Comment changer les paramètres par défaut des applications sur Android : résoudre les problèmes de format de fichier

Android est un système d’exploitation puissant et polyvalent, mais il peut également devenir encombré et confus avec le temps. Cela peut se produire notamment avec les paramètres par défaut des applications. Lorsque vous installez une application pour la première fois, elle peut vous demander de la définir comme application par défaut pour certains types de fichiers ou actions. Cela peut être utile au début, mais cela peut également entraîner des problèmes par la suite.

Par exemple, disons que vous installez une nouvelle application de lecteur de PDF. Vous ouvrez un fichier PDF avec cette application et cela fonctionne parfaitement. Vous décidez donc de définir cette application comme lecteur de PDF par défaut. Mais quelques semaines plus tard, vous téléchargez un fichier PDF corrompu ou incompatible avec votre nouvel application de lecteur de PDF. Maintenant, vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas ouvrir le fichier.

Ou encore, disons que vous avez un navigateur web préféré, mais vous essayez d’en tester un nouveau. Vous ouvrez un lien web dans le nouveau navigateur et cela fonctionne bien. Mais ensuite, vous cliquez accidentellement sur le bouton « Ouvrir toujours avec cette application ». Maintenant, chaque fois que vous cliquez sur un lien web, il s’ouvre dans le nouveau navigateur, même si vous préférez l’ancien.

Heureusement, il existe quelques moyens de résoudre ces problèmes.

Comment modifier les paramètres par défaut des applications sur Android et résoudre les problèmes de format de fichier

Modifier l’application par défaut pour un type de fichier spécifique ou une action

Pour modifier l’application par défaut pour un type de fichier spécifique ou une action, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur Applications et notifications. Appuyez sur Avancé. Appuyez sur Applications par défaut. Appuyez sur le type de fichier ou l’action pour laquelle vous souhaitez modifier l’application par défaut. Sélectionnez l’application que vous souhaitez utiliser comme application par défaut.

Réinitialiser tous les paramètres par défaut des applications

Si vous n’êtes pas sûr des applications qui sont définies comme applications par défaut pour certains types de fichiers ou actions, ou si vous souhaitez tout simplement repartir de zéro, vous pouvez réinitialiser tous les paramètres par défaut des applications. Pour cela, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres. Appuyez sur Applications et notifications. Appuyez sur Avancé. Appuyez sur Applications par défaut. Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Appuyez sur Réinitialiser les préférences des applications. Appuyez sur Réinitialiser les applications pour confirmer.

Résoudre les problèmes liés à des formats de fichier spécifiques

Si vous rencontrez des problèmes pour ouvrir un format de fichier spécifique, même après avoir modifié l’application par défaut pour ce format, vous pouvez essayer plusieurs solutions :

Assurez-vous que le fichier n’est pas corrompu ou incompatible avec l’application avec laquelle vous essayez de l’ouvrir. Vous pouvez essayer d’ouvrir le fichier avec une autre application ou utiliser un convertisseur de fichiers pour le convertir en un format différent.

Assurez-vous que l’application avec laquelle vous essayez d’ouvrir le fichier a les autorisations nécessaires. Par exemple, si vous essayez d’ouvrir un fichier PDF dans une nouvelle application de lecteur de PDF, assurez-vous que l’application a l’autorisation d’accéder au stockage de votre appareil.

Essayez de redémarrer votre appareil. Cela peut parfois résoudre les problèmes mineurs de logiciel qui empêchent les applications de fonctionner correctement.

Si vous avez encore des problèmes, essayez de désinstaller puis de réinstaller l’application.

Conseils supplémentaires pour gérer les paramètres par défaut des applications

Voici quelques conseils supplémentaires pour gérer les paramètres par défaut des applications :

Lorsque vous installez une nouvelle application, faites attention aux autorisations que vous lui accordez. Accordez uniquement les autorisations dont l’application a absolument besoin.

Si une application vous demande de la définir comme application par défaut pour un type de fichier spécifique ou une action, lisez attentivement la demande avant de cliquer sur « Oui ».

Si vous n’êtes pas sûr de définir ou non une application comme application par défaut, il est généralement préférable de faire preuve de prudence et de répondre « Non ». Vous pouvez toujours modifier les paramètres par défaut des applications ultérieurement si nécessaire.

Pour voir la liste de toutes les applications définies comme applications par défaut pour des types de fichier spécifiques ou des actions, allez dans Paramètres > Applications et notifications > Avancé > Applications par défaut .

> > > . Vous pouvez également modifier l’application par défaut pour des types de fichiers spécifiques ou des actions depuis l’application elle-même. Par exemple, pour changer l’application de lecteur de PDF par défaut, ouvrez l’application et allez dans Paramètres > Applications par défaut.

Conseils étendus pour résoudre les problèmes de format de fichier

Si vous avez encore des problèmes pour ouvrir un format de fichier spécifique, même après avoir essayé toutes les solutions mentionnées ci-dessus, vous pouvez essayer quelques autres choses :

Essayez d’ouvrir le fichier dans un navigateur web. De nombreux navigateurs web peuvent ouvrir divers formats de fichier, y compris des fichiers PDF, des documents Word et des feuilles de calcul Excel.

Essayez d’ouvrir le fichier dans un éditeur de texte. Si le fichier est un fichier texte, vous devriez pouvoir l’ouvrir dans un simple éditeur de texte comme Bloc-notes ou TextEdit. Cela peut être utile pour résoudre les problèmes liés aux fichiers corrompus ou incompatibles.

Essayez d’ouvrir le fichier sur un autre appareil. Si vous avez toujours des problèmes pour ouvrir le fichier sur votre appareil Android, essayez de l’ouvrir sur un autre appareil, comme un ordinateur ou un autre appareil Android. Cela peut vous aider à déterminer si le problème vient du fichier lui-même ou de votre appareil.

Contactez la personne ou l’organisation qui a créé le fichier. Si vous avez toujours des problèmes pour ouvrir le fichier, essayez de contacter la personne ou l’organisation qui l’a créé. Ils pourraient vous aider à résoudre le problème ou vous fournir une version différente du fichier.

Comment éviter les problèmes de format de fichier dès le départ

Il existe quelques mesures que vous pouvez prendre pour éviter les problèmes de format de fichier dès le départ :

Assurez-vous d’utiliser les dernières versions de toutes vos applications. Les développeurs d’applications publient souvent des mises à jour qui corrigent les bugs et améliorent la compatibilité.

Faites attention aux fichiers que vous téléchargez depuis Internet. Ne téléchargez que des fichiers provenant de sources fiables.

Si vous n’êtes pas sûr d’un format de fichier, utilisez un convertisseur de fichiers pour le convertir en un format plus courant.

Sauvegardez régulièrement vos fichiers. Cela protégera vos fichiers au cas où ils deviendraient corrompus ou perdus.

Pourquoi est-il important de gérer les paramètres par défaut des applications ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important de gérer les paramètres par défaut des applications sur Android :

Cela vous permet d’ouvrir rapidement les fichiers avec vos applications préférées.

Cela permet d’améliorer les performances de votre appareil en empêchant les applications de s’exécuter inutilement en arrière-plan.

Cela permet de protéger votre vie privée en empêchant les applications d’accéder à vos données sans votre permission.

En examinant régulièrement et en mettant à jour vos paramètres par défaut des applications, vous pouvez vous assurer que votre appareil fonctionne de manière aussi efficace et sécurisée que possible.

Notre avis

Les problèmes de format de fichier peuvent être frustrants, mais ils sont généralement réparables. En suivant les conseils ci-dessus, vous pouvez apprendre comment modifier les paramètres par défaut des applications, résoudre les problèmes liés à des formats de fichier spécifiques et éviter les problèmes de format de fichier dès le départ.

