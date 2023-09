Comment bloquer les appels et les messages texte indésirables sur votre téléphone portable

Les appels et les messages indésirables peuvent être une nuisance majeure, mais il existe plusieurs façons de les bloquer sur votre téléphone portable. Voici quelques méthodes que vous pouvez utiliser :

Inscrivez-vous sur la liste Ne pas Appeler

Pour bloquer les appels de télémarketing, vous pouvez inscrire votre numéro sur la liste Ne pas Appeler. Les télévendeurs légitimes consultent la liste pour éviter d’appeler les numéros de téléphone fixes et mobiles. Vous pouvez inscrire gratuitement votre numéro en visitant n’importe quel site Web du Registre national Ne pas Appeler.

Bloquez les SMs indésirables

Plusieurs fournisseurs de services mobiles vous permettent de bloquer l’expéditeur en transférant les SMs indésirables au 7726 (ou « SPAM »). Le numéro de téléphone permettant d’envoyer les SMs et les mots peuvent être différents selon les régions. Faites donc une petite recherche en ligne et vous êtes prêt à y aller.

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur sur les options disponibles. Vous pouvez également activer la protection contre les spams sur votre téléphone. Par exemple, sur un téléphone Android, ouvrez l’application Messages, appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite, puis sur Paramètres, Protection contre le spam, et activez la protection contre le spam. Les principaux opérateurs proposent des applications qui peuvent vous aider à reconnaître les numéros indésirables et à bloquer les appels ou les messages provenant de ces numéros.

Utilisez des applications de blocage d’appels

Il est également possible de télécharger des applications pour votre appareil mobile, à faible coût voire gratuitement, pour bloquer ou étiqueter les appels indésirables. Par exemple, les téléphones Google Pixel disposent d’une fonctionnalité de filtrage et de blocage des appels appelée « Call Screen » ; Google propose plusieurs applications gratuites d’outils de blocage des appels pour les téléphones Android ; et les utilisateurs de Google Voice peuvent utiliser un outil de gestion des appels pour bloquer les appels indésirables. Samsung s’est associé à Hiya pour proposer une solution de blocage d’appels appelée Smart Call pour étiqueter les appels potentiellement indésirables. T-Mobile propose l’application gratuite Scam Shield, qui offre l’identification de l’appelant, la détection et le blocage des arnaques, ainsi qu’un proxy.

Bloquez les appels et les messages provenant de numéros spécifiques

Vous pouvez également bloquer les appels et les messages provenant de numéros spécifiques. Sur un téléphone Android, ouvrez l’application Téléphone, appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite, puis sur Paramètres, Numéros bloqués, et activez l’option Inconnu (ou Bloquer les numéros inconnus). Pour bloquer un SMs, ouvrez un SMs du contact que vous souhaitez bloquer, appuyez sur Autres options, puis sur Personnes et options, puis sur Bloquer le numéro et enfin sur Bloquer. Pour bloquer un appel ou un message vocal, ouvrez un appel ou un message vocal du contact que vous souhaitez bloquer, appuyez sur Autres options, puis sur Bloquer le numéro et enfin sur Bloquer.

Utilisez des applications de filtrage de spams

Il existe également des applications tierces qui peuvent vous aider à filtrer les appels et les SMs indésirables. Par exemple, SMs Spam Stopper est une application payante de 2,99 $ qui utilise l’intelligence artificielle pour essayer de détecter les messages indésirables. L’application tente de bloquer les spams correspondant aux signatures SMs des 5 000 messages SMs indésirables de sa propre base de données. Vous pouvez également ajuster l’application pour bloquer les SMs provenant de n’importe quel numéro non répertorié dans vos contacts. Vous pouvez même définir des mots autorisés, des mots bloqués et des numéros de téléphone bloqués pour un meilleur contrôle et un meilleur filtrage des messages indésirables.

En utilisant ces méthodes, vous pouvez réduire considérablement le nombre d’appels et de messages indésirables que vous recevez sur votre téléphone portable.

Actualité mobile et vidéo du moment