Xiaomi Smart Band 8 lance mondialement avec un écran époustouflant

Xiaomi, un nom renommé dans le monde des gadgets technologiques, vient de dévoiler sa dernière addition à la gamme de bracelets de fitness, le Xiaomi Smart Band 8. Dans cet article, nous examinerons les principales fonctionnalités et améliorations qui font de ce bracelet intelligent un choix convaincant pour les amateurs de fitness.

Xiaomi dévoile le Smart Band 8 à l’échelle mondiale : un élégant suivi de fitness doté de fonctionnalités avancées

Une mise à niveau élégante

Le Xiaomi Smart Band 8 apporte un design frais et sophistiqué. Il dispose désormais d’un nouveau mécanisme de libération rapide, vous permettant de changer les bracelets facilement. La texture métallique lisse lui donne un aspect premium, et il est disponible en deux couleurs de cadre médian captivantes : « or clair » et « noir brillant ». Pour ceux qui apprécient la personnalisation, Xiaomi propose différentes options de bracelets, y compris un bracelet en forme de collier et un bracelet en cuir unique.

Un suivi de fitness puissant

L’une des fonctionnalités remarquables du Smart Band 8 est son suivi en temps réel et ses statistiques de conditionnement physique. Il fournit aux utilisateurs des données d’entraînement précises, vous aidant à peaufiner vos routines de fitness. Pour les coureurs, il y a le mode innovant « Pebble » qui peut être attaché à une boucle de chaussure. Cette fonctionnalité offre des données de course détaillées et évalue même votre posture de course pour améliorer vos performances.

Un affichage vivant et un suivi complet de la santé

Le dispositif conserve le même écran AMOLED de haute qualité de 1,62 pouces que son prédécesseur, avec une résolution de 192 x 490 pixels, une densité de pixels de 326 PPI et une luminosité maximale de 600 nits. Mais ce n’est pas seulement une question d’apparence ; le Smart Band 8 offre plus de 150 modes d’entraînement pour répondre à diverses activités de fitness. De plus, il fonctionne comme un assistant intelligent de santé, offrant des mesures de SpO2, de fréquence cardiaque, de suivi du sommeil et de suivi des cycles menstruels.

Des performances fluides

Sous le capot, le Xiaomi Smart Band 8 est alimenté par le dernier chipset Apollo 4 Blue Lite. Cela garantit une expérience utilisateur fluide et réactive, que vous naviguiez dans les menus ou que vous suiviez vos séances d’entraînement. La batterie améliorée de 190mAh est impressionnante, offrant jusqu’à 16 jours d’utilisation typique sur une seule charge. De plus, avec une nouvelle fonctionnalité de charge rapide, vous pouvez obtenir une charge complète en seulement une heure.

Disponibilité et tarification

Le Xiaomi Smart Band 8 est disponible en couleurs classiques Noir et Blanc, avec des prix à partir de 39,9 €. Bien qu’il ne soit disponible qu’en deux couleurs, Xiaomi propose une variété de styles de bracelets séparément pour ceux qui souhaitent personnaliser leur compagnon de fitness. Vous pouvez trouver ce bracelet intelligent élégant et riche en fonctionnalités en vente sur les canaux officiels de Xiaomi en Europe.

Notre avis, le Xiaomi Smart Band 8 n’est pas seulement un tracker de fitness ; c’est un compagnon de santé et de fitness complet qui allie style, fonctionnalité et performance. Que vous soyez un athlète chevronné ou que vous commenciez tout juste votre parcours de remise en forme, ce bracelet intelligent vous couvre.

