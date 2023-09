Conduire l’innovation : Mercedes-Benz accélère avec les paiements embarqués

Mercedes-Benz, en collaboration avec Mastercard, a annoncé la mise en place d’un système de paiement embarqué en Allemagne. Les conducteurs de Mercedes pourront utiliser cette technologie de pointe pour accélérer le processus de ravitaillement et effectuer des paiements numériques par empreintes digitales.

Lire aussi : Vous souhaitez exécuter ChatGPT dans votre voiture ? Mercedes-Benz et Microsoft l’ont rendu possible

Le système Mercedes Pay+

Le système Mercedes Pay+ marque une avancée majeure dans la technologie automobile. C’est la première fois qu’un système de paiement spécifique est conçu pour une voiture. Cette technologie transforme le véhicule en un terminal de paiement sécurisé. En utilisant une identification biométrique à deux facteurs, les conducteurs peuvent effectuer des paiements pour une variété d’articles, en commençant par le carburant.

Comment ça marche

Lorsqu’un driver arrive à une station-service affiliée et éteint la voiture, le service Mercedes Me Fuel & Pay démarre immédiatement sur le système MBUX. Les conducteurs peuvent ensuite sélectionner la pompe qu’ils souhaitent utiliser. Le système calcule le montant maximum que vous pourriez payer en fonction du prix de l’essence et de la quantité d’essence restante. Pas besoin de téléphone – il suffit de toucher avec votre doigt pour payer.

Suite à l’ajout d’essence, le driver peut vérifier la quantité ajoutée et le montant sur l’écran MBUX. L’argent est pris en charge sans interruption et un e-mail avec la facture est envoyé au client.

La carte sécurisée Mastercard pour le commerce

Pour rester sécurisé et continuer à innover, Mercedes-Benz a intégré la technologie avancée Secure Card on File for Commerce de Mastercard directement dans ses voitures. Cette démarche représente une avancée importante dans la protection des informations de paiement. Pour rendre les transactions super sécurisées, le système utilise un chiffrement sophistiqué, y compris des codes uniques. Cette configuration de sécurité robuste permet non seulement aux conducteurs de se sentir en sécurité, mais montre également la voie à suivre pour le secteur, en préservant la confidentialité et la sécurité des informations de paiement dans le système de la voiture. Mercedes-Benz attache une grande importance à la protection des données, ce qui démontre son rôle de leader dans la création de paiements sécurisés et fluides en voiture.

L’impact sur les paiements en voiture

Le système de paiement embarqué natif de Mercedes-Benz marque un tournant dans l’industrie automobile. Il s’agit de la première application permettant des paiements en voiture au point de vente, éliminant ainsi la nécessité de saisir un code PIN ou d’identifier un appareil mobile. Cette avancée améliore non seulement la commodité, mais pose également un précédent en matière de transactions en voiture sécurisées et sans friction.

Demande des consommateurs et études de marché : Une enquête menée par la société allemande d’études de marché GfK pour Mastercard a révélé que plus de la moitié des personnes âgées de 18 à 39 ans sont intéressées par l’achat et le paiement de services et de biens directement via l’écran d’infodivertissement de leur voiture. De plus, 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient disposées à payer directement depuis la voiture pour l’essence ou la recharge des véhicules électriques.

Expansion des paiements en voiture

Le plan audacieux de Mercedes-Benz montre son engagement à proposer de nouvelles idées et à placer les clients au premier plan. L’entreprise a l’intention d’étendre le système révolutionnaire de paiement par empreinte digitale au-delà des ventes de carburant à un large éventail d’autres services liés à la voiture. Cette expansion permettra aux conducteurs de gérer facilement et rapidement divers aspects de leur expérience automobile, tels que les frais de stationnement et de réparation, le tout d’un simple toucher.

Par ailleurs, Mercedes-Benz ne se limite pas à l’Allemagne. Ils veulent le partager avec plus d’Européens. De cette manière, ils visent à ouvrir une nouvelle voie pour l’utilisation des services numériques dans les voitures.

Fondamentalement, Mercedes-Benz ouvre la voie à une meilleure expérience de conduite grâce à des technologies numériques sophistiquées, en veillant à ce que les clients se sentent à l’aise et en sécurité.

En conclusion

La collaboration entre Mercedes-Benz et Mastercard inaugure une nouvelle ère des paiements embarqués, révolutionnant la façon dont les conducteurs utilisent leurs voitures. Grâce aux empreintes digitales, Mercedes Pay+ rend les paiements faciles, sécurisés et simples, en commençant par l’achat de carburant. Alors que l’industrie automobile devient de plus en plus numérique, cette technologie avancée établit une norme élevée pour les paiements embarqués futurs et l’intégration du shopping numérique dans la conduite quotidienne.

Actualité mobile et vidéo du moment