelle dans une vidéo vous permet d’en savoir plus sur les objets qui apparaissent dans des images figées

Les animaux de compagnie dans l’album « Personnes » de Photos font apparaître les animaux individuels comme des amis ou des membres de la famille

La possibilité de dire « Siri » en plus de « Hey Siri » pour activer Siri de manière plus naturelle (Mac avec Apple silicon, AirPods Pro (2e génération))

Le mode haute performance dans Partage d’écran prend en charge les flux de travail en couleur et améliore la réactivité lors de l’accès distant à un Mac (Mac avec Apple silicon)

Le partage d’éléments dans Localiser vous permet de partager un AirTag avec jusqu’à cinq autres personnes

L’historique d’activité dans Maison affiche un historique récent des événements pour les serrures de porte, les portes de garage, les systèmes de sécurité et les capteurs de contact

La gestion de l’état de la batterie mise à jour sur le MacBook Air 13 pouces avec la puce M2 optimise mieux la santé de la batterie à long terme

Actualité mobile et vidéo du moment