Dead Island 2 a-t-il le jeu interplateforme et la sauvegarde multiplateforme

Tout le monde aime un bon jeu d’action horreur en ligne multijoueur, et Dead Island 2 coche toutes les cases. Dead Island 2 est sorti le 21 avril 2023. Pour ceux qui ne le savent pas, le jeu parle d’une attaque virale qui a secoué la ville de Los Angeles. Cette étrange attaque virale transforme tous les habitants de la ville en zombies qui infectent encore plus de personnes. Votre but est de découvrir ce qu’est cette attaque virale et de faire de votre mieux pour l’arrêter. Au cours de ce voyage, vous découvrirez également qui vous êtes.

Alors que le jeu est très intéressant et amusant à jouer avec vos amis, de nombreux joueurs se posent la question de savoir si Dead Island 2 supporte le Cross-Play ou non.

Trouvons la réponse à cette question ainsi qu’à d’autres questions liées au jeu.

Dead Island 2 prend-il en charge le Cross-Play ?

Étant donné que Dead Island 2 est un excellent jeu auquel vous pouvez jouer avec vos amis, les personnes se demandent s’il serait possible de jouer avec des amis sur des plateformes différentes. Eh bien, la réponse malheureuse à cette question est non. Dead Island 2 ne prend pas du tout en charge le Cross-Play.

Est-ce que cette fonctionnalité sera un jour ajoutée au jeu ? Eh bien, il semble que cela ne sera pas le cas.

Que prend en charge Dead Island 2 ? Eh bien, le jeu prend uniquement en charge le jeu multi-générationnel. Cela signifie que les joueurs de Dead Island 2 sur PlayStation 4 peuvent jouer avec des joueurs qui ont le jeu sur PlayStation 5.

Il en va de même pour les consoles Xbox. Les joueurs qui possèdent la Xbox One, la Xbox Series X et la Xbox Series S pourront jouer les uns avec les autres.

Dead Island 2 a-t-il la fonctionnalité de sauvegarde croisée ?

La sauvegarde croisée ou la progression croisée est une fonctionnalité que l’on peut trouver dans un bon nombre de jeux. Cependant, en ce qui concerne le jeu Dead Island 2, la sauvegarde croisée n’est pas disponible.

Cela signifie que si vous jouez au jeu sur votre Xbox, puis jouez au jeu sur votre PlayStation, vous devrez recommencer. Cependant, les développeurs ont déclaré que cette fonctionnalité de sauvegarde croisée ainsi que la prise en charge de plusieurs plateformes pourraient être disponibles pour Dead Island 2 à l’avenir. Quand cela se produira-t-il ? Seul le temps nous le dira.

Dead Island 2 : Plateformes prises en charge

Voici la liste des plateformes sur lesquelles vous pourrez profiter de Dead Island 2

Configuration requise pour Dead Island 2

Si Dead Island 2 est un jeu qui vous intéresse et que vos amis jouent à leurs jeux sur PC, vous pouvez essayer le jeu. En attendant, consultez les exigences minimales et recommandées du système.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD FX 9650 ou Intel Core i7-7700 HQ

Mémoire vive : 10 Go

Stockage : 70 Go

DirectX : Version 12

Carte graphique : AMD Radeon R9 390X ou Nvidia GeForce GTX 1060

Configuration recommandée requise

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i9-9900K

Mémoire vive : 10 Go

Stockage : 70 Go

DirectX : Version 12

Carte graphique : AMD Radeon RX 6800 XT ou Nvidia GeForce RTX 2070 Super

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur le Cross-Play, le Cross-Platform et le Cross-Save pour le jeu Dead Island 2. Nous espérons que les développeurs tiendront leur promesse d’intégrer ces fonctionnalités très demandées dans le jeu dans les mois à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :