Visiophone connecté intelligent EZVIZ HP7: L’accès à votre maison connecté et sécurisé

Dans un monde où l’innovation technologique est en constante évolution, le confort et la sécurité de nos maisons en sont grandement améliorés. Le visiophone connecté domestique intelligent EZVIZ HP7 est au cœur de cette transformation, offrant une solution connectée pour un accès plus sûr et plus intelligent à la maison. Ce visiophone connecté à Internet, contrôlable par une application, promet une expérience utilisateur modernisée et sécurisée.

Un dispositif connecté pour une maison intelligente

Le visiophone intelligent HP7 d’EZVIZ est une merveille de l’innovation technologique. Il vous permet de voir, parler et autoriser l’accès aux visiteurs où que vous soyez, mettant ainsi la technologie à votre service pour une sécurité accrue de votre domicile. Equipé d’une caméra extérieure 2-en-1 et d’un téléphone, il permet d’enregistrer des vidéos en résolution 2K et de détecter les personnes grâce à des notifications mobiles en temps réel.

Son écran tactile couleur de 7 pouces, sa capacité de déverrouillage à distance des portes et portails, ainsi que sa détection intelligente des mouvements humains, font du HP7 un outil à la fois pratique et sécurisant. De plus, son design résistant aux intempéries lui permet de résister aux conditions météorologiques les plus rigoureuses, assurant ainsi un fonctionnement optimal en toutes circonstances.

Un système polyvalent et facile à utiliser

L’installation du visiophone HP7 est un jeu d’enfant grâce à son système à 2 fils, lui permettant de remplacer aisément votre interphone encombrant. Parfaitement adapté pour une maison rénovée ou une villa spacieuse, ce kit élégant combine une sonnette vidéo extérieure 2-en-1 avec un moniteur écran intérieur, s’adaptant facilement à tout style de maison.

Grâce à son système de double commande porte/entrée et à son déverrouillage à distance via l’application EZVIZ, vous pouvez gérer votre porte avec une facilité déconcertante. Fini les clés encombrantes, le HP7 offre des contrôles d’accès simplifiés tout en ajoutant une protection visuelle pour vérifier vos visiteurs.

Le HP7 supporte le Wi-Fi bi-bande 2,4 / 5 GHz, vous offrant un signal stable avec une latence réduite et une bande passante plus large.

Un écran tactile Tout-en-un pour une Expérience Utilisateur Optimale

L’écran tactile couleur de 7 pouces du HP7 vous permet de configurer votre portier extérieur, de répondre aux visiteurs et d’enregistrer les vidéos importantes. Lorsqu’un visiteur sonne à votre porte, l’écran intérieur s’allume automatiquement pour vous indiquer qui est à l’extérieur. Vous pouvez donc visualiser en direct, engager une conversation bidirectionnelle, déverrouiller la porte ou encore, consulter l’historique vidéo.

Un contrôle à distance pour une sécurité accrue

Même si vous n’êtes pas chez vous, le HP7 veille à ce que vous ne manquiez aucun visiteur. Grâce à votre téléphone, vous pouvez rester connecté et ouvrir la porte à vos invités à distance. Lorsque vous répondez à des étrangers non invités, vous pouvez activer le changement de voix pour ne pas vous identifier et ajouter une couche de protection supplémentaire.

Une haute qualité d’image pour un visiophone domestique

Le HP7 est conçu pour offrir une image ultra-large et claire, de jour comme de nuit. Avec un angle de vue de 162 degrés et une résolution 2K, vous pouvez facilement voir un facteur de la tête aux pieds sans détails pixélisés ou flous. La caméra HP7 offre également une vision nocturne infrarouge jusqu’à 5 mètres pour une tranquillité d’esprit 24h/24 et 7j/7.

Une sécurité renforcée grâce à la détection intelligente des mouvements humains

Avec le visiophone HP7, la tranquillité d’esprit est à portée de main. L’appareil détecte avec précision l’activité humaine à votre porte d’entrée et vous envoie immédiatement des notifications mobiles. Vous pouvez également ajuster avec précision la sensibilité de détection et configurer des zones de détection spécifiques pour éviter les alertes indésirables.

Protection de vos données et de votre vie privée

Vos vidéos enregistrées peuvent être sauvegardées sur une carte microSD locale jusqu’à 512 Go, ou vous pouvez vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour un stockage sécurisé dans le cloud.

EZVIZ accorde une grande importance à la protection de vos données et votre vie privée. Vous pouvez définir des zones interdites de filmer pour garantir que l’enregistrement n’a lieu que lorsque cela est approprié et autorisé. La sécurité de vos données est assurée par le cryptage de transmission des données TLS et le cryptage des données AES-128.

En définitive, le visiophone connecté domestique intelligent EZVIZ HP7 est un allié de taille pour la sécurité et le confort de votre maison. Il allie design élégant, technologie avancée et facilité d’utilisation, faisant de lui un indispensable pour toutes les maisons modernes.

