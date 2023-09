La grande mise à jour de Windows 11 avec Copilot et les outils d’IA est en déploiement.

La semaine dernière, Microsoft a annoncé des changements importants à venir dans Windows, Microsoft 365 et Bing. La société a également fourni un calendrier pour savoir à quel moment s’attendre aux mises à jour. Comme promis par Microsoft, la mise à jour majeure de Windows 11 est maintenant déployée auprès des utilisateurs. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de la mise à jour Windows 11 23H2, qui sera disponible au dernier trimestre de l’année.

Cette mise à jour importante introduit des fonctionnalités telles que Windows Copilot, des outils améliorés par l’IA dans Paint, des fonctions supplémentaires dans l’outil de capture d’écran, de nouvelles fonctionnalités dans Microsoft Photos, une nouvelle approche de la sauvegarde de Windows, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, et bien plus encore. Il y a de nombreuses nouvelles fonctionnalités à explorer, et vous pouvez trouver la liste complète de ces ajouts majeurs en vous rendant sur cette page. Voici un aperçu des principales fonctionnalités.

Windows Copilot vous permet d’utiliser des puissants outils d’IA pour de nombreuses tâches dans tout le système. Vous pourrez le lancer soit depuis la barre des tâches, soit en cliquant avec le bouton droit de la souris. Vous pouvez demander à Copilot d’effectuer n’importe quelle tâche possible dans le système.

L’application Paint est dotée d’outils d’IA pour améliorer l’expérience et la faciliter. Microsoft ajoute des calques et la suppression intuitive de l’arrière-plan à Paint. Le Cocreator est également une nouvelle fonctionnalité de Paint, mais elle est actuellement disponible pour les Insiders et sera disponible pour tous les utilisateurs ultérieurement.

Dans l’outil de capture d’écran, en plus de l’enregistrement vidéo, les utilisateurs peuvent capturer le son à l’aide du support audio et micro. Microsoft met également à jour l’application Microsoft Photos pour faciliter la recherche, le partage et l’édition de photos.

La nouvelle mise à jour apporte également une nouvelle manière de sauvegarder et de restaurer la sauvegarde de Windows. Il s’agit d’une fonctionnalité intégrée disponible via l’application.

Ces nouvelles fonctionnalités sont incluses dans la dernière version de Windows 11, la mise à jour 22H2. Il est intéressant de noter que Microsoft introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités juste avant la sortie de Windows 23H2 plus tard cette année (maintenant disponible dans le canal de prévisualisation de la version). Quelle que soit la date, c’est une bonne chose pour nous en tant qu’utilisateurs car nous pouvons désormais profiter de ces nouvelles fonctionnalités sans avoir à attendre la mise à jour de la version 23H2 de Windows 11.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 est connue sous le nom de mise à jour « Moment 4 ». Pour le moment, il s’agit d’une mise à jour facultative car elle est en prévisualisation. Cette mise à jour est livrée avec la version de build du système d’exploitation 22621.2361 et est étiquetée « KB5030310 ». Outre l’ensemble habituel de modifications et de corrections de la mise à jour mensuelle de prévisualisation, ces nouvelles fonctionnalités importantes ont été ajoutées à la mise à jour de ce mois-ci.

La dernière grande mise à jour de Windows 11 est disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 version 22H2. Si vous faites partie d’un canal Insider, vous risquez de ne pas recevoir la mise à jour. Comme il s’agit d’une mise à jour facultative, vous devez installer manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour de Windows. N’oubliez pas de sauvegarder votre PC.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :